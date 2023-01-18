一線搜查｜白田購物中心商舖天花狂漏水　只因樓上僭建嚴重？　滲水辦職員為何沒檢查便離開？

天花滲水、漏水｜據免費電視77台節目《一線搜查》報道，深水埗區白田購物中心有不少商舖天花長期滲水，石屎剝落，鋼筋外露，業主們只能以水盆盛水等方法應付。業主鄺小姐早前向滲水辦投訴，等了近三個月，職員來到卻因一個理由沒有檢查天花便離去，令鄺小姐欲哭無淚。究竟白田購物中心商店天花漏水，是否與樓上單位僭建有關呢？

資深驗樓師賴達明以高清紅外線掃描器掃描天花後，證實有漏水情況。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

天花滲水商戶叫苦

白田購物中心樓下是商舖，樓上是住宅。鄺小姐數年前購入白田購物中心1樓一個舖位，去年9月中突然天花滲水，「有一日我返嚟見到盞燈滴水，成個地下同寫字枱都係，一路越滴越犀利，每一日返嚟都係一桶水拎去倒」。假天花其後漸漸發霉並有霉味，甚至滋生蚊蟲，鄺小姐於是將假天花拆除，發現天花板多處有滲漏跡象，更有石屎剝落。

資深驗樓師賴達明檢查天花期間，有手掌大的石屎剝落。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

檢查期間石屎剝落

《一線搜查》邀請資深驗樓師賴達明到場檢查，他先用氯化物試紙檢測，證實天花滲漏的是淡水。賴達明再以高清紅外線掃描器掃描天花，發現橫樑和天花周邊位置有滲水及石屎剝落問題。賴達明說：「其實呢度已經有危險，因為見到石屎不斷咁剝落，鋼筋亦都生晒鏽，簡單講底層鋼筋已經係冇晒力，依家係靠面層鋼筋頂住，如果兩層鋼筋都失效，呢個樓板有機會倒冧。」賴達明用棒輕敲天花，馬上便有石屎掉下，「如果呢塊嘢呢個高度跌落嚟呢，我肯定會有傷（受傷）。」

滲水辦職員沒有檢查天花便離開去。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

滲水辦職員一個原因沒檢查天花

鄺小姐其後向滲水辦（滲水投訴調查聯合辦事處）求助，中間經多次電話聯絡，大約3個月後終於等到滲水辦派員到來檢查。然而，滲水辦職員卻指現場沒有工作台，未能檢查天花，「佢嚟到就係影咗兩張相，同我講話因為佢冇工作台上唔到去……咁你又唔早啲講俾我聽，我咪早啲預備個工作台俾你喺度上去做囉，我都唔知可以講啲乜嘢，但我等咗3個月囉！」

鄺小姐的店舖天花已經有鋼筋外露。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

商場多舖均有天花滲漏

除了鄺小姐店舖外，多間店舖天花都有滲漏、鋼筋外露、石屎剝落等問題，男廁更有千斤頂，將木板和木方頂住天花，賴達明估計是要防止有大面積石屎剝落或樓板倒塌。事實上，該處橫樑都有明顯裂痕，賴達明表示，如上方有僭建物，可能會超出橫樑原先設計的可承重量，影響結構。

從外面觀看白田購物中心，可以明顯見到1樓上方應是平台，但絕大部份單位都疑似僭建，將平台露天空間納入單位範圍。賴達明表示，這些僭建工程有可能導致大廈防水層破損，或內有不合規格的廁所、浴室，成為樓下商舖的滲水源頭。

圖中紅色範圍是疑似僭建物。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

食環署、屋宇署曾接投訴

食環署表示，曾於2022年9月至12月期間，接獲7宗有關該購物中心1樓天花懷疑滲水投訴，已派員到店舖跟進調查，正等待報告。屋宇署表示，2022年9月和11月接獲市民就有關1字樓兩個店舖天花滲水舉報，已派人到場視察，發現其中一個商舖天花懷疑有滲水情況，但沒有發現嚴重漏水或石屎剝落，樓宇結構亦無明顯危險。

屋宇署續稱，於2006年已向2樓平台僭健物業主發出警告通知，根據現行政策，有關僭建物屬「須予以取締」類別，署方將透過大規模清拆行動，取締有關僭建物。有關白田購物中心商舖天花滲水的全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第142集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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