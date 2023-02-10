公屋裝修｜230呎單位變出3房1廳　全屋1部冷氣　房間靠1招通風　網民佩服用盡空間

裝修設計｜香港人恨上樓，到成為了業主、戶主，又要為裝修煩惱。最近一段YouTube短片，介紹如何將一個僅230呎公屋單位，設計成3房1廳，吸引大批網民觀看討論，大讚設計用盡空間。

門口兩邊已是其中兩房間位置。（YouTube截圖）

YouTube 32.5萬人次觀看

YouTube頻道「黃師傅設計工作坊」1月底發布影片介紹一個「230尺屋間3房」的公屋單位，至今已有約32.5萬人次觀看，留言多達800則，大部份網民都大讚設計用心，有人說：「咁細地方都可以搞到咁齊全，仲有三間房！佩服！」即睇下圖：

【1】第1間房（YouTube截圖）

【1】第1間房 ── 進入單位後的左手邊為第1間房，據黃師傅表示是「爸爸房」，以兩度趟門作間隔，床尾位罝還有衣櫃。

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【2】第2間房（YouTube截圖）

【2】第2間房 ── 進入單位後的右手邊為第2間房，是戶主子女房間，有一張細小書枱，旁邊小樓梯可上上格床。

【3】第3間房（YouTube截圖）

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【3】第3間房 ── 第2間房的旁邊就是第3間房，是另一名子女房間，同樣有一張細小書枱及上格床。

【4】客廳，留意圖中上方是全屋唯一一部冷氣機所在位置。（YouTube截圖）

【4】客廳 ── 經過3間房後便進入客廳，黃師傅表示已訂造一張梳化，可讓戶主一家三口坐下看電視，前方電視架下方亦會設置一個小小的電視櫃。

【5】廚房及餐桌（YouTube截圖）

【5】廚房及餐桌 ── 經過客廳後便到廚房，這裡設置了一張可摺疊餐桌，戶主一家三口開餐用。

【6】洗手間（YouTube截圖）

【6】洗手間 ── 廚房旁邊是洗手間，圖中坐廁的對面是一個「企缸」。

【7】3部抽氣扇（YouTube截圖）

【7】抽氣扇 ── 3間房都相當迷你，沒有窗戶，全屋只有1部冷氣機在客廳，3間房的通風就靠對著客廳的抽氣扇供應鮮風。

黃師傅介紹完全屋裝修後，形容單位經改造後企理舒服，「雖然係細，但好舒服感覺，好寧靜……行起上嚟都叫做闊闊落落。」不少網民都留言讚同，認為有關設計做到用盡空間。

（全文完）

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