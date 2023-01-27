返回
按輸入鍵開始搜尋

一線搜查丨新年舊衣物、電器、書籍免費回收　「賽馬會回收車」時間表＋地址＋條件一覽

  • 雪翎
  • 2023年01月27日
一線搜查丨新年舊衣物、電器、書籍免費回收　「賽馬會回收車」時間表＋地址＋條件一覽

相信不少人在農曆新年大掃除期間，都拾出不少陳年舊物。想送舊迎新但又不知如何處理這些物件？賽馬會現時推出「回收轆轆」流動環保計劃，透過環保宣傳車及二手慈善義賣，將流動回收服務、舊物共享及環保教育遊戲直送到東九龍各屋苑。

一線搜查丨新年舊衣物、電器、書籍免費回收　「賽馬會回收車」時間表＋地址＋條件一覽
「回收轆轆」流動環保計劃（回收轆轆網站）

回收轆轆」會收甚麼物件？

回收轆轆會回收紙料、紙包飲品盒、小型電器、充電池、慳電膽／光管等。此外，衣物、復康用品、環保袋、雪袋等都作收集之列，但嬰幼兒衣物、貼身衣物及鞋不會收集，用品亦需達8成以上新淨。要注意，電器好壞皆可回收，而紙料書藉須自行去除釘裝、包書膠及硬皮。

所有回收物將送往政府認可的下游回收商妥善處理。

一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
電器好壞皆可回收（回收轆轆網站）
一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
用品需達8成以上新淨（回收轆轆網站）

1月回收車停泊時間＋地點

由即日起至1月31日，回收轆轆會在星期二至日到訪東九區各區，並在28至29號舉行慈善義賣活動。環保車的整月服務時間表會於每月月底更新，想知道最新資料可到Facebook專頁Instagram專頁，想查看社區停泊地圖及詳細位置可＜按此＞。

一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
1月回收車停泊時間＋地點（回收轆轆網站）

舊物共享重用攤檔

回收轆轆宣傳車外設有摺疊式流動重用攤檔，進行小型換物活動，接受捐贈，同時放置經篩選及基本清潔消毒的書籍、衣物及其他物品（例如家品）供市民按需要免費取用，減少浪費。

一線搜查丨新年舊衣物、電器、書籍免費回收　「賽馬會回收車」時間表＋地址＋條件一覽
舊物共享重用攤檔（樂。悠。媽咪＠FB）

衣物、電器重用及收集條件

衣物方面，無論是夏或冬季衣物，都須完整、無污漬、無毛粒，達8成以上新。

電器方面，二手、全新、損壞、完好的都通通可以回收，而且類型極多，除電腦電話外，焗爐、咖啡機、攪拌機等小型家電都無問題。

一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
重用及收集準則（回收轆轆網站）
一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
重用及收集準則（回收轆轆網站）
一線搜查丨賽馬會回收車「回收轆轆」免費收舊物　時間表＋各區地址＋回收條件
重用及收集準則（回收轆轆網站）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此

有線生活
一線搜查丨紅十字會為全港市民做身體檢查　流動車免費睇血壓、血糖、體脂丨附服務時間、地點
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
回收車停泊時間是？

會在星期二至日到訪東九區各區。詳情

電器已壞可回收嗎？

二手、全新、損壞、完好的都通通可以回收。詳情

其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日