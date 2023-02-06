痱滋｜吸煙男長痱滋醫不好以為患癌　醫生一問就知：無換一件日用品「出事」

生一粒痱滋已經很痛，多粒痱滋齊生簡直「痛不欲生」，更會影響進食。除了熱氣、患病外，原來我們每天清潔口腔的日用品都會導致痱滋。台灣一名有煙酒習慣的男子，因口腔長了多粒痱滋，擔心患上口腔癌而求醫。經醫生檢查和處方藥膏後，都一直未見好轉。最終，醫生的一句問題，揭發竟是因為一件日用品累事！

生一粒痱滋已經很痛，多粒痱滋齊生簡直「痛不欲生」。（istock圖片）

男子生多粒痱滋 擔心患上口腔癌

台灣微創手術中心執行長陳榮堅醫生，於節目《醫師好辣》上分享案例，一名平日有煙酒習慣的40多歲男子，因口腔長了多粒痱滋，擔心患上口腔癌而求醫。由於痱滋數量不少，陳醫生於是替他進行活組織切片檢查，抽取部分組織檢驗，卻未有發現病變；抽血後亦未發現他缺乏維他命B，因此就只處方了口腔藥膏。

抽血後亦未發現他缺乏維他命B，因此就只處方了口腔藥膏。（《醫師好辣》）

痱滋久治未愈

兩周後，患者有些痱滋的確消失了，卻有更多潰瘍傷口在其他位置長出，一直未有好轉。陳醫生對此感對非常奇怪，幸好在患者下一次覆診前，陳醫生向牙醫請教有關病例，牙醫提出了這可能與一件我們每天清潔口腔的日用品有關。

患者有些痱滋的確消失了，卻有更多潰瘍傷口在其他位置長出。（Unsplash圖片）

醫生揭不換牙刷出事

陳醫生向患者提出疑問：「你是不是很久沒換牙刷？」。結果對方承認，牙刷刷久了毛比較軟，因此長時間未有更換牙刷。於是醫生建議男子回家更換牙刷，情況應該會改善很多。果不其然，患者一周後再覆診，口腔內只剩下2個傷口。陳醫生解釋，舊牙刷容易積聚大量細菌及霉菌，令口腔內的傷口難以癒合，建議我們應每隔3個月更換一次牙刷。

舊牙刷容易積聚大量細菌及霉菌，令口腔內的傷口難以癒合。（Unsplash圖片）

一支牙刷含過億細菌

英國University of Manchester一項研究曾指出，一支牙刷可以存有過億細菌和病毒，當中包括大腸桿菌、葡萄球菌及單純皰疹病毒等病原體。美國牙醫學會就列出以下5大減少牙刷滋生細菌的注意事項：

大約 每3至4個月 更換一次牙刷

更換一次牙刷 牙刷使用後，要 沖洗乾淨 ，將殘留的牙膏和殘渣徹底清除，並讓牙刷 保持乾爽

，將殘留的牙膏和殘渣徹底清除，並讓牙刷 使用後應將牙刷 豎直放置 ，令牙刷的積水流走

，令牙刷的積水流走 避免使用 牙刷套或密閉的容器，因潮濕的環境容易滋生細菌

牙刷套或密閉的容器，因潮濕的環境容易滋生細菌 不要與其他家庭成員的牙刷放於同一杯子內，以免牙刷相互接觸，導致細菌交換

一支牙刷可以存有過億細菌和病毒。（Unsplash圖片）

痱滋三星期不好應求醫

而根據香港衞生署口腔健康教育事務科資料，痱滋是一種復發性口瘡，是出現在口腔軟組織上的潰瘍，一般會在7至14天內痊癒。若情況持續三星期以上／經常出現痱滋，就應求醫並作身體檢查，以確定是否需要接受其他治療。為免痱滋痛楚加劇，患者可參考以下方法：

刷牙時避免碰觸患處

避免進食粗硬、太熱或辛辣的食物

在患處塗抹由醫生或牙科醫生處方的藥膏以紓緩痛楚

（全文完）