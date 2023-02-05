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河口湖酒店16間推介　人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐

  • JL
  • 2023年02月05日
河口湖酒店16間推介　人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐

河口湖住宿2023｜去日本東京旅行，不少人其中一個行程都是到河口湖欣賞富士山。《有線生活》今次為大家介紹16間位於河口湖的酒店，不但全部可以眺望富士山景色，大部分更附有溫泉、私人浴池等。其中打卡必住的純白色酒店THE GARDEN更是大受歡迎之一，有計劃到河口湖的話，絕對不能錯過以下住宿！

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不少人都會到河口湖欣賞富士山。（freepik）
不少人都會到河口湖欣賞富士山。（freepik）

16間河口湖酒店名單

河口湖酒店｜1. 富之湖飯店（Tominoko Hotel）－河口湖旁第一排搖滾區

富之湖酒店屬於CP值非常高的逆富士&富士山住宿推介，擁有「河口湖旁第一排搖滾區」之稱，不但全部房間都能欣賞到富士山及河口湖的景色，而且設有溫泉，可以一邊享受一邊觀賞美景，最重要是價錢比附近的酒店便宜！如果天氣好，更有機會看到倒映在河口湖的富士山倒影。

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富之湖飯店（Tominoko Hotel）富之湖酒店屬於CP值非常高的逆富士&富士山住宿推介。（booking.com）
富之湖酒店屬於CP值非常高的逆富士&富士山住宿推介。（booking.com）
富之湖飯店（Tominoko Hotel）設有溫泉，可以一邊享受一邊觀賞美景。（booking.com）
設有溫泉，可以一邊享受一邊觀賞美景。（booking.com）
富之湖飯店（Tominoko Hotel）如果天氣好，更有機會看到倒映在河口湖的富士山倒影。（booking.com）
如果天氣好，更有機會看到倒映在河口湖的富士山倒影。（booking.com）

富之湖飯店（Tominoko Hotel）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町浅川55

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$399起／晚（人均HK$199.5）

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富之湖飯店（Tominoko Hotel）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜2. 風之露台KUKUNA酒店（Kaze no Terrace Kukuna Hotel）－每房設有露台、對正富士山

風之露台KUKUNA酒店是河口湖十分受歡迎的住宿，每一間房都有露台，而且幾乎對正富士山，只要一打開床簾就能看到富士山，部分客房更設有私人露天溫泉浴池，可以獨佔令人陶醉的湖光山色。而酒店最頂層亦有室內及露天風呂，能夠一邊泡湯一邊欣賞富士山及河口湖的美景。

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風之露台KUKUNA酒店＿風之露台KUKUNA酒店是河口湖十分受歡迎的住宿。（風之露台KUKUNA酒店）
風之露台KUKUNA酒店是河口湖十分受歡迎的住宿。（風之露台KUKUNA酒店）
風之露台KUKUNA酒店每一間房都有露台，而且幾乎對正富士山。（agoda）
每一間房都有露台，而且幾乎對正富士山。（agoda）
風之露台KUKUNA酒店酒店最頂層亦有室內及露天風呂。（風之露台KUKUNA酒店）
酒店最頂層亦有室內及露天風呂。（風之露台KUKUNA酒店）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川70

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2428起／晚（人均HK$1214）

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風之露台KUKUNA酒店只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）－部分客房設有私人露天溫泉

富士河口湖溫泉鄉湖南莊是一間熱門的溫泉酒店，住客可以從房間的窗戶欣賞到河口湖和富士山的美景。酒店的客房類型有日式房、和洋房，而景觀客房更分為2類，包括：山景房和湖景房，而部分客房更設有私人露天溫泉。另外，酒店亦有大浴場和露天浴池，同樣可以一邊享受，一邊欣賞到富士山美景。

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河口湖酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）－富士河口湖溫泉鄉湖南莊是一間熱門的溫泉酒店。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）
富士河口湖溫泉鄉湖南莊是一間熱門的溫泉酒店。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）
河口湖酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）－部分客房更設有私人露天溫泉。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）
部分客房更設有私人露天溫泉。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）
河口湖酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）酒店亦有大浴場和露天浴池，可以一邊享受，一邊欣賞到富士山美景。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）
酒店亦有大浴場和露天浴池，可以一邊享受，一邊欣賞到富士山美景。（富士河口湖溫泉鄉湖南莊）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$1832起／晚（人均HK$916）

立即預訂富士河口湖溫泉鄉湖南莊：AgodaTrip.comHotels.comBooking.com

河口湖酒店｜3. 富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜4. 湖之酒店（Mizno Hotel）－眺望富士山、河口湖全景

湖之飯店是一間傳統日式溫泉酒店，位於富士山附近的河口湖南岸的高坡上，居高臨下。住客可從酒店眺望到富士山與河口湖的全景美景。酒店提供日式榻榻米客房與西式客房，而且設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池，另外又有古典歐式風格書房式休息廳、酒吧、卡拉OK房等，設施一應俱全。

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4. 湖之酒店（Mizno Hotel）湖之飯店是一間傳統日式溫泉酒店。（expedia.com）
湖之飯店是一間傳統日式溫泉酒店。（expedia.com）
4. 湖之酒店（Mizno Hotel）湖之飯店位於富士山附近的河口湖南岸的高坡上。（expedia.com）
湖之飯店位於富士山附近的河口湖南岸的高坡上。（expedia.com）
4. 湖之酒店（Mizno Hotel）設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（agoda）
設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（agoda）

湖之酒店（Mizno Hotel）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川187

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士／周遊巴士淺川溫泉街站，步行4分鐘

價格：約HK$791起／晚（人均HK$395.5）

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湖之酒店（Mizno Hotel）設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池。（agoda）
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河口湖酒店｜5. 富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）－飽覽富士山靚景

富士河口湖溫泉新世紀飯店是河口湖熱門住宿之一，從房間看出去便能看到富士山景色，非常壯觀。如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。酒店頂層設有寬敞的溫泉浴池，同樣能看到富士山，而且視野更佳。

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富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）富士河口湖溫泉新世紀飯店是河口湖熱門住宿之一。（booking.com）
富士河口湖溫泉新世紀飯店是河口湖熱門住宿之一。（booking.com）
富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）從房間看出去便能看到富士山景色，非常壯觀。（booking.com）
從房間看出去便能看到富士山景色，非常壯觀。（booking.com）
富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。（booking.com）
如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。（booking.com）

富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町浅川180−1

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士／周遊巴士13號站淺川溫泉街下車

價格：約HK$1088起／晚（人均HK$544）

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富士河口湖溫泉新世紀飯店（Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）如果天氣好，清晨時分能看到逆富士。（booking.com）
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河口湖酒店｜6. La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）－歐洲度假風酒店

La Vista富士河口湖飯店地理位置佳，鄰近幾個熱門旅遊景點，如河口湖大橋、山梨寶石博物館等。酒店從外到內都充滿歐洲度假風情，大部分房間都能遠眺富士山，有些房間更設有心型浴缸，十分適合打卡。另外，酒店設有4種溫泉浴場，包括室內浴池、露天浴池、岩盤浴和私人包租浴池，讓住客盡情享受泡湯時光。

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La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）La Vista富士河口湖飯店，由外到內都充滿歐洲度假風情。（expedia.com）
La Vista富士河口湖飯店，由外到內都充滿歐洲度假風情。（expedia.com）
La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）有些房間更設有心型浴缸，十分適合打卡。（expedia.com）
有些房間更設有心型浴缸，十分適合打卡。（expedia.com）
La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）酒店設有4種溫泉浴場。（expedia.com）
酒店設有4種溫泉浴場。（expedia.com）

La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町401-0304 

交通：搭乘河口湖周遊巴士，在久保田一竹站下車，步行8分鐘

價格：約HK$1483起／晚（人均HK$741.5）

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La Vista富士河口湖飯店（La Vista Fuji Kawaguchiko）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜7. 產屋飯店（Ubuya）－設有4種溫泉浴場

產屋飯店的房間寬敞豪華，而且位置極佳，距離市中心僅幾分鐘路程。酒店所有客房都坐擁無敵景觀，住客可以隔著河口湖眺望富士山。另外，酒店亦設有4種溫泉浴場，有室內外浴池、寢湯、座湯和桑拿。如想享受私人時光，亦可選擇有露天浴池的客房，同樣都能欣賞到富士山美景。

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產屋飯店（Ubuya）產屋飯店的房間寬敞豪華，而且位置極佳。（agoda）
產屋飯店的房間寬敞豪華，而且位置極佳。（agoda）
產屋飯店（Ubuya）設有露天浴池的客房。（產屋飯店）
設有露天浴池的客房。（產屋飯店）
產屋飯店（Ubuya）酒店設有4種溫泉浴場，能欣賞到富士山美景。（agoda）
酒店設有4種溫泉浴場，能欣賞到富士山美景。（agoda）

產屋飯店（Ubuya）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川10

交通：搭乘JR在河口湖站下車，轉乘接駁巴士

價格：約HK$6486起／晚（人均HK$3243）

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河口湖酒店｜8. 秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）－全部房間能看到富士山

秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便，距離河口湖僅10分鐘步行路程。酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。另外，酒店亦提供享有湖景的室外溫泉浴池，能夠看到完整無缺的富士山。

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秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）－秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便。（booking.com）
秀峰閣湖月位於富士河口湖町市，地理位置方便。（booking.com）
秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）－酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。（agoda）
酒店所有日式客房均看到河口湖和富士山景緻。（agoda）
秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）－酒店提供享有湖景的室外溫泉浴池。（booking.com）
酒店提供享有湖景的室外溫泉浴池。（booking.com）

秀峰閣湖月（Shuhokaku Kogetsu）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2312

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2274起／晚（人均HK$1137）

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河口湖酒店｜9. 花園酒店（THE GARDEN）－純白風打卡酒店

花園酒店是一間簡約風格，以純白色為主的酒店，十分適合打卡。酒店距離河口湖站，只需步行8分鐘，前往超市、乘搭交通工具都十分方便。酒店一共有17間房間，而且設有落地窗及露台，天氣好的話，能夠直接看到超美的富士山，景觀一流。由於房間數目較少，每逢旺季都很快爆滿，想入住的話，記得要提早預訂了。

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花園酒店（THE GARDEN）花園酒店是一間簡約風格，以純白色為主的酒店。（booking.com）
花園酒店是一間簡約風格，以純白色為主的酒店。（booking.com）
花園酒店（THE GARDEN）酒店距離河口湖站，只需步行8分鐘，一共有17間房間。（booking.com）
酒店距離河口湖站，只需步行8分鐘，一共有17間房間。（booking.com）
房間設有落地窗及露台，天氣好的話，能夠直接看到超美的富士山。（[email protected]

花園酒店（THE GARDEN）

地址：日本富士河口湖町船津3554

交通：河口湖站，步行8分鐘

價格：約HK$1569起／晚（人均HK$784.5）

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花園酒店（THE GARDEN）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜10. 鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen）－免費自助早餐

鐘山苑酒店是一間傳統的日式旅館，擁有一個日式大庭園，住客可以在這裡感受到日本獨特的四季風情，例如春季盛開的櫻花、秋天鮮艷的紅葉和冬季被白雪覆蓋的庭園。酒店提供多款房型，有帶私人露天浴室、私人花園的房間，亦有能看到富士山美景的房間。此外，酒店所有浴池都是富士山下的天然温泉，有露天溫泉，可以一邊浸泡，一邊欣賞到富士山的美景。值得一提的是，酒店更會每日免費供應自助早餐。

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鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen）鐘山苑酒店是一間傳統的日式旅館，提供多款房型。
鐘山苑酒店是一間傳統的日式旅館，提供多款房型。（expedia.com）
鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen）
酒店提供多款房型，有帶私人露天浴室、私人花園的房間。（expedia.com）
鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen）有露天溫泉，可以一邊浸泡，一邊欣賞到富士山的美景
有露天溫泉，可以一邊浸泡，一邊欣賞到富士山的美景。（expedia.com）

鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen

地址：山梨縣富士吉田市上吉田東9-1-18

交通：富士吉田站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2512起／晚（人均HK$1256）

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鐘山苑酒店（Hotel Kaneyamaen）只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）
只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

河口湖酒店｜11. FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖－全部房有露天溫泉

FUFU Kawaguchiko是一間位於森林中的酒店，被樹林包圍著，有種置身世外桃源的感覺。酒店距離河口湖約15分鐘車程，職員能以中文、英文、韓國等多國語言溝通，更提供幫忙預約服務。酒店一共有6種主題客房，有「梢之景悅享套房」、「常盤木尊貴套房」等，全部皆面向富士山，並且設有露天溫泉及露台。

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河口湖酒店｜11. FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖－FUFU Kawaguchiko是一間位於森林中的酒店，被樹林包圍著
FUFU Kawaguchiko是一間位於森林中的酒店，被樹林包圍著。（FUFU Kawaguchiko）
河口湖酒店｜11. FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖－酒店一共有6種主題客房
酒店一共有6種主題客房。（FUFU Kawaguchiko）
FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖「梢之景悅享套房」能夠眺望河口湖與富士山，是最高樓層絕景客房。（FUFU Kawaguchiko）
「梢之景悅享套房」能夠眺望河口湖與富士山，是最高樓層絕景客房。（FUFU Kawaguchiko）
FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖「常盤木尊貴套房」是一間能欣賞富士山及河口湖湖水，還能近距離感受森林的特別客房。（FUFU Kawaguchiko）
「常盤木尊貴套房」是一間能欣賞富士山及河口湖湖水，還能近距離感受森林的特別客房。（FUFU Kawaguchiko）

FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口字水口2211-1

交通：河口湖車站，轉乘計程車

價格：約HK$3553起／晚（人均HK$1776.5）

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FUFU Kawaguchiko 馥府河口湖只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜12. 花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei – Ohya）－全部客房有露台

花水庭Ohya酒店是一間傳統日式溫泉旅館，交通非常方便，距離河口湖站，步行10分鐘，而酒店門口亦有觀光巴士站。酒店一共提供47間客房，有多款房型，全部均有露台、榻榻米地板，部分客房更設有湖景的露天溫泉。另外，酒店頂樓亦有溫泉，住客能一邊泡湯，一邊欣賞富士山及河口湖的景色。

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花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei - Ohya）花水庭Ohya酒店是一間傳統日式溫泉旅館，交通非常方便。（trip.com）
花水庭Ohya酒店是一間傳統日式溫泉旅館，交通非常方便。（trip.com）
花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei - Ohya）酒店一共提供47間客房，有多款房型，全部均有露台、榻榻米地板。（trip.com）
酒店一共提供47間客房，有多款房型，全部均有露台、榻榻米地板。（trip.com）
花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei - Ohya）部分客房更設有湖景的露天溫泉。（trip.com）
部分客房更設有湖景的露天溫泉。（trip.com）
花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei - Ohya）酒店頂樓亦有溫泉，住客能一邊泡湯，一邊欣賞富士山及河口湖的景色。
酒店頂樓亦有溫泉，住客能一邊泡湯，一邊欣賞富士山及河口湖的景色。（trip.com）

花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei – Ohya

地址：山梨縣南留郡富士河口湖町船津4025

交通：河口湖站，步行10分鐘

價格：約HK$1540起／晚（人均HK$770）

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花水庭Ohya酒店（Ryokan Kasuitei - Ohya）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜13. 若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan）－設有露天溫泉客房

若草之宿丸榮旅館是一間傳統日式溫泉旅館，位於富士山山麓及河口湖湖畔，環境幽雅恬靜。酒店一共有50間客房，有面向河口湖或富士山兩種選擇，當中更有設露天溫泉浴池的客房。另外，酒店頂樓有露天風呂「富士之湯」、「湖之湯」等，其中「富士之湯」更可以飽覽富士山美景。

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若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan）若草之宿丸榮旅館是一間傳統日式溫泉旅館。（trip.com）
若草之宿丸榮旅館是一間傳統日式溫泉旅館。（trip.com）
若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan）酒店一共有50間客房，有面向河口湖或富士山兩種選擇
酒店一共有50間客房，有面向河口湖或富士山兩種選擇。（trip.com）
若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan）若酒店頂樓有露天風呂「富士之湯」、「湖之湯」，亦有設露天溫泉浴池的客房。（trip.com）
若酒店頂樓有露天風呂「富士之湯」、「湖之湯」，亦有設露天溫泉浴池的客房。（trip.com）

若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町小立498

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$2459起／晚（人均HK$1229.5）

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若草之宿丸榮旅館（Wakakusa no Yado Maruei Ryokan）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜14. 河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）－私隱度高奢華酒店

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿距離河口湖僅8分鐘步行路程，是一間以日本古代風格建造的旅館，全館只得6間客房，私隱度高，裝潢十分高貴奢華，而且每間客房都擁有私人露天溫泉。另外，酒店亦有提供一泊二食，讓住客足不出戶都能泡浸和享受美食，十分適合想放鬆身心，享受寧靜的人入住。

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河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿距離河口湖僅8分鐘步行路程。（trip.com）
河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿距離河口湖僅8分鐘步行路程。（trip.com）
河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）是一間以日本古代風格建造的旅館
河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿是一間以日本古代風格建造的旅館。（trip.com）
河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）全館只得6間客房，私隱度高，裝潢十分高貴奢華
全館只得6間客房，私隱度高，裝潢十分高貴奢華。（trip.com）
河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）每間客房都擁有私人露天溫泉。（trip.com）
每間客房都擁有私人露天溫泉。（trip.com）

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津6677

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$8408起／晚（人均HK$4204）

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河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿（Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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河口湖酒店｜15. 山田屋酒店（Yamadaya Hotel）－全部房間看到富士山、精進湖

山田屋酒店位於富士河口湖町，附近有不少景點，例如：小浜町歴史資料館、Obama Onsen Carbonated Spring及小浜神社等。酒店一共有16間客房，空間寬敞，而且全部均能欣賞到富士山和精進湖的絕美景色。另外，酒店亦設有溫泉浴池及私人湯屋，住客既能選擇在房間泡湯，亦能到戶外浸泡，享受大自然。

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山田屋酒店（Yamadaya Hotel）山田屋酒店位於富士河口湖町，附近有不少景點。（agoda）
山田屋酒店位於富士河口湖町，附近有不少景點。（agoda）
山田屋酒店（Yamadaya Hotel）酒店一共有16間客房，空間寬敞
山田屋酒店一共有16間客房，空間寬敞。（agoda）
山田屋酒店（Yamadaya Hotel）酒店設有溫泉浴池及私人湯屋，能眺望富士山。（booking.com）
酒店設有溫泉浴池及私人湯屋，能眺望富士山。（booking.com）

山田屋酒店（Yamadaya Hotel

地址：日本富士河口湖401-0336

交通：飯山站，轉乘計程車

價格：約HK$8408起／晚（人均HK$4204）

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山田屋酒店（Yamadaya Hotel）只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

河口湖酒店｜16. 足和田酒店（Ashiwada Hotel）－感受大自然氣息

足和田酒店位於河口湖正面，四周被青山綠水圍繞，環境寧靜舒適。酒店一共有40間客房，提供多款房型，有日式客房、西式客房等，其中日式客房內備有榻榻米地板和日式床具，充滿日式傳統文化風味。酒店設有大浴場及露天浴池，住客可以一邊浸泡，一邊遙望富士山頂。

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足和田酒店（Ashiwada Hotel）足和田酒店位於河口湖正面，四周被青山綠水圍繞。（trip.com）
足和田酒店位於河口湖正面，四周被青山綠水圍繞。（trip.com）
足和田酒店（Ashiwada Hotel）酒店一共有40間客房，提供多款房型，有日式客房、西式客房等。（trip.com）
酒店一共有40間客房，提供多款房型，有日式客房、西式客房等。（trip.com）
足和田酒店（Ashiwada Hotel）酒店設有大浴場及露天浴池。（trip.com）
足和田酒店設有大浴場及露天浴池。（trip.com）

足和田酒店（Ashiwada Hotel

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町長浜395

交通：河口湖站，轉乘接駁巴士

價格：約HK$8408起／晚（人均HK$4204）

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（全文完）

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東京5間溫泉酒店　5分鐘到JR＋日式旅館＋頂樓露天浴場　箱根泉水直送市中心飯店
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那間酒店有包租私人浴池？

湖之飯店設有室內大浴池、露天溫泉浴池與包租私人浴池…詳情

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