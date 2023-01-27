一線搜查丨新年舊衣物、電器、書籍免費回收　「賽馬會回收車」時間表＋地址＋條件一覽

相信不少人在農曆新年及大掃除期間，都拾出不少陳年舊物。想送舊迎新但又不知如何處理這些物件？賽馬會現時推出「回收轆轆」流動環保計劃，透過環保宣傳車及二手慈善義賣，將流動回收服務、舊物共享及環保教育遊戲直送到東九龍各屋苑。

「回收轆轆」流動環保計劃（回收轆轆網站）

「回收轆轆」會收甚麼物件？

回收轆轆會回收紙料、紙包飲品盒、小型電器、充電池、慳電膽／光管等。此外，衣物、復康用品、環保袋、雪袋等都作收集之列，但嬰幼兒衣物、貼身衣物及鞋不會收集，用品亦需達8成以上新淨。要注意，電器好壞皆可回收，而紙料書藉須自行去除釘裝、包書膠及硬皮。

所有回收物將送往政府認可的下游回收商妥善處理。

電器好壞皆可回收（回收轆轆網站）

用品需達8成以上新淨（回收轆轆網站）

1月回收車停泊時間＋地點

由即日起至1月31日，回收轆轆會在星期二至日到訪東九區各區，並在28至29號舉行慈善義賣活動。環保車的整月服務時間表會於每月月底更新，想知道最新資料可到Facebook專頁及Instagram專頁，想查看社區停泊地圖及詳細位置可＜按此＞。

1月回收車停泊時間＋地點（回收轆轆網站）

舊物共享重用攤檔

回收轆轆宣傳車外設有摺疊式流動重用攤檔，進行小型換物活動，接受捐贈，同時放置經篩選及基本清潔消毒的書籍、衣物及其他物品（例如家品）供市民按需要免費取用，減少浪費。

舊物共享重用攤檔（樂。悠。媽咪＠FB）

衣物、電器重用及收集條件

衣物方面，無論是夏或冬季衣物，都須完整、無污漬、無毛粒，達8成以上新。

電器方面，二手、全新、損壞、完好的都通通可以回收，而且類型極多，除電腦電話外，焗爐、咖啡機、攪拌機等小型家電都無問題。

重用及收集準則（回收轆轆網站）

重用及收集準則（回收轆轆網站）

重用及收集準則（回收轆轆網站）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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