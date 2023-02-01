Omicron「雙頭犬」CH.1.1懶人包　本港逾百宗個案　疫苗都無用？傳染力更強？易有重症？

Omicron CH.1.1新冠肺炎疫情持續，雖然各國都陸續放寬防疫政策，但除了早前發現的至今傳染性最強的Omicron變種病毒XBB.1.5外，另一Omicron新變種CH.1.1近期亦在全球蔓延，現時至少有72個國家出現病例，它與Delta病毒株有相同的突變特徵，被認為具高度傳染性，甚至導致免疫逃逸而引起關注。到底CH.1.1是甚麼？傳播力更強嗎？立即看以下3大有關CH.1.1的常見問題！

Omicron新變種CH.1.1近期在全球蔓延，現時至少有72個國家出現病例。（資料圖片）

CH.1.1新冠病毒｜1. 甚麼是CH.1.1？

新冠病毒變種Omicron出現多個變種，去年8月在印度首次發現變異病毒株XBB、在美國紐約最早發現的子變種XBB.1.5。而CH.1.1則是Omicron變異株BA.2.75的其中一個變異株，於2022年秋季首次在東南亞被發現，自去年約11月開始於全球蔓延。澳洲流行病學家Mike Honey將CH.1.1命名為「Orthrus」，即希臘神話中的雙頭犬。

CH.1.1則是Omicron變異株BA.2.75的其中一個變異株。（freepik）

CH.1.1新冠病毒｜2. CH.1.1傳播力更強？可致重症？

美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）研究人員於一篇論文中指出，CH.1.1在S蛋白中發現有一種名為L452R的突變，而此突變從未於Omicron變種出現，反而在Delta病毒中曾出現，而且可能會更易與ACE2受體結合，傳播能力較高，甚至可以避開曾經感染新冠病毒者或疫苗所產生的免疫保護，更容易導致重症病況。

CH.1.1在S蛋白中發現有一種名為L452R的突變。（freepik）

CH.1.1新冠病毒｜3. 甚麼地方出現CH.1.1？

根據資料庫outbreak.info網站，CH.1.1自去年11月起傳播率急速上升，最初先在東南亞地區、澳洲、紐西蘭出現相關個案，而目前佔全球每日檢測樣本約10%，在本港亦已發現有130宗CH.1.1個案。此外，CH.1.1近期也被世界衛生組織（WHO）列為正在監測中的變種病毒。

CH.1.1近期被世界衛生組織（WHO）列為正在監測中的變種病毒。（Zhang Kenny＠unsplash）

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