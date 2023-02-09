一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址

內地健康申報黑碼｜香港與內地於2月6日全面通關，過境人士只需事先於網上完成健康申報，並取得二維碼（QR Code），即大眾俗稱的「黑碼」，便可自由出入境。3個取得「黑碼」的方法包括：網上申報、微信小程序、手機掃碼／關口申報，《有線生活》整合各種健康申報方法、過程、注意事項等詳情，即看下文了解。

香港與內地於2月6日全面通關（《有線新聞》截圖）

注意黑碼有效時限

現時，港人出入境內地只需事先於網上完成健康申報，並取得申報碼「黑碼」，便可自由出入境。入境人士只要通過以下3種方法申報後，系統會自動生成「黑碼」。旅客應截圖並保存二維碼，方便向關員出示，節省過關時間。注意，健康申報碼的有效時限為24小時，不宜太早申請。

港人出入境內地只需事先於網上完成健康申報，並取得申報碼「黑碼」，便可自由出入境。（健康申報網站截圖）

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內地健康申報黑碼｜【1】網上申報

申報網址👉🏻 按此

進入申報網站後，先選按「申報」，然後進入填寫個人信息部分。請先選擇出入境類型，然後輸入姓名、出生日期、證件等個人資料。

填寫個人信息部分（健康申報網站截圖）

第二部分是填寫出／入境信息，手機號碼為必填欄，亦需要申報身體健康狀況，而48小時前進行的核酸結果則毋須填寫。

第二部分是填寫出／入境信息（健康申報網站截圖）

手機號碼為必填欄（健康申報網站截圖）

需要申報身體健康狀況，而48小時前進行的核酸結果則毋須填寫。（健康申報網站截圖）

最後輸入驗證碼並提交申報，系統便會顯示「申報成功」，並生成你所屬的二維碼（QR Code）。請截圖並保存好「黑碼」，於過關時向海關人員出示。

最後輸入驗證碼並提交申報，系統便會顯示「申報成功」。（健康申報網站截圖）

申報網址👉🏻 按此

*注意 紅星標示 位置為必填欄目*

內地健康申報黑碼｜【2】微信小程序

如果有使用微信（WeChat）的話，亦可通過應用程式內的「搜一搜」功能，搜尋小程式「海關旅客指尖服務」進行申報。

搜尋小程式「海關旅客指尖服務」進行申報。（資料圖片）

進入「海關旅客指尖服務」頁面，選按「填報健康申明卡」。（資料圖片）

進入「海關旅客指尖服務」頁面後，選按「填報健康申明卡」， 並按指示輸入個人信息、行程資料、健康狀況等資料，完成申報後，系統便會顯示「申報成功」，並生成「黑碼」。請截圖並保存好「黑碼」，於過關時向海關人員出示。

按指示輸入個人信息等資料（資料圖片）

完成申報後，系統便會顯示「申報成功」，並生成「黑碼」。（資料圖片）

注意 紅星標示 位置為必填欄目*

內地健康申報黑碼｜【3】手機掃碼／關口申報

此外，若未能提早進行網上申報，海關亦於關口擺放了二維碼，可以以手機掃碼即時於網上申請。如沒有手機上網／不懂得使用網上申請的話，關口預備了特別通道並擺放多部電腦，供申報人士使用。

海關亦於關口擺放了二維碼，可以以手機掃碼即時於網上申請。（健康申報網站截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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