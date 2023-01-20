一線搜查丨新冠隔離令1.30撤銷　確診員工申請病假資格一文看　無病徵點計？

新冠隔離令｜政府宣佈1月30日起，將撤銷對新冠確診者發出隔離令安排，無病徵患者都可以如常外出上班，惟建議檢測呈陽性的學生不應上學。勞工及福利局局長孫玉菡表示，確診員工的有薪病假安排將會與《僱傭條例》看齊，員工需要提交醫生紙才可獲四天或以上病假。如果是僱主要求確診員工不上班，就要按《僱傭條例》計算病假津貼。

1月30日起撤銷對新冠確診者發出隔離令安排（istock）

申領病假需持醫生紙

港府宣布，由本月30日起，感染新冠肺炎的員工毋須再隔離，可以如常外出或上班，若要申領病假，就與其他疾病一樣，由醫生判斷是否發生病假紙，至於隔離設施會運作至下月底，有需要可要求入住。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，若醫生覺得病假需要四天，就會發出醫生紙，僱主便要按《僱傭條例》支付病假薪酬。員工若沒有看醫生、沒有病徵，覺得自己不是特別不舒服，老闆可允許員工上班，但有些情況是老闆與員工有協定，要求員工中招後不要上班，那老闆就要支付薪金。

確診院舍員工不宜上班

若有院舍員工確診，政府強烈勸喻他們不要上班，院舍亦不應要求員工當值，以保護院友。院舍人手安排的額外開支將由政府的津貼去補償，實報實銷。此外，為保障安老及殘疾院舍院友，院舍員工仍需每48小時進行核酸檢測，以及上班前進行快測。

感染新冠肺炎的員工毋須再隔離（istock）

確診人士求醫方法

醫院管理局行政總裁高拔陞指，未來會加強普通科門診服務，除了指定診所外，另有70多間門診會提供新冠口服藥物。

高風險病人

普通科門診服務會預留名額給較高風險的確診病人，包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦、免疫力受抑制的病人，有關可透過以下3個途徑求醫：

以HA GO程式預約 經普通科門診電話預約系統拿取「長者籌」 致電醫管局支援熱線1836115

一般病人

非高風險病人，只有發燒、咳嗽、喉嚨痛等輕微徵狀，可透過以下3個途徑求醫：

以HA GO程式預約 致電醫管局支援熱線1836115 向私家醫生或醫院求醫

確診人士求醫方法（istock）

（全文完）

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