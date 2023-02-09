一線搜查｜運輸署辦手續大排長龍　排隊黨求平反：我哋跟規矩　指根源是運輸署櫃位不足

免費電視77台節目《一線搜查》早前報道過，運輸署牌照事務處排隊辦手續大排長龍，動輒要排2至3小時，人龍中有不少都是「排隊黨」，日日長駐收費代客辦手續，引起排隊市民不滿。有業內人士則反映，他們跟足規矩排隊代辦手續，認為導致輪候時間超長的原因，是運輸署未有因應情況增加櫃位。

運輸署牌照事務處見到不少「代辦」會自備櫈仔。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有關《一線搜查》早前報道運輸署排隊問題，可按此了解【直擊運輸署排隊黨如何吸金、即場招客 市民：冇咗排隊黨可能15分鐘就走得】。

「排隊黨」是誤解

從事汽車買賣阿Ben（化名），同時有經營汽車維修生意，他指車主想保留舊車牌，或轉移、套上車牌，都需要到運輸署辦理手續，不可在網上辦理，而由於客人未必有時間親身到運輸署，便會交給他們辦理。他表示，市民將「代辦」形容成「排隊黨」是誤解，「我哋係比其他人早去到運輸署排隊，我哋有付出時間同服務。」

阿Ben表示許多車主要上班搵食，因為此才需要他們代辦手續。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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最大責任運輸署？

對於被指帶備櫈仔排隊，又霸佔運輸署牌照事務處的長枱，阿Ben表示，行家間都有默契，不會佔用現場所有長枱，會盡量聚集於同一張枱。至於帶備櫈仔，阿Ben說：「如果你排一次需2至3小時，如果有十份表，要分兩次，要排6小時，所以需要櫈仔，唔想有職業病。」

根據規定，每名排隊人士最多可以遞交5份申請表，阿Ben表示，過去運輸署分兩條隊，一條隊讓交一份申請表的市民排隊，另一條隊是2至5份申請表的市民排隊，形容當時「比較和平有秩序」，直至數月前兩條隊二合為一，才導致有市民不滿。

阿Ben質疑運輸署近年沒有增加櫃位。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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根源是運輸署櫃位不足？

「有啲人真係要搵食，一日到黑搵食。」阿Ben表示，代辦的工作是基於社會有需求，形容「我哋一定係幫到呢個社會運作」。他又相信，如果運輸署取消代辦安排，排隊情況只會惡化，「我哋代表5個車主，如果我排兩次，代表10個車主，咁我想問，你係咪想10個人一齊上嚟？」阿Ben表示，近幾年車輛數目不斷增加，但運輸署的櫃位卻沒有相應增加，才是導致輪候時間越來越長的主要原因。

運輸署表示，已分批將網上服務擴展至申請學習駕駛執照及其他許可證，鼓勵市民可以用「智方便」在網上遞交申請。至於會否加開辦事處，署方表示未有計劃。有運輸署辦手續大排長龍問題，可於網上重溫《一線搜查》第158集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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