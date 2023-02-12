首爾櫻花2023｜4大必去賞櫻熱點　石村湖粉紅隧道＋汝矣島櫻花慶典｜附4間推薦酒店

首爾櫻花2023開花預報｜韓國櫻花一般從最南端的濟州島開始開花，花期約從3尾至4月中旬。而根據過去幾年的櫻花預測，首爾櫻花都是於4月初開花，開花後約一週是滿開時期。櫻花季不僅當地人會到戶外野餐、賞花，亦吸引大批外國遊客朝聖。《有線生活》下文為你推薦4個首爾賞櫻熱點，包括最有名的汝矣島、南山公園等，還為你推薦賞櫻地附近的超值酒店，立即收藏這篇文章，計劃一個韓國賞櫻之旅吧！

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韓國櫻花一般從最南端的濟州島開始開花，花期約從3尾至4月中旬。（IG＠minniemanimo）

首爾櫻花2023｜賞櫻地點4個

吸引大批外國遊客朝聖。（IG＠surora_mi）

首爾櫻花2023｜賞櫻酒店4間

說到首爾最出名的賞櫻地，相信大家都會認同是汝矣島！（IG＠be_full__love）

首爾賞櫻地點｜【1】汝矣島輪中路－首爾最大櫻花慶典

說到首爾最出名的賞櫻地，相信大家都會認同是汝矣島！汝矣島擁有首爾最大的櫻花慶典，每年櫻花期都吸引不少當地人和遊客前往賞櫻。汝矣島範圍很大，有汝矣島公園、漢江公園等地種滿櫻花樹，當中輪中路兩旁更是種了約1,400多棵櫻花，形成一條長長的櫻花隧道，成為打卡熱點！若行程不趕，小編建議可以花半天在漢江公園野餐、賞櫻，感受當地氣息。

汝矣島擁有首爾最大的櫻花慶典（IG＠chachagraphy）

輪中路兩旁種了約1,400多棵櫻花，形成一條長長的櫻花隧道。（IG＠chachagraphy）

可以花半天在漢江公園野餐、賞櫻，感受當地氣息。（IG＠chachagraphy）

每年櫻花期都吸引不少當地人和遊客前往賞櫻。（IG＠jhyun0223）

汝矣島輪中路（여의도윤중로）

地址：首爾 永登浦區 汝矣西路 60-2｜서울 영등포구 여의서로 60-2

交通：地鐵9號線 國會議事堂站1、6號出口 步行約10分鐘

汝矣島格萊德酒店（Agoda圖字）

賞櫻酒店｜汝矣島格萊德酒店（GLAD Hotel Yeouido Seoul）

汝矣島格萊德酒店離國會議事堂站只有2分鐘路程，提供標準雙人房、豪華雙人房、套房等，房間寬敞，未滿14歲小童更可免費一同入住，房價由625港元起，三人入住人均208！若一家人入住，另外亦有家庭房可供選擇。

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酒店離國會議事堂站只有2分鐘路程（Agoda圖字）

提供標準雙人房、豪華雙人房、套房等（Agoda圖字）

房價由625港元起，三人入住人均208！（Agoda圖字）

汝矣島格萊德酒店（글래드 여의도）

地址：首爾 永登浦區 議事堂大路 16｜서울특별시 영등포구 의사당대로 16

交通：地鐵9號線 國會議事堂站4號出口 步行2分鐘

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南山公園是首爾最大的公園（IG＠b_taeng）

首爾賞櫻地點｜【2】南山公園－多條櫻花步道

南山公園是首爾最大的公園，內有多條登山步道，均種植了不少櫻花樹，因此每年櫻花季，這裡都會成為賞櫻好去處。沿路走在南山公園的櫻花步道上，令人感到非常療癒。除了走在櫻花樹下，走到展望台上，更能看到一望無際的首爾市景和棵棵粉紅色的櫻花樹，非常特別。此外，遊人更可順道到旁邊的N首爾塔近賞首爾市景。

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內有多條登山步道，均種植了不少櫻花樹（IG＠b_taeng）

每年櫻花季，這裡都會成為賞櫻好去處（IG＠bbong_ho）

沿路走在南山公園的櫻花步道上，令人感到非常療癒。（IG＠bbong_ho）

走到展望台上，更能看到一望無際的首爾市景和棵棵粉紅色的櫻花樹。（IG＠南山公園－jimini__tour）

南山公園（남산공원）

地址：首爾特別市中區三一大路231（藝場洞）｜ 서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동)

交通：地鐵4號線 明洞站4號出口 步行10分鐘／402號巴士到南山圖書館站下車

明洞樂天L7酒店（IG＠lottehotelsandresorts）

賞櫻酒店｜明洞樂天L7酒店（Lotte Hotel L7 Myeongdong）

樂天L7酒店在弘大、明洞都有分店，明洞樂天L7酒店共提供245間房，客房分別可以看到熱鬧的明洞商圈和南山首爾塔2種景色，入住標準雙床房每晚$765起。酒店設計非常時尚，到處都放有霓虹燈、壁畫等充滿藝術感的打卡道具。酒店最特別之處就是位於21樓的露天酒吧和戶外足浴Spa讓你邊欣賞首爾夜景，邊小酌一杯Chill一Chill！

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客房分別可以看到熱鬧的明洞商圈和南山首爾塔2種景色。（Agoda圖字）

明洞樂天L7酒店共提供245間房（Agoda圖字）

酒店設計非常時尚（Agoda圖字）

酒店最特別之處就是位於21樓的戶外足浴Spa（IG＠1023___b）

明洞樂天L7酒店（L7 명동 바이 롯데）

地址：首爾 中區 退溪路137｜서울특별시 중구 퇴계로 137

交通：地鐵4號線 明洞站8號出口步行1分鐘／機場巴士6001、6015號到明洞站 步行1分鐘

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石村湖也是首爾熱門的賞櫻景點之一（IG＠pharos_eye）

首爾賞櫻地點｜【3】石村湖－繞湖形成櫻花隧道

石村湖也是首爾熱門的賞櫻景點之一，雖然名字比較陌生，但其實就在樂天世界旁邊！圍住石村湖邊長出的櫻花樹形成一條櫻花隧道，加上泛泛湖水，每年都會有不少當地人冒名前去賞櫻。而且，石村湖每年亦會舉辦石村湖櫻花慶典，加上鄰近樂天世界，絕對適合親子賞櫻！

櫻花樹圍住石村湖邊長出（IG＠pharos_eye）

形成一條櫻花隧道（IG＠kieranporey）

石村湖每年亦會舉辦石村湖櫻花慶典（IG＠kieranporey）

就在樂天世界旁邊！（IG＠minniemanimo）

石村湖（석촌호수）

地址：首爾特別市松坡區三學士路136｜서울특별시 송파구 삼학사로 136

交通：地鐵2號線 蠶室站 3號出口 步行5分鐘

樂天世界酒店（Agoda圖字）

賞櫻酒店｜樂天世界酒店（Lotte Hotel World）

樂天世界酒店鄰近石村湖，提供482間客房，當中有3款卡通套房，包括Kakao主題家庭房、Lotty Lorry主題家庭房、韓國大熱動畫《吐司先生髮廊》主題家庭房，房間佈置非常可愛。此外，酒店還提供室內滑水嬉水池、桑拿等設施，房價每晚由$1,303港元起，適合來一趟親子賞櫻之旅。

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當中有3款卡通套房（Agoda圖字）

Kakao主題家庭房（Agoda圖字）

酒店還提供室內滑水嬉水池、桑拿等設施（Agoda圖字）

樂天世界酒店（롯데호텔 월드）

地址：首爾 松坡區 奧林匹克路 240｜서울 송파구 올림픽로 240

交通：地鐵2號線 蠶室站 3號出口步行1分鐘

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首爾兒童大公園（IG＠ujining_diary）

首爾賞櫻地點｜【4】首爾兒童大公園－糖果色童話世界

首爾兒童大公園內有不同設施，機動遊戲、動物園、水族館等，光玩一天都不亦樂乎，是韓國人週末的好去處。櫻花季最多人打卡的其中一個位置就是旋轉木馬，粉紅色的櫻花、糖果色的木馬，彷如置身童話世界。園內更有大片草地，大家若於櫻花季來到公園，可以邊野餐邊賞櫻，感受涼風吹櫻，好不舒服。

可以邊野餐邊賞櫻（IG＠ujining_diary）

園內更有大片草地（IG＠keysn7）

內有不同設施，機動遊戲、動物園、水族館等（IG＠haeloong）

櫻花季最多人打卡的其中一個位置就是旋轉木馬（IG＠esunghee）

彷如置身童話世界（IG＠bling.yyy）

首爾兒童大公園（서울어린이대공원）

地址：首爾 廣津區 陵洞路 216｜서울 광진구 능동로 216

交通：地鐵7號線 兒童大公園站 1號出口 步行1分鐘

開放時間：05:00-22:00

H大道酒店－建大聖水（Agoda圖字）

賞櫻酒店｜H大道酒店－建大聖水（H Avenue Hotel Kondae Seongsu）

H大道酒店有多間分店，而建大分店就在首爾兒童大公園附近，分別提供標準和頂級兩種級別的房間，入住一晚由415港元起。整座酒店和房間的設計都極具時尚感，並附有不同的燈光效果。酒店頂層設有戶外泳池，裝修可愛，適合一眾女生打卡。

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就在首爾兒童大公園附近（Agoda圖字）

分別提供標準和頂級兩種級別的房間（Agoda圖字）

酒店頂層設有戶外泳池，裝修可愛，適合一眾女生打卡。（Agoda圖字）

整座酒店和房間的設計都極具時尚感（Agoda圖字）

H大道酒店－建大聖水（H 에비뉴 호텔 건대 성수점）

地址：首爾 廣津區｜서울 광진구 동일로 156

交通：地鐵7號線 兒童大公園站 4號出口 步行10分鐘

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（全文完）