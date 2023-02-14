一線搜查｜紅磡觀音借庫香火盛　街坊飽受煙霧困擾求設限　住樓上陳婆婆：我避無可避

2月16日農曆正月廿六是「觀音開庫」，紅磡觀音廟每到這天，都有大批善信前來「借庫」，亦是樓上居民最難捱的一天。免費電視77台節目《一線搜查》報道，居住在觀音廟旁屋苑的陳婆婆表示，每天都受到觀音廟燃燒香火產生的廢氣困擾。

紅磡觀音廟每到農曆正月都吸引大批善信前來上香。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

樓上居民捱煙燻

陳婆婆30年前搬入紅磡觀音廟旁屋苑，她表示，由入住那天開始，已飽受觀音廟煙霧困擾，不過從前年輕身體可以忍受，現時70歲便很辛苦，「眼又澀，流眼水啦，喉嚨乾啦，咳啦，半夜都會咳醒」。陳婆婆續稱，其單位長時間要關上窗戶，「夏天我寧願食少啲都要開冷氣……冬天冇得開冷氣，我開窗又死，唔開窗又死」，她無奈地說：「我真係避無可避！」

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上圖是採訪隊拍到的大量白色煙霧，下圖是陳婆婆提供的片段，見到觀音廟噴出濃濃黑煙。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

採訪隊感眼乾和喉嚨痕癢

事實上，觀音廟旁學校牆身已被燻黑，陳婆婆家中的窗戶用紙巾一抹，便有黑色痕跡。採訪隊在陳婆婆家中訪問期間，亦很快感到眼乾和喉嚨痕癢。陳婆婆表示，觀音廟每天都會焚燒香燭祭品排放煙霧，農曆年期間時間更長，由早到晚都會排煙。

陳婆婆和家人曾向環保署反映，當時有人跟進，令原本向上的煙通（煙卥）改為「打橫」噴煙。然而，陳婆婆表示，觀音廟附近樓宇密度高，與細小的廟宇形成一個有如「盆地」地形，「不論佢直煙橫煙，都影響我哋市民健康」。

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農曆正月期間觀音廟內善信眾多，有大量香火。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

陳婆婆盼設限制

陳婆婆表示尊重傳統文化，但期望廟方可以考慮減少燒香和衣紙的種類、數量，以及為焚燒香火祭品設立限定時間，「燒幾個鐘就完，唔好由朝燒到晚，咁我哋就由朝痛到晚，瞓落張床都唔舒服」。

管理觀音廟的華人廟宇委員會回覆《一線搜查》表示，為減少潛在污染，有在化寶爐安裝淨煙處理系統，確保只有紙品放入化寶爐內燃燒，並採取少量多次方式化寶。

環保署回覆表示，署方於2022年收到5宗有關投訴，就每宗個案，署方均有派員調查及評估，其間未有發現化寶爐排出濃煙，或僅見少量白色水霧，並沒有違反《空氣污染管制條例》要求，署方亦有檢視及確認相關空氣污染控制設備運作正常，可有效隔除排放的灰燼和黑煙。

有關紅磡觀音廟廢氣擾民的全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第161集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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