返回
按輸入鍵開始搜尋

花展｜實體香港花卉展覽3月回歸維園　繡球花成2023主題！即睇開放日期時間

  • 大C
  • 2023年02月03日
花展｜實體香港花卉展覽3月回歸維園　繡球花成2023主題！即睇開放日期時間

康文署主辦的香港花卉展覽由於疫情關係已連續3年停辦，改為線上形式舉行，今年終於可以復辦實體花卉展，於3月10日回歸維園舉行，屆時市民又有可以入場盡情賞花和打卡了！

花展｜實體香港花卉展覽3月回歸維園　繡球花成2023主題！即睇開放日期時間
香港花卉展覽已經停辦3年，圖為2019年展覽照片。（康文署網站）

主題「繡麗綻放、幸福滿載」

過往花展有200多個來自本地、內地及海外的機構參展，吸引逾50萬人次入場。今屆花展以花形嬌美獨特的繡球花為主題花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題。康文署表示，繡球花深受花迷喜愛，其碩大花朵在綻放時絢麗多姿，色彩鮮明，引人注目，定能讓花展會場洋溢幸福浪漫的氛圍，令遊人樂而忘返。

花展｜實體香港花卉展覽3月回歸維園　繡球花成2023主題！即睇開放日期時間
繡球花向來深受花迷喜愛。（[email protected]圖片）

更多熱門文章
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
新年隔夜菜翻熱食下場慘　一家3口痾嘔險腎衰竭　 醫生：叮1類食物出事
東京新酒店25間推介　最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR

市民除欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，更可以觀賞到本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計。會場更設有售賣花卉及其他園藝產品的銷售攤位。展覽期間還有連串教育與娛樂並重活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。詳情如下：

2023香港花卉展覽

展覽地點： 香港維多利亞公園
展覽日期及時間： 3月10至19日，上午9時至晚上9時
主題花： 繡球花
主題： 繡麗綻放、幸福滿載

有關展覽詳情及各活動報名辦法，可按此瀏覽花卉展網站。

（全文完）

推薦閱讀

康文署元宵3大綵燈展　免費賞燈打卡　開放至2月7日｜附地點及亮燈時間
一線搜查｜香港賞櫻2大好去處　嘉道理農場、中文大學　粉紅櫻花盛開綻放｜附交通方法
問：2023香港花卉展覽在哪裡舉行？

答：2023香港花卉展覽將回歸維園舉行…詳情

問：2023香港花卉展覽有甚麼主題

答：2023香港花卉展覽主題是「繡麗綻放、幸福滿載」…詳情

其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日