一線搜查丨移英港媽教寫食評換免費餐　買牛奶、素魚手指後退款：我唔覺得有問題

移民英國｜為了節省生活開支，在衣食住行方面著手慳錢屬平常之事，不過日前有名移英港媽就發文教大家食「免費餐」，表示只要向牛奶製造商反映口味不合即可獲原價退款，另外事主亦被發現曾用同樣方法免費食素魚手指。事件引來大批網民討論，大部份人認為事主做法濫用退款機制。

有移英港媽就發文教大家食「免費餐」（unsplash）

港媽教寫食評免費換食物

早前，有網民在Facebook群組「英國香港人生活交流區」貼上截圖，指一名港媽近日多次發文，教大家以填食評方式獲製造商原價退款，免費換取食物。從照片可見，該港媽在超市購物時，發現有一牛奶品牌列明規例，若顧客不滿意牛奶質素，可寫下15字評價解釋，提供個人資料及購買單據證明，便可獲製造商原價退款。

填食評可獲製造商原價退款（英國香港人生活交流區FB）

填食評可獲製造商原價退款（英國香港人生活交流區FB）

曾用同樣方式買素魚手指

有網民再發現，該名港媽曾經以同樣方式在超市購買素魚手指，表示只要到製造商填寫食評及個人資料即可獲退款：「唔好食就可以退錢」、「買免費嘢」。港媽4天後再次發文，指已收到製造商email回覆確認會退錢。

港媽教寫食評免費換食物（英國香港人生活交流區FB）

曾用同樣方式買素魚手指（英國香港人生活交流區FB）

曾用同樣方式買素魚手指（英國香港人生活交流區FB）

製造商email回覆確認會退錢（英國香港人生活交流區FB）

網民批評：搞臭香港人個朵

不少網民看到貼文後，都紛紛留言指港媽只是「搲着數」，濫用製造商的退款機制：「如果啲嘢食嘢飲試完真心覺得唔好食，你去Refund咁係理所當然，但如果打正旗號當佢『免費』嘢咁搲埋呢啲着數再周圍廣傳咁就……」、「濫用咪搞到人哋以後唔再畀你免費退囉，外國人就係識自律識可以做到呢啲嘢」、「搞臭香港人個朵」。

港媽反駁：我唔覺得有問題

在網民批評下，港媽發文反駁指退款制度是公司的宣傳手法，而如何出文是她的自由，不認為有問題，建議反對的人研究英國及超市法例：「人哋啲公司嘅宣傳手法，唔好味就寫返啲Review畀佢哋，等佢哋可以改善，我唔覺得有問題」、「有興趣啲Hater研究一下英國啲例，同埋去超市留意一下」。

港媽反駁：我唔覺得有問題（薩頓科爾飛移悳太后FB）

（全文完）

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