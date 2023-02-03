花展｜實體香港花卉展覽3月回歸維園　繡球花成2023主題！即睇開放日期時間

康文署主辦的香港花卉展覽由於疫情關係已連續3年停辦，改為線上形式舉行，今年終於可以復辦實體花卉展，於3月10日回歸維園舉行，屆時市民又有可以入場盡情賞花和打卡了！

香港花卉展覽已經停辦3年，圖為2019年展覽照片。（康文署網站）

主題「繡麗綻放、幸福滿載」

過往花展有200多個來自本地、內地及海外的機構參展，吸引逾50萬人次入場。今屆花展以花形嬌美獨特的繡球花為主題花，並以「繡麗綻放、幸福滿載」為主題。康文署表示，繡球花深受花迷喜愛，其碩大花朵在綻放時絢麗多姿，色彩鮮明，引人注目，定能讓花展會場洋溢幸福浪漫的氛圍，令遊人樂而忘返。

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市民除欣賞到主題花「繡球花」及各地的花卉，更可以觀賞到本地、內地及海外園藝機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計。會場更設有售賣花卉及其他園藝產品的銷售攤位。展覽期間還有連串教育與娛樂並重活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。詳情如下：

2023香港花卉展覽

展覽地點： 香港維多利亞公園

展覽日期及時間： 3月10至19日，上午9時至晚上9時

主題花： 繡球花

主題： 繡麗綻放、幸福滿載

有關展覽詳情及各活動報名辦法，可按此瀏覽花卉展網站。

（全文完）

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