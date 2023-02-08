癌症｜免疫療法應用於晚期肺癌　可增存活機會及無惡化時間

癌症的免疫療法（Immunotherapy），是於2016年引入本港，近年擔當愈來愈重要的角色。「免疫療法」是借助人體免疫系統對抗癌細胞，相比傳統化療及電療有許多優點。《有線健康》邀請臨床腫瘤科專科醫生李兆康，講解免疫療法如何應用於治療肺癌。

免免疫療法為晚期肺癌帶來機會

臨床腫瘤科專科醫生李兆康說，「免疫療法的基本原理，是借助病人本身的免疫系統，攻擊癌細胞，其中一大好處是副作用比化療少。而免疫療法為不少發現時已屬較後期，甚至已出現擴散的癌症，帶來控制腫瘤、延長壽命的機會，有小部分甚至能達至「完全緩解」（即檢測不到體內有癌細胞）。」

其中最早採用免疫療法的癌症之一，是本港「頭號殺手」肺癌，近年更發現，檢測第四期肺癌病人體內的PD-L1水平，可幫助醫生制訂最佳的治療方案。

患者PD-L1水平高對免疫療法反應一般較好

「PD-L1是一種腫瘤內的蛋白，有理論認為，部分腫瘤細胞通過高水平的PD-L1，結合免疫細胞上的PD-1蛋白，從而抑制免疫細胞的攻擊。整體來說，PD-L1水平高的患者，對免疫療法的反應一般會較好。」李醫生說。

因此，如檢測PD-L1水平不超過50%的話，可考慮利用化療配合免疫療法，因為根據研究數據，這個方法可增加病人的存活機會，以及無惡化的時間。如病人PD-L1水平超過50%，研究顯示單一使用免疫療法藥物可有效控制病情，病人無須接受化療！

甚至第三期的肺癌病人，如病人在治療前的PD-L1水平屬於陽性的話（例如高於1%），醫生便會在放射治療和化療後，建議病人使用免疫療法藥物一年，以增加病人的存活時間及機會。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康（資料圖片）

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