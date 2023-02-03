一線搜查｜巴士乘客瞓過龍　疑似車長花式叫醒　唱歌兼Rap片段瘋傳｜附城巴回覆

大家有沒有試過坐巴士瞓過龍？近日有網民於社交平台上載幾段短片，片中所見，疑似有城巴司機以唱歌等方式，叫醒到達尾站後仍熟睡未有下車的乘客。有乘客被吵醒後一臉惘然，甚至有乘客被嚇至彈起。有網民稱讚司機「生鬼」，但亦有網民就批評男子嚇醒和偷拍乘客放上網，違反職業道德。城巴發言人回覆《有線生活》指，有留意到相關片段，但未能確定是否涉及城巴職員。

你有沒有試過因為太累而於巴士上睡着？（FB群組＠大埔 TAI PO）

乘客「瞓過龍」 疑似車長奇招喚醒

近日有網民於FB群組「大埔 TAI PO」上載幾段短片，並寫道：「喚醒睡魔的方法」。幾段影片中都可以分別見到，巴士車廂中僅剩下一位乘客在座位上熟睡，影片拍攝者就疑似是城巴司機。城巴司機駛至尾站後，見車上有乘客熟睡仍未下車，於是以唱歌、說廣告金句等幽默方式喚醒乘客。

近日有網民於FB群組「大埔 TAI PO」上載幾段短片，並寫道：「喚醒睡魔的方法」。（FB群組＠大埔 TAI PO）

首爾住宿推介：

首爾21間超近地鐵酒店👍🏻最快30秒行到明洞、弘大🤩

14間首爾2022新開酒店👍🏻超近明洞、弘大之餘，房內更設私人泳池🤩

高唱聖誕歌、扮外國人

其中一段影片中，疑似司機的男子走近中年男乘客並高唱：「We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas」，該乘客被吵醒後，立即說「哎吔哎吔，sorry，哎吔」。此外，該名男子又以外國人講廣東話的不純正語調，對熟睡中的乘客說：「認住金寶鐘，清潔好輕鬆。」

其中一段影片中，疑似司機的男子走近中年男乘客並高唱聖誕歌。（FB群組＠大埔 TAI PO）

外傭乘客醒後馬上下車。（FB群組＠大埔 TAI PO）

聲演老師：Good morning, class！

另一段影片就見到，一名年輕男乘客於上層車廂手持書本睡著了，疑似司機的男子於是走近男乘客說：「Good morning, class！」，男乘客被喚醒後一臉惘然，四周查看方發現已到尾站。

男乘客被喚醒後一臉惘然，四周查看方發現已到尾站。（FB群組＠大埔 TAI PO）

突然師傅上身

另一段影片中，男子又模仿了人稱龍哥的杜慶龍師傅，曾於電視台上超渡亡靈的一句：「乾坤一開，三七氣流一轉，起！」女乘客即時醒來，笑說：「死囉死囉，瞓過龍啊」。

那名男子又模仿了杜慶龍師傅超渡亡靈的一句：「乾坤一開，三七氣流一轉，起！」（FB群組＠大埔 TAI PO）

女乘客即時醒來（FB群組＠大埔 TAI PO）

女乘客被嚇至彈起

男子又用不純正的廣東話腔，唱出改歌詞版的《變色感情》：「感情誰人留得住，太多痴情回流殊不易，太多淒淒慘慘的遭遇，你可知道」。可是女乘客沒有反應，於是他再大喝一聲：「噓！」女乘客瞬間被嚇至彈起，並拍拍自己心口定驚，最後他再對女乘客說：「Good morning, class！唔緊要！」。

男子又用不純正的廣東話腔，唱出改歌詞版的《變色感情》。（FB群組＠大埔 TAI PO）

女乘客瞬間被嚇至彈起，並拍拍自己心口定驚（FB群組＠大埔 TAI PO）

網民反應兩極

影片引起網民熱議，不少人都覺得很搞笑，留言道：「笑到gap gap聲」、「好正啊」，更稱讚司機「生鬼」、「EQ高」。不過亦有網民就批評：「雖然真係好好笑，但係咁樣影人放上網，好似唔係咁好囉！」、「有無諗過人介唔介意？」，認為男子嚇醒和偷拍乘客放上網，好像違反職業道德。而有眼利的網民提出：「應該全部都舊片，無（戴）口罩嘅」，推測這些都不是近期拍攝的影片。

城巴發言人回覆《有線生活》指，有留意到網上片段顯示。（FB群組＠大埔 TAI PO）

城巴：相信並非近年拍攝

城巴發言人回覆《有線生活》指，有留意到網上片段顯示，拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客。片段內所有乘客均沒有佩戴口罩，相信並非近年拍攝，亦未能確定是否涉及城巴職員。而根據車長手冊，城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器，亦有提醒避免觸犯《個人資料（私隱）條例》。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞