一線搜查｜消委會11款高分吸濕劑　白元／吸濕大笨象／雞仔牌　天氣潮濕防發霉必用

潮濕天氣真的很困擾！天文台預料本周相對濕度最高達95%，若環境濕度高，衣物更有機會發霉，此時家用吸濕劑是不少家庭的「救星」。消委會測試了市面上20款家用吸濕劑，當中包括白元、吸濕大笨象、雞仔牌、佳之選等牌子，發現各款的吸濕量、吸濕速度相差甚大。以下11款為評分較高，獲4分以上的吸濕劑，最便宜平均每包只售$2.4，即睇！

潮濕天氣真的很困擾，若環境濕度高，衣物有機會發霉。（freepik）

消委會測試20款家用吸濕劑

消委會測試了市面上20款家用吸濕劑，當中包括10款氯化鈣吸濕盒、2款氯化鈣大型掛裝袋、3款氯化鈣小型吸濕包、2款硅膠防潮珠及3款竹炭/活性炭，就各款樣本的吸濕效能、包裝密封程度、防滲漏程度等作出測試，結果發現不同種類的吸濕劑，其吸濕量和吸濕速度極懸殊。

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消委會測試了市面上20款家用吸濕劑。（消委會）

吸濕劑效能差異大

吸濕劑效能測試以80天為時限，在小型吸濕盒樣本中，以「白元」強力抽濕器500mL及「Topvalu」的吸濕量最高，分別有305毫升及300.7毫升；大型吸濕盒樣本則以「克潮靈」及「小久保」吸濕寶盒的吸濕量最高，分別有424.9毫升及406.4毫升；小型吸濕包則為「Goodmarks」的吸濕量最高，有85.2毫升。

另外2款硅膠防潮珠，在測試約14天後，吸濕能力已接近飽和，吸濕速度亦十分緩慢。至於3款竹炭及活性炭樣本的整體吸濕量都極少，平均吸濕速度近乎零。

3款竹炭及活性炭樣本的整體吸濕量都極少，平均吸濕速度近乎零。（freepik）

吸濕量高≠吸濕速度快

各款吸濕劑的吸濕速度會隨使用時間逐漸減慢。一般而言，樣本在首7天的吸濕速度最高，其後逐漸慢下來並穩定吸濕，當吸濕劑接近飽和點，便會幾乎停止吸濕。

消委會指出，各樣本在80天累積吸濕量都有很大差異，原因與樣本的吸濕速度有關。樣本的吸濕速度受很多因素影響，例如吸濕劑的成分、分量、吸濕劑顆粒的大小（即表面面積的大小）等。因此，聲稱吸濕量高的產品未必代表吸濕速度快。在同一空間下使用，聲稱吸濕量高的產品應只是可使用時間會較長，大家要小心選擇。

各款吸濕劑的吸濕速度會隨使用時間逐漸減慢。（freepik）

吸濕劑8大使用貼士

消委會列出吸濕劑8大使用貼士，大家在選購及使用時，不妨參考一下。

消委會列出吸濕劑8大使用貼士，選購及使用時，不妨參考一下。（freepik）

1. 購買及使用前要留意產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

2. 應按說明指示處理吸濕盒內的水或溶液，小心別讓液體濺到皮膚及衣物。另外亦不要利用盒內的水澆花。

3. 檢查產品成分有沒有防霉劑，以及是否適用於實際使用的地方。

4. 除非產品說明可再生或另有補充裝，否則用過的吸濕劑及塑膠器皿，要像普通廢物般棄掉。盛載過吸濕劑的容器，更不宜廢物利用。

5. 硅膠及竹炭／活性炭等可再生重用的產品，應按說明書指示驅走水氣再用。如果使用焗爐或微波爐加熱烘乾此類吸濕劑，須留意使用的功率或熱力及時間，避免熱力太大，損毀吸濕劑的結構。

6. 如氯化鈣吸濕產品有更換指標，便應不時查看是否需要更換。

7. 盒裝吸濕劑宜擺放在平穩的位置，不要置於衣物或不平的物件上，以免傾側或倒轉而引致溶液滲漏；當上層已沒有剩餘白色的氯化鈣而下層積水相當滿時，顯示吸濕劑的效能接近飽和，此時便應作出更換。

8. 應盡量確保使用環境密封，例如保持櫃門或容器蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，以減少濕氣入侵，才能發揮吸濕劑應有的效用。

消委會11款高分吸濕劑

綜合消委會測試報告資料，在20款吸濕劑中，有11款為評分較高，獲4分以上，最便宜平均每包只售$2.4，名單如下：

消委會高分吸濕劑｜1. 白元 強力抽濕器 500mL

白元 強力抽濕器 500mL

消委會高分吸濕劑｜2. Topvalu Bestprice 除濕劑 500mL

Topvalu Bestprice 除濕劑 500mL

消委會高分吸濕劑｜3. 3M 強力吸濕器 Dehumidifier

3M 強力吸濕器 Dehumidifier

消委會高分吸濕劑｜4. 象球牌 激乾強力抽濕器

象球牌 激乾強力抽濕器

消委會高分吸濕劑｜5. 雞仔牌 超強力除濕雞

雞仔牌 超強力除濕雞

消委會高分吸濕劑｜6. 佳之選 竹炭抽濕器

佳之選 竹炭抽濕器

消委會高分吸濕劑｜7. 吸濕大笨象 吸濕器 750mL

消委會高分吸濕劑｜8. EZ Dry 720mL 抽濕器 Dehumidifier

EZ Dry 720mL 抽濕器 Dehumidifier

消委會高分吸濕劑｜9. Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包

Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包

消委會高分吸濕劑｜10. 白元 強力驅塵蟎抽濕袋(花香味)12包裝

白元 強力驅塵蟎抽濕袋(花香味)12包裝

消委會高分吸濕劑｜11. 雞仔牌 「備長炭 」消臭抽濕包 – 抽屜用

雞仔牌 「備長炭 」消臭抽濕包 – 抽屜用

（全文完）

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