WhatsApp新功能防截圖　即睇閱後即焚+防止截圖功能教學　保護相片影片私隱

WhatsApp新功能｜手機通訊程式ＷhatsApp又有新功能登場，新增了保護相片和影片的防止截圖（Screenshot Blocking）功能，讓他人收到你的相片或影片後，不可以透過手機或電腦截圖，更能保護私隱，即睇以下教學。

揀選要傳送圖片後，按下紅圈中的數字「1」，按下後1字的圓圈會變成全藍色（右圖），手機中央位置亦會出現字句「此相片已設為閱後即刪。（有線生活圖片）

開啟「閱後即刪」功能

過往即使ＷhatsApp用家於傳送相片或影片時，揀選了稱為「閱後即刪 View Once」（閱後即焚）功能，對方雖然只能打開相片或影片一次，卻可以利用手機或電腦截圖功能，把原本不可保留影像截取，今次更新後，便堵截了這個漏洞，令用家可以更方心傳送影像。

要使用這項功能，首先你將相片或影片設為「閱後即刪 」，於WhatsApp程式中揀選圖片後，於發送鍵附近按下圓圈「1」鍵（請參考上圖），按下後1字的圓圈會變成全藍色，手機中央位置會出現字句「此相片已設為閱後即刪。

對方收到相片或影像時，利用手機內建的截圖功能截取圖片時，便會出現圖中畫面。（有線生活圖片）

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手機和電腦都無法截圖

將相片或影片設定為「閱後即刪」並傳送後，對方收到並打開時，假如嘗試截取圖片，便會出現上圖中畫面，顯示無法擷取螢幕截圖。如果是使用桌面版WhatsApp，則會顯示無法打開「閱後即刪」影像，提示你用手機程式開啟。

桌面版WhatsApp會顯示無法打開「閱後即刪」影像，提示你用手機程式開啟，（有線生活圖片）

（全文完）

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