一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決　後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住　物主：我唔係偷唔係搶

免費電視77台節目《一線搜查》曾報道，深水埗有大廈的後樓梯及後巷被人搭棚佔領，早前後巷雖然已清理，但該名物主「雄記」原來仍佔領大廈後樓梯，日前大廈法團「爆門」進入後樓梯，驚見雜物堆積如山，更有一名女子疑居住在內。

如從大廈內部沿後樓梯向下走，到3樓便已無法再向下行。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

深水埗後巷被人搭棚佔領事件經過

《一線搜查》早前報道深水埗有大廈被人霸佔後樓梯，其後佔領範圍更伸延至整條後巷，不單搭棚擺放雜物，更有人在現場看管。其後政府跨部門行動清理後巷時，又有人阻止採訪隊拍攝。點擊下方連結了解事件經過：

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然而，後巷雖已清空還原，但原來大廈後樓梯仍放滿雜物。如從大廈內部沿後樓梯向下走，到3樓便會遇到大量雜物阻擋，無法再往下走。至於樓梯位於後巷的出口，鐵閘則被人換鎖，又安裝了閉露電視。

承辦商要強行「爆門」打開後樓梯通道，後方穿藍色外套的是雜物物主「雄記」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團清理後樓梯發現內有一女子

大廈法團日前僱用承辦商清理後樓梯，由於鐵閘上鎖，工人只好用電鑽和鐵筆，強行打開鐵閘。其時上次清理後巷時，自稱代朋友處理雜物的「雄記」來到現場，他一度阻止工人行動，聲稱要取回物品。當工人打開鐵閘後，發現內裡雜物堆積如山，更有一名女子疑居住在內，並且不願離開。最後警員和消防員，分別與女子和雄記溝通後，清理工作才得以繼續。

後樓梯清出的雜物幾乎放滿後巷。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

佔領後巷、後樓梯又關疫情事？

工人從後樓梯清出的雜物，多得幾乎放滿整條後巷，食環署人員與雄記溝通後，容許他在合理時間內執拾具價值物品，稍後便會清理現場垃圾。雄記向《一線搜查》採訪隊表示，之所以有大量雜物堆滿後巷及後樓梯，是由於疫情令通往內地及海外物流中斷，「因為呢個疫情，全部嘢停晒，咁就囤積咗喺度」。

至於為何會佔領私人大廈地方，雄記振振有詞，他說：「其實佢呢條樓梯起碼都荒廢咗10年以上，全部人冇用後樓梯㗎！」他又表示：「你睇下深水埗依家所有橫巷嗰啲舖，有邊個唔係自己霸返嚟？呢啲所謂後巷舖都係僭建返嚟㗎啦！」

雄記表示：「都係為兩餐，又唔係偷，又唔係搶。」（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

雄記：唔係偷唔係搶

「我哋都匿咗入嚟巷仔度……都係為兩餐，又唔係偷，又唔係搶。」雄記表示，早前因不想「阻住條路」，所以才於後巷搭建棚架擺放貨物，「我哋唔係話刻意搞事嗰啲人，但係真係冇辦法，啱唔啱呀？我哋都唔係條正街（大街）嗰度，匿喺條後巷度，都係默默地搵啖飯仔過下日子，捱埋呢個疫情。」

大廈法團原斥資5.8萬元聘請承辦商清理後樓梯，但由於雜物數量驚人，可能要更多時間才能完成清理，業主立案法團代表楊先生表示：「無辦法……因為我哋自己監管得唔好，令到嗰啲外來人霸佔咗我哋公家地方我哋都唔知，唯有真係法團自己負返責任。」有關深水埗後樓梯被佔領全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第143集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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