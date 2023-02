一線搜查｜巴士乘客瞓過龍　疑似車長花式叫醒　唱歌兼Rap片段瘋傳｜附城巴回覆

大家有沒有試過坐巴士瞓過龍?近日有網民於社交平台上載幾段短片,片中所見,疑似有城巴司機以唱歌等方式,叫醒到達尾站後仍熟睡未有下車的乘客。有乘客被吵醒後一臉惘然,甚至有乘客被嚇至彈起。有網民稱讚司機「生鬼」,但亦有網民就批評男子嚇醒和偷拍乘客放上網,違反職業道德。城巴發言人回覆《有線生活》指,有留意到相關片段,但未能確定是否涉及城巴職員。

乘客「瞓過龍」 疑似車長奇招喚醒

近日有網民於FB群組「大埔 TAI PO」上載幾段短片,並寫道:「喚醒睡魔的方法」。幾段影片中都可以分別見到,巴士車廂中僅剩下一位乘客在座位上熟睡,影片拍攝者就疑似是城巴司機。城巴司機駛至尾站後,見車上有乘客熟睡仍未下車,於是以唱歌、說廣告金句等幽默方式喚醒乘客。

高唱聖誕歌、扮外國人

其中一段影片中,疑似司機的男子走近中年男乘客並高唱:「We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas」,該乘客被吵醒後,立即說「哎吔哎吔,sorry,哎吔」。此外,該名男子又以外國人講廣東話的不純正語調,對熟睡中的乘客說:「認住金寶鐘,清潔好輕鬆。」

聲演老師:Good morning, class!

另一段影片就見到,一名年輕男乘客於上層車廂手持書本睡著了,疑似司機的男子於是走近男乘客說:「Good morning, class!」,男乘客被喚醒後一臉惘然,四周查看方發現已到尾站。

突然師傅上身

另一段影片中,男子又模仿了人稱龍哥的杜慶龍師傅,曾於電視台上超渡亡靈的一句:「乾坤一開,三七氣流一轉,起!」女乘客即時醒來,笑說:「死囉死囉,瞓過龍啊」。

女乘客被嚇至彈起

男子又用不純正的廣東話腔,唱出改歌詞版的《變色感情》:「感情誰人留得住,太多痴情回流殊不易,太多淒淒慘慘的遭遇,你可知道」。可是女乘客沒有反應,於是他再大喝一聲:「噓!」女乘客瞬間被嚇至彈起,並拍拍自己心口定驚,最後他再對女乘客說:「Good morning, class!唔緊要!」。

網民反應兩極

影片引起網民熱議,不少人都覺得很搞笑,留言道:「笑到gap gap聲」、「好正啊」,更稱讚司機「生鬼」、「EQ高」。不過亦有網民就批評:「雖然真係好好笑,但係咁樣影人放上網,好似唔係咁好囉!」、「有無諗過人介唔介意?」,認為男子嚇醒和偷拍乘客放上網,好像違反職業道德。而有眼利的網民提出:「應該全部都舊片,無(戴)口罩嘅」,推測這些都不是近期拍攝的影片。

城巴:相信並非近年拍攝

城巴發言人回覆《有線生活》指,有留意到網上片段顯示,拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客。片段內所有乘客均沒有佩戴口罩,相信並非近年拍攝,亦未能確定是否涉及城巴職員。而根據車長手冊,城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器,亦有提醒避免觸犯《個人資料(私隱)條例》。

