免費機票｜機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看

疫情過去三年，香港旅遊業逐漸復蘇。特首李家超今天（2月2日）於「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮上，公佈一系列全球旅遊推廣計劃，包括分階段向旅客送出50萬張免費機票，並向入境旅客贈送消費優惠券，吸引他們訪港消費。此外，機管局亦將再次向香港市民送出80,000張機票。那麼免費機票幾時派發？怎樣和在哪裡領取？即看下文了解詳情。

特首李家超今天（2月2日）於「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮上，公佈一系列全球推廣計劃。（Unsplash圖片）

3.1起派50萬張機票

特首李家超今天於「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮上，公佈一系列全球推廣計劃，當中包括免費向海外旅客派發50萬張機票。這50萬張機票是機管局於2020年4月，分別向國泰航空、香港快運（HK express）及香港航空預購。免費機票計劃將於3月1日開始，六個月期間分階段發放。

機管局將於3月1日開始免費向海外旅客派發50萬張機票。（FB＠Hong Kong International Airport）

將由航空公司送出

六個月的活動期間，各航空公司將通過不同方式送出免費機票，例如：大抽獎、先到先得、買一送一等。首階段將向疫情前最多訪港旅客的亞洲地區，包括泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼等地送出機票，其次是東北亞地區和內地。

六個月的活動期間，各航空公司將通過不同方式送出免費機票。（FB＠Hong Kong International Airport）

夏季再送港人8萬張機票

機管局同時宣佈，繼去年派發50,000張機票後，亦將於今年夏季向香港市民送出80,000張機票，相關安排屆時將由航空公司公佈。

機管局將於今年夏季再次向香港市民送出80,000張機票。（FB＠國泰航空）

此外，「香港有禮」計劃亦包括向入境旅客贈送100萬份消費優惠券，旅客憑優惠券能兌換禮物或免費飲品，旅發局初步亦將計劃提供超過16,000間店舖優惠給旅客，而這些優惠券2月2日下午5點起，於本港4個口岸的旅客接待處免費派發。

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