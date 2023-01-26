一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候

今日（26日）大年初五，寒冷天氣持續，但氣溫已較早一兩日稍稍回升。不過，隨著一股乾燥的季候風補充明日（27日）抵達廣東，本港周末會再凍過。天文台預料，星期六（28日）初七人日當天，本港分區氣溫低見7度，日間非常乾燥，氣溫要待下周初才回升至「2字頭」。

天文台料，本港周末將會再凍過。（西九文化區@fb）

東北季候風會在今日繼續為華南帶來寒冷天氣，天文台預測，今日氣溫介乎12度至16度，明日為14度至18度。不過，隨著一股乾燥的季候風補充在明日抵達廣東，周末期間該區普遍晴朗，早上寒冷，日夜溫差較大。

天文台料周末又乾又凍

天文台預料，本港星期六，初七人日當天，最低氣溫只有11度，吹北風4至5級，初時離岸間中6級，日間非常乾燥；分區天氣預報顯示，當天上午7時本港多區跌穿雙位數，打鼓嶺更加只有7度。天文台預料，星期日氣溫將進一步下跌，市區氣溫介乎10度至17度，早上寒冷，相對濕度為35%至65%，日間非常乾燥。

天文台料，初七人日當天，打鼓嶺分區氣溫最低只有7度。（天文台網頁截圖）

下周氣溫重回2字頭

天文台指，一股清勁的偏東氣流會在下周初至中期，影響廣東沿岸，該區雲量增多，氣溫逐漸回升。天文台預計，下周本港氣溫將會逐步回升，至下周四（2月2日），最高氣溫達21度，相對濕度亦會回升至75%至90%。

本港回暖要等到下周初。（天文台網頁截圖）

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小心風寒效應

周末低溫加上大風，有可能產生「風寒效應」，令人體感受更強烈的冷意。天文台解釋，天氣寒冷時大風會將人體熱力向外散發，令人體感覺較冷；風速愈大，「風寒效應」影響愈大，當溫度跌至10度或以下，風寒效應就更明顯，這時候如果沒採取禦寒措施，短短數分鐘內便會出現不適。

（全文完）

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