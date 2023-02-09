一線搜查丨天文台料連續兩日濕度100%　吸濕單靠抽濕機不夠　專家教7招有效除濕

潮濕｜天文台預計，本港受溫暖潮濕的海洋氣流影響，星期日（12日）、星期一（13日）連續兩日相對濕度高達100%。在極度潮濕環境下，要除濕防霉，靠一部抽濕機可能不夠，有日本生活網站就分享7大實用除濕方法，助你保持家居乾爽，即睇下文了解。

家裏常因為極度潮濕的天氣，牆身出水點，嚴重更現霉菌。（coja1108＠Splash）

潮濕環境會令衣服晾極不乾、地板、天花板、牆身亦會出水點，嚴重者更會出現霉菌。日本生活網站オリーブオイルをひとまわし日前分享7大不需要抽濕機的除濕方法，一起來看看！

更多熱門文章

泰媒報道中國客拜四面佛 遇黑心小販被劏 胡慧沖警告小心6種騙局 教7字錦囊自保

河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐

7個超實用除濕技巧｜在家輕鬆吸濕

【1】打開門窗

保持空氣流通，是對付濕氣基本動作，要防止濕氣積聚，大家可以趁氣候相對乾燥時，打開門窗，保持空氣流通，加速水分蒸發。

【2】開風扇

開動風扇能使空氣循環，防止濕氣在一個位置積聚，建議可以用風扇為衣櫃或沒有窗戶的房間通風；室内晾衣服時，也可以用風扇吹走濕氣。

【3】冷氣除濕功能

並非所有香港家庭都有一部抽濕機，但其實開動冷氣機當中的除濕功能（Dry Mode），也能調節室內濕度，保持家居乾爽。

【4】注意吸濕劑擺放位置

除了使用抽濕機，其實也可以搭配其他除濕防霉小物，來加強防潮效用。由於濕氣會向下沉，建議在容易積聚濕氣的衣櫃、洗手盆下方，放置吸濕劑。注意！不要將物品放得太密集，因為留有空隙，才能讓吸濕劑發揮效能。

【5】放置竹炭

竹炭具有吸附水氣、調節濕度，還有去除異味效果。由於其體積較小，可以放進鞋櫃或雪櫃，是很適合放小空間的防潮物，值得一提，如果定期將它晾乾，更可以重複使用。

【6】放置報紙

以前下雨天把鞋子弄濕了，都會將報紙塞入鞋子來吸掉水氣。同樣道理，將報紙捲成一筒，再把它放入衣櫃、鞋櫃或洗手盆下方吸濕，定期一兩個月更換，有效除濕。

【7】活用梳打粉

大家可將梳打粉包進不織布，或放入玻璃容器，製成簡單吸濕劑，定期攪動使用。亦可以加入香薰油，吸濕後還可以重用於清潔。

5大預防濕氣對策

【1】看到結霧氣要盡快抹走

【2】洗澡後關門開抽氣扇抽濕

【3】在床上鋪除濕墊

【4】家具與墻壁之間留空隙

【5】確保衣服乾透才收納

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞