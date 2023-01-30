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一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途

  • 大C
  • 2023年01月30日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途

元州邨｜近日有網民留意到長沙灣元州邨不少住戶的窗外，都懸掛著一至兩個紅色膠袋，好奇心驅使下向街坊網民請教，有人估計與風水有關，有人則笑稱是為了循環再用，當然也有不少街坊，道出紅色膠袋的真正用途。

經過街坊踴躍解答後，該位網民終於知道紅膠袋的真正用途。（facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

掛紅膠袋為驅野鴿

「元州邨又見到一 批新嘅紅色膠袋掛喺外牆，有冇街坊知道咩料呢？」發問的網民表示，已不是第一次見到住戶窗外掛紅膠袋。根據他上載的照片可見，至少有五個單位的窗外掛有一至兩個紅膠袋。有網民留言說：「洗乾淨吹干佢，可以偱環再用。」也有人表示為了：「紅（鴻）運當頭！」更多網民講出住戶的目的是驅鴿。

「好耐之前有講，教人點趕走鴿 ，話紅色膠袋最有效。」有網民留言指出，有傳白鴿怕紅色，又指紅色膠袋最為有效。也有網民指出，除了膠袋外，也有住戶選擇掛CD光碟和風箏。不過，另一位網民則指「只要一日有人餵鴿，放火箭炮都無用！」

野鴿在單位窗外排泄，造成衞生問題。
野鴿在單位窗外排泄，造成衞生問題。（《一線搜查》截圖）

野鴿為患　居民叫苦

事實上，《一線搜查》早前就報道過元州邨居民飽受野鴿滋擾苦況，有居民表示野鴿會在窗外排泄，又會在冷氣機與窗戶間空隙築巢，遺下糞便、鳥巢和羽毛等等，形容「糞便堆積如山」，她便因此換過2部冷氣機。另一位居民則勞氣地表示：「（野鴿問題）梗係嚴重啦！曬衫都痾到成衫屎。」

有居民在冷氣機上放置會轉動的鏡面裝置。
有居民在冷氣機上放置會轉動的鏡面裝置，也有人掛出紅色膠袋。（《一線搜查》截圖）

居民各出奇招自保

為了阻止野鴿「光顧」，居民都用不同方法驅雀。有人於窗戶外掛上CD光碟，也有人放置紅色膠袋，更有人在冷氣機上放置會轉動的鏡面裝置。另有居民索性在晾曬中的衣服上蓋大塊帆布，保護衣服。採訪隊拍攝期間，也目擊一位行人用膠袋遮頭，以防「中頭獎」。

野鴿聚集在邨內，全因有人非法餵飼。《一線搜查》採訪隊便直擊一位阿伯，乘著身旁沒人時，偷偷伸手從袋中掏出一把麵包碎撒在地上，然後裝作若無其事繼續前行，有關元州邨野鴿為患報道，可按此重溫《一線搜查》

免費電視77台《一線搜查》

播出日期　逢星期一至五

播出時間　20:00-20:30

（全文完）

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問：野鴿為居民造成甚麼困擾？

答：單位窗外都有野鴿糞便，晾衣服也被糞便污染…詳情

問：為何元州邨會野鴿為患

答：因有人餵飼吸引野鴿聚集…詳情

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