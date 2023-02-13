一線搜查｜偷狗女賊露行踪　警兩周仍未行動　狗主哭訴：你俾返隻狗我

偷狗｜張先生原本與3隻愛犬相依為命，最近不單17歲愛犬離世，另一隻5歲愛犬「兜兜」在新蒲崗懷疑被一名操普通話口音女子偷去，該女子其後帶狗狗去獸醫診所檢查而泄露行踪，但警方在張先生報案後兩周，仍未聯絡診所提取閉路電視片段。張先生非常心急尋回愛犬，哭著說：「我唔追究……你俾返隻狗我。」

張先生說到失去愛犬，不禁激動流淚。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

短時間內失去兩愛犬

張先生一直與3隻愛犬生活，有如親人。然而，17歲的狗爸爸Bobby早前（1月6日）離世，「我起碼喊咗10日，一諗到就喊」。另外兩隻愛犬「兜兜」和「悟空」，都是Bobby後代，更是張先生親手接生，已成為張先生僅有支柱，沒料到1月25日又失去「兜兜」。

張先生表示，當天下午帶「兜兜」到景福街休憩處，遇上一名約30幾歲中年女子蹲下摸「兜兜」，「見到個女人冇乜嘢問題就由佢摸，咁我最唔啱就係繼續睇書」。張先生一不留神，轉眼已失去「兜兜」踪影。張先生四處尋找，到晚上都沒找到「兜兜」，於是通過互聯網報警。

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張先生視3隻狗狗如親人。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

女子帶「兜兜」到獸醫診所露行踪

翌日張先生收到漁護署電話通知，指有一名女子帶「兜兜」到獸醫診所檢查，女子聲稱是從街上拾獲「兜兜」。診所職員發現「兜兜」身上有晶片，便告訴該女子應通知漁護署將狗狗歸還主人，女子便立刻離開。張先生其後與獸醫診所聯絡，他引述診所職員表示，該名女子當時帶著一名6、7歲小女童，女子不諳廣東話，有普通話口音。

獸醫診所職員沒有登記該女子資料，張先生提出查看診所閉路電視片段尋找線索，但職員表示片段只能提供給警方，張先生於是再報警。

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張先生四處張貼告示，希望有人可以提供到「兜兜」消息。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

張先生盼取片段追查

然而，直至張先生接受採訪時，即約報警兩周後，警方仍未向獸醫診所索取片段。除了診所外，「兜兜」失踪的景福街休憩處也有閉路電視，張先生希望警方可以索取並提供這些影像，讓他自己想辦法追查，「佢（警方）重唔重視我哋（狗主），或者好多案唔得閒做，你（警方）可以俾咗段片我，我自己諗辦法搵」。

張先生甚至願意付錢給偷走「兜兜」的賊人，「擺低邊度都得，可以指定邊度，我擺低錢俾佢，攞返隻狗嚟就係」。張先生哭著說：「我唔追究，大家唔好再見面，我好快唔記得你，你俾返隻狗我。」他又稱：「我都唔望長命，俾我陪埋啲狗幾年。」

現時案件由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。至於為何報案後兩星期，仍未向診所及康文署索取閉路電視片段，警方沒有正面回應，只強調會嚴肅認真處理市民的報案，並且以專業態度作適當跟進。

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張先生盼公眾幫忙留意「兜兜」踪影

張先生表示，「兜兜」耳仔會流「黑油」，而且氣管有問題，需要接治療，非常心急尋回「兜兜」。他表示，「兜兜」身上有明顯特徴，背部有一個仿如「！」圖案，希望公眾可以幫忙留意。有關張先生疑被人偷走愛犬的訪問，可於網上重溫《一線搜查》第160集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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