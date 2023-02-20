台中新酒店8大推介　無邊際泳池／奢華浴缸／鄰近夜市／親子友善／日式房間　最平$193！

台中住宿2023｜台中有很多夜市、景點都值得一去，而且由台北出發亦算方便，《有線生活》為大家精選了8間近年新開幕的台中酒店，當中有不少性價比高，而且設有無邊際泳池、鄰近車站、5分鐘到達夜市等，人均低至$193，即睇。

台中有很多夜市、景點都值得一去。（freepik）

台北住宿推介：

台北新酒店8間推介2023｜1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善

台中新酒店8大推介

台中新酒店｜1. 台中李方艾美酒店（Le Méridien Taichung）－露天無邊際泳池

台中李方艾美酒店於2022年8月開幕，鄰近台中火車站和汽車總站，亦能直通高鐵站，交通十分方便。酒店一共有228間客房，提供6種房型，空間寬敞，全部均有落地窗及浴缸，住客既能泡澡，亦可飽覽台中美景。而設施方面，酒店特意將健身房設置於高樓層，讓住客可以一邊運動，一邊欣賞高空市景，稍後更會陸續開放頂樓露天泳池、高空酒吧及三溫暖等設施。

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台中李方艾美酒店於2022年8月開幕，鄰近台中火車站和汽車總站。（booking.com）

酒店一共有228間客房，提供6種房型。（booking.com）

全部均有落地窗及浴缸，住客既能泡澡，亦可飽覽台中美景。（booking.com）

全部均有落地窗及浴缸，住客既能泡澡，亦可飽覽台中美景。（booking.com）

酒店特意將健身房設置於高樓層，讓住客可以一邊運動，一邊欣賞高空市景。（booking.com）

台中李方艾美酒店（Le Méridien Taichung）

地址：台中市中區建國路111號

交通：台中火車站，步行3分鐘

價格：HK$722起／晚（人均HK361）

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台中新酒店｜2. 台中震大金鬱金香酒店（GOLDEN TULIP JAN-DA HOTEL -TAICHUNG）－鄰近多個景點

台中震大金鬱金香酒店於2022年開幕，位於台中海線的梧棲區，附近有不少景點，不但能步行前往梧棲老街，距離台中三井Outlet、梧棲觀光漁港及高美濕地亦僅5至10分鐘車程，還有即將開幕的台中海洋生態館，可以一次遊覽多個景點，十分方便。酒店一共有118間客房，提供6款房型，全部均設有全景落地窗，採光明亮，環境舒適。另外，酒店亦設有全日複合式餐廳、中式宴會廳、酒吧及健身室等。

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台中震大金鬱金香酒店於2022年開幕，位於台中海線的梧棲區。（booking.com）

酒店一共有118間客房，提供6款房型。（booking.com）

酒店提供6款房型，全部房間均設有全景落地窗，採光明亮，環境舒適。（booking.com）

酒店一共有118間客房，設有梳化、椅子等，環境舒適。（booking.com）

台中震大金鬱金香酒店（GOLDEN TULIP JAN-DA HOTEL -TAICHUNG）

地址：台中市梧棲區築港路100號

交通：沙鹿火車站，轉乘巴士

價格：HK$722起／晚（人均HK361）

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台中新酒店｜3. 台中鳳凰酒店（Phoenix Hotel Taichung）－5星級親子酒店

台中鳳凰酒店是一間5星級酒店，於2022年開幕，坐落於台中市中心，可以步行前往中華路夜市、宮原眼科等，而且酒店1樓亦有便利店，非常方便，另外亦提供免費早餐。酒店一共有263間客房，提供多款房型，除了雙人房、三人房，亦有特別為親子而設的卡樂系列房型。這款房型空間寬敞，而且設有汽車兒童床，更附贈「星際樂園門票」，可免費到酒店的超大兒童遊戲區暢玩，內有溜滑梯、攀爬網、賽車道等設施。這間酒店十分受親子家庭歡迎，如帶小朋友到台中旅行，不妨考慮一下入住。

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台中鳳凰酒店是一間5星級酒店，於2022年開幕。（Phoenix Hotel Taichung）

酒店一共有263間客房，提供多款房型。（booking.com）

有特別為親子而設的卡樂系列房型，不但空間寬敞，而且設有汽車兒童床，更附贈「星際樂園門票」。（booking.com）

酒店設有超大兒童遊戲區，內有溜滑梯、攀爬網、賽車道等。（Phoenix Hotel Taichung）

台中鳳凰酒店是一間5星級酒店，提供免費早餐。（booking.com）

台中鳳凰酒店（Phoenix Hotel Taichung）

地址：台中市中區民權路162號

交通：台中火車站，轉乘巴士

價格：HK$594起／晚（人均HK297）

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台中新酒店｜4. 台中悅樂（OLAH Poshtel Taichung）－平價輕奢華旅館

台中悅樂於2022年3月全新開幕，是一間主打朋友、家庭共享概念，提供平價又具有設計感的輕奢華旅館。旅館距離台中車站、台中轉運站僅5分鐘步行路程，交通十分便利。旅館一共有41間客房，有雙人房、家庭4人房、女性專屬的背包客房等，即使獨遊或親朋戚友同遊都非常適合。另外，旅館更免費提供茶水和爆谷，門口還有單車可供租借。

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台中悅樂是一間主打朋友、家庭共享概念，提供平價又具有設計感的輕奢華旅館。（booking.com）

旅館一共有41間客房，有雙人房。（booking.com）

亦有家庭4人房，十分適合親朋戚友同遊入住。（booking.com）

旅館更免費提供茶水和爆谷，門口還有單車可供租借。（booking.com）

台中悅樂（OLAH Poshtel Taichung）

地址：台中市中區中山路55號

交通：台中車站／台中轉運站，步行5分鐘

價格：HK$386起／晚（人均HK193）

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台中新酒店｜5. 1LI7E HOTEL－設有3間客房單層公寓

1LI7E HOTEL於2022年開幕，位於台中市西區的梅川旁，酒店一共有7層，共22間客房，提供多款房型，例如設有露台的客房、家庭4人房及擁有3間臥房的單層公寓等，即使情侶或一大班朋友旅行，都非常適合。另外，酒店設有3個公共空間，包括頂樓露台、梅川後院、共享逼萬，可讓住客休憩，享受片刻的靜謐。

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1LI7E HOTEL於2022年開幕，位於台中市西區的梅川旁。（booking.com）

酒店一共有7層，共22間客房，提供多款房型。（booking.com）

有露台的客房、家庭4人房及擁有3間臥房的單層公寓等。（booking.com）

1LI7E HOTEL

地址：台中市西區五權路17號

交通：按此

價格：HK$599起／晚（人均HK299.5）

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台中新酒店｜6. 縵和旅居（Manho Hotel）－日式簡約質感住宿

台中縵和旅居於2021年利月開幕，位於台中市中區柳川附近，距離第二市場、一中街都非常近。旅館以簡約設計風格為主，彷彿走進了日式旅館般。每層只有3間客房，全館僅得18間客房。房間以黑白色系設計，備有浴缸、沐浴鹽、Coway飲水機、Panasonic智能馬桶及Panasonic 55寸電視等，可以直接觀看Netflix，整體感覺舒適，富有質感。

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台中縵和旅居於2021年利月開幕，位於台中市中區柳川附近。（booking.com）

每層只有3間客房，全館僅得18間客房。（booking.com）

旅館以簡約設計風格為主，彷彿走進了日式旅館般。（booking.com）

縵和旅居（Manho Hotel）

地址：台中市中區民族路145號

交通：按此

價格：HK$808起／晚（人均HK404）

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台中新酒店｜7. T11.T12賽車主題旅店（T11T12 Hotel）－房內直接觀賞賽車比賽

T11.T12賽車主題旅店於2021年開幕，位於台中麗寶賽車場旁邊，周邊吃喝玩樂一應俱全。旅店共分為T11 Hotel、T12 Hotel兩館。酒店一共有230間客房，提供11款房型，當中有賽車、籃球、足球及衝浪等特色風格，更可於露台俯瞰賽道，而每間房的門牌號碼更是以汽車齒輪來呈現。另外，旅店大堂亦設有跑步機、桌球檯等設備。

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T11.T12賽車主題旅店於2020年開幕，位於台中麗寶賽車場旁邊。（trip.com）

酒店一共有230間客房，提供11款房型，當中有賽車、籃球、足球及衝浪等特色風格。（trip.com）

部分客房附有露台，可以俯瞰賽道。（trip.com）

T11.T12賽車主題旅店（T11T12 Hotel）

地址：台中市后里區月眉南路197號

交通：按此

價格：HK$959起／晚（人均HK479.5）

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台中新酒店｜8. 台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）－台中最潮飯店

台中豐邑MOXY酒店於2020年開幕，主打平價、時尚創新設計，有「台中最潮飯店」之稱，而且交通方便，距離台中捷運「豐樂公園站」僅2分鐘步行路程。酒店一共有262間客房，房型不算特別大，不過設施齊全，折疊式的椅子、小桌子及行李架都是掛在牆上，節省不少空間，電視可以連接網絡，而浴室則是乾濕分離。另外，酒店大廳設有一個大型公共空間，擺放了不少沙發桌椅，更有撞球桌、手足球、桌遊等設施，亦有一個24小時開放的健身室。

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台中豐邑MOXY酒店於2020年開幕，主打平價、時尚創新設計。（hotels.com）

酒店一共有262間客房，房型不算特別大，不過設施齊全。（hotels.com）

酒店房型不算特別大，不過設施齊全，浴室乾濕分離。（hotels.com）

酒店大廳設有一個大型公共空間，擺放了不少沙發桌椅，更有撞球桌、手足球、桌遊等設施。（hotels.com）

台中豐邑MOXY酒店（Moxy Taichung）

地址：台中市文心南六路288號

交通：豐樂公園站，步行2分鐘

價格：HK$838起／晚（人均HK419）

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