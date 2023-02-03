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耳垢｜女子常挖耳竟引發癌症？醫生警告用棉花棒是大忌丨附耳朵進水處理方法

  • 雪翎
  • 2023年02月03日
耳垢｜女子常挖耳竟引發癌症？醫生警告用棉花棒是大忌丨附耳朵進水處理方法

很多人都習慣挖耳朵清潔耳垢，但方法不當隨時會對耳朵造成傷害。有醫生指出，耳垢有保濕、抑制黴菌生長的作用，若自行挖耳有機會引發感染，甚至導致嚴重後遺症。有女子曾用小工具挖耳朵，豈料經常刮傷外耳道，造成感染，更出現耳痛和流血症狀，求醫後發現確診外耳道癌。

女子常挖耳引發癌症　醫生警告用棉花棒是大忌丨附耳朵入水處理方法
很多人都習慣挖耳朵清潔耳垢。（freepik）

棉花棒挖耳會堵塞耳膜？

台灣外科名醫江坤俊在自家YouTube頻道「江P醫件事」指出，耳道分為外、中、內耳道，其中外耳道會分泌油脂，而耳垢就是由油脂、皮膚掉落的角質層、腺體分泌物所混合，主要作用能可保持外耳道濕潤，抑制細菌及黴菌生長。

江坤俊表示，不少人會用棉花棒挖耳朵，但由於棉花棒太粗，耳垢只會愈推愈入，導致堵塞耳膜，聽力受損，若過度用力更會戳破耳膜。另外，有人習慣用指甲挖出耳垢，但指甲未必乾淨，如刮傷耳道，有可能引發感染及嚴重後遺症。

女子常挖耳引發癌症　醫生警告用棉花棒是大忌丨附耳朵入水處理方法
使用棉花棒挖耳有機會堵塞耳膜。（freepik）

女子常挖耳引致外耳道癌？

江坤俊分享案例，指一名女子常用小工具去挖耳朵，結果令外耳道經常刮傷，造成感染。有次，女子出現耳痛和流血症狀，求醫後確診外耳道癌。江解釋，因為她經常挖耳，造成反覆感染，當細胞受損和增生失敗時，就可能轉化為癌症。

耳道進水怎麼辦？

江坤俊表示，當耳垢多到影響到聽力，且有脹痛感時，就需要找耳鼻喉科醫生協助，利用專業工具清理耳垢，確保耳道不受傷。如耳朵進水，可將頭側向進水一邊，然後單腳原地跳，令水自然流水，又或用風筒稍微吹乾。

（全文完）

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耳道入水怎麼辦？

如耳朵進水，可將頭側向進水一邊，然後單腳原地跳，令水自然流水，又或用風筒稍微吹乾。詳情

為何挖耳會引發癌症？

因耳道刮傷會造成感染，當細胞受損和增生失敗時，就可能轉為癌症。詳情

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