一線搜查丨易通行「車輛貼」安裝後可不停車繳費　2.26青沙管制區實施　附申請方法

易通行「車輛貼」申請｜香港塞車問題嚴重，近日政府著手推動智慧出行措施「易通行」（HKeToll），以全面取代人手及自動收費亭，讓車主以「車輛貼」遙距繳付隧道費，駛過隧道時無須排隊及停車繳費。但到底甚麼是「車輛貼」？應該如何申請？下文為你解答8大Q&A。

根據政府最新公布，2月26日清晨5時起，青沙管制區包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道人手收費亭及「快易通」車道都會取消，屆時駕駛者只可使用「易通行」繳費。

運輸署易通行8大Q&A（政府網站）

易通行Q&A【1】甚麼是「車輛貼」？

運輸署助理署長阮康誠表示，「易通行」透過無線射頻識別技術（RFID），配合自動車牌識別技術，讓車輛無須在收費亭停車便可繳付費用。運輸署推出的RFID貼有兩款，包括「車輛貼」和「車種貼」，統稱為「繳費貼」。

運輸署的YouTube頻道有安裝「車輛貼」的教學影片。（運輸署YouTube截圖）

易通行Q&A【2】「車輛貼」的原理是甚麼？

系統可讀取貼在車輛擋風玻璃的「繳費貼」或擷取車輛的車牌形象，並自動辨識車輛登記號碼，藉此偵測有關車輛使用收費隧道。系統會在已預設的繳費戶口中扣除隧道費，然後通知使用者。「車輛貼」4步自動繳款：

「車輛貼」4步過隧道（運輸署網站）

「車輛貼」4步過隧道（運輸署網站）

「車輛貼」4步過隧道（運輸署網站）

「車輛貼」4步過隧道（運輸署網站）

易通行Q&A【3】如何利用「車輛貼」繳費？

車主需事先登記一項自動付款方式，包括銀行賬戶、信用卡、儲值支付工具。根據金管局儲值支付工具持牌人紀錄冊，用戶可用儲值支付工具包括WeChat Pay、Alipay、PayPal、TNG、拍住賞、八達通等。

若自動繳費不成功，或車輛沒有貼上「車輛貼」而駛過收費路段，車主須於14個工作日的寬限期內補交。倘若沒有在期內補繳費用，車主會收到運輸署或隧道管理公司的通知，必須補交原本費用和附加費。

「車輛貼」繳費方法（運輸署網站）

易通行Q&A【4】如何申請「車輛貼」？

只要你是登記車主、車輛行駛許可證或試車牌照持有人，即日起可透過「易通行」網頁或流動應用程式遞交申請，預計5個工作天內可以收到車輛貼。

另外，表格可在運輸署牌照事務處、民政諮詢中心或郵政局索取，亦可透過運輸署熱線2804 2600提供的圖文傳真服務索取。

易通行Q&A【5】申請「車輛貼」注意事項

車主必須提供「電子聯絡方式」，即香港流動電話號碼或者電郵地址，否則申請將不獲處理。運輸署及隧道費服務供應商日後有機會透過手機短訊或電郵，向申請人發出電子信息，例如隧道繳費通知。

如車主需要更改電子聯絡方式，要於72小時內以書面形式遞交已填妥的運輸署TD559表格，或者透過香港政府一站通的網上服務通知運輸署。

易通行Q&A【6】可同時使用快易通（Autotoll）？

運輸署強調，車輛貼和現有的快易通（Autotoll）無衝突，車主可以同時安裝兩個繳費系統。首席運輸主任（管理）何均衡指，易通行和快易通是兩個獨立的系統，車輛其實可以同時貼上車輛貼和快易通標籤，以便在不同系統繳付隧道費。由於同一條隧道只會有易通行或快易通收費系統，所以同時安裝車輛貼和快易通標籤是不會重複收費的。

近日政府著手推動智慧出行措施「易通行」（政府網站）

易通行Q&A【7】申請「車輛貼」費用？

每輛汽車的第一塊「車輛貼」都是免費。

易通行Q&A【8】「車輛貼」與「車種貼」有什麼分別？

除了「車輛貼」，運輸署亦推出9款充值式「車種貼」供不同車種使用，售價為100至200港元，駕駛人士可到指定地點購買。

【有關易通行詳細資料，可瀏覽 易通行網站 及運輸署的YouTube頻道】

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞