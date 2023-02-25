台北親子酒店8大推介｜露天風呂／14,000呎兒童遊戲室／無邊際溫泉／最多6人住

台北親子酒店2023｜台灣終於宣佈全面開關！帶住小朋友去旅行，最重要就是找到一間適合小朋友入住的酒店，讓小朋友放電，大朋友充電，一家大小享受完美假期！《有線生活》向大家推薦以下8大台北親子酒店，親子設施超豐富，有親子DIY教室、露天風呂、14,000尺超大兒童遊戲室等，絕對是親子旅行的天堂，玩到捨不得離開！

台北親子酒店｜1.陽明山天籟渡假酒店（Yangmingshan Tien Lai）－治癒露天風呂、陽明山無敵美景

陽明山天籟渡假酒店鄰近陽明山國家公園，擁有近2000坪的溫泉設施，是全台灣最大的露天溫泉設施酒店。酒店有一館及二館共2棟大樓，單單是親水設施就有露天風呂、SPA水世界、無邊際溫泉池等。酒店提供7款房型，最多可6人同住，特別適合親子家庭入住。另外，酒店設有兒童遊戲室、DIY教室、健身房、室內外球類設施等多樣休閒娛樂設施提供給住客使用。

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酒店提供7款房型，當中設有各種主題客房。（tienlai宜網）

房間空間寬敞，適合多人家庭入住。（Agoda.com）

超美無邊際溫泉池，飽覽陽明山美麗山景。（Agoda.com）

露天風呂泡湯區以和式造景為主，浸溫泉的同時享受陽明山翠綠山景。（Agoda.com）

SPA水世界設有多款水上設施，大人小朋友都能玩到捨不得離開。（Agoda.com）

一家大小面對著陽明山的景色野餐也是相當寫意。（Agoda.com）

設有兒童遊戲室，提供小朋友開心玩樂，盡情嬉戲的獨立空間。（Agoda.com）

陽明山天籟渡假酒店（Yangmingshan Tien Lai）

地址：新北市金山區名流路1-7號

交通：國光客運金山站下車後，轉乘皇家客運或搭車計程車

價格：HK$3102起／晚（人均HK$1551）

親子入住：0-5歲不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店丨2.台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）－設親子主題客房、兒童遊戲室

台北喜來登大飯店設計為現代中國風，提供620間客房與68間套房，可供四人入住。酒店提供「親子主題客房」，呈現故事情境，呈現北歐原木風格。房間裏設有小型兒童遊樂設施，更準備了小朋友專屬沐浴用品、果汁與零食，提供免費的電影和卡通片。酒店設有健身室、按摩水療池、蒸氣房等休閒娛樂設施。

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房間裏設有小型兒童遊樂設施。（Agoda.com）

最新推出手拉手樂園，有兒童廚房、積木，以及適合大小朋友的Switch遊戲機。（Agoda.com）

多種遊樂設施，親子同遊超歡樂！（Agoda.com）

酒店設有室外游泳池、按摩水療池等休閒設備。（Agoda.com）

房間浴室採用簡約雲石風設計。（Agoda.com）

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

交通方式：捷運板南線至善導寺站 2號出口

價格：HK$1373起／晚（人均HK$686.5）

親子入住：0-11歲不加床可免費住，6-12歲房費半價，有提供加床服務

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店｜3.台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）－INS風簡約雲石浴室、兒童俱樂部

台北凱達大飯店位於台北捷運龍山寺站旁邊，附近有華西街夜市、龍山寺、艋岬夜市、剝皮寮歷史街區等眾多旅遊景點，乘搭一個站就能前往西門町，交通地點非常優秀。酒店提供十種房型，有750間設計客房，以輕工業、豪華、雅緻等三種特色設計。另外，酒店提供各項完善的服務設施，如健身房、露天泳池，兒童俱樂部等，超適合親子旅行！

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酒店提供十種房型，房間寬敞舒適，適合親子旅行。（Agoda.com）

浴室採用簡約雲石風格。（Agoda.com）

超美浴室設計，看著街外景色浸浴超治癒！（Agoda.com）

在浴室也能輕鬆打卡。（Agoda.com）

設有兒童俱樂部，超適合親子旅行！（Agoda.com）

兒童遊樂設置眾多。（caesarmetro.com)

酒店設有露天泳池。（Agoda.com）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

交通方式：距離萬華車站跟捷運龍山寺站步行不到5分鐘

價格：HK$516起／晚（人均HK$258）

親子入住：0-11歲不加床可免費住

提供嬰兒用品，包括嬰兒床、嬰兒澡盆、奶瓶消毒鍋等，有需要需提前與服務人員預約。

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台北親子酒店｜4.福容大飯店（福隆）（Fullon Hotels, Fulong）－ 黃金沙灘海水浴場、海洋溫泉、兒童戲水池

福容大飯店（福隆）被稱為台北最美沙灘溫泉度假酒店，座擁黃金沙灘海水浴場，以及全台唯一「氯化物碳酸氫鹽泉」的海洋溫泉，集沙灘、海洋、溫泉、生態與大自然於一身，以親子酒店作為主要設計概念，是超適合一家大小度假的溫泉酒店。酒店就在福隆火車站附近，交通便利，設有174間客房，可供六人入住。內有戶外游泳池、室內溫泉、健身室、兒童遊戲室等娛樂設施，小朋友玩得盡興，父母都可以輕鬆度假！

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酒店外面就是黃金沙灘福隆海水浴場，水上活動超方便！（Agoda.com）

酒店為藍白色歐式建築，環境舒適。（Agoda.com）

酒店房間寬敞，可供多人入住，可看到出面海景。（Agoda.com）

有獨立戶外浴缸可供浸浴。（Agoda.com）

部分房型提供獨立露台，是一家大小坐下來談天說地的好角落。（Agoda.com）

除了黃金沙灘，酒店還設有戶外游泳池等娛樂設施。（Agoda.com）

福容大飯店（福隆）（Fullon Hotels, Fulong）

地址：228新北市貢寮區福隆里福隆街41號

交通方式：台鐵北迴線在福隆車站下車。步行6分鐘。

價格：HK$1522起／晚（人均HK$761）

親子入住：身高114cm以下之幼童不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店｜5.薆悅酒店野柳渡假館（Inhouse Hotel Yehliu）－14,000呎超大兒童遊戲室、大型電玩區、賽車跑道

薆悅酒店野柳渡假館採用原木色系營造舒適溫暖的渡假氛圍，在房間便能觀賞基隆嶼海天一色的絕美景觀。附近景點有野柳地質公園和海洋世界，搭乘公車到野柳地質公園公車站後，下車走路1分鐘直達酒店，地理位置優越。酒店共有5種房型，可供四人入住。酒店內設有14,000呎超大兒童遊戲室、大型電玩區、戶外公園遊樂區、美食閱讀區、兒童賽車路道等，還有為大人規劃的專用健身房，為親子旅行提供多樣化娛樂選擇！

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房間明亮寬敞，適合親子旅行。（Agoda.com）

5種房型選擇，切合不同家庭需要。（Agoda.com）

設有14,00呎超大兒童遊戲區，大人小朋友都能在這逗留一整天。（Agoda.com）

設有兒童賽車跑道。（Agoda.com）

巨型波波池，是不少小朋友最喜歡的遊樂設施。（Agoda.com）

薆悅酒店野柳渡假館（Inhouse Hotel Yehliu）

地址： 台灣新北市萬里區野柳里港東路162號之2

交通方式：搭乘公車到野柳地質公園公車站後，下車走路1分鐘

價格：HK$537起／晚（人均HK$268.5）

親子入住：0-5歲不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店｜6.大板根森林溫泉酒店（The Great Roots Forestry Spa Resort）－原始生態雨林、日式露天溫泉水療SPA、古生物實驗室

大板根森林溫泉酒店擁有國賣級的原始生態雨林，環境清幽。酒店內備有多種客房房型及設備，設有100間客房，19種房型，可供五人入住。酒店座落於亞熱帶雨林，住客能體驗各式溫泉設施，讓全家人都有個全然放鬆的休憩時刻。另外，園區設備多元，內設咖啡廳、健身房、精品店、古生物實驗室、SPA、游泳池、足體館等休閒娛樂設施。

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房間相當寬敞，適合親子旅遊。（Agoda.com）

典雅的風呂空間．獨具私密性。（Agoda.com）

露天溫泉SPA，可以在這裏度過超放鬆時刻。（Agoda.com）

全新推出親子客房，多種不同主題。（Agoda.com）

室內兒童遊樂設備深受小朋友喜愛。（Agoda.com）

大板根森林溫泉酒店（The Great Roots Forestry Spa Resort）

地址： 新北市三峽區插角里79號

交通方式：中和線景安站下車，台北客運908直達

價格：HK$2016起／晚（人均HK$1008）

親子入住：4歲以下不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店｜7.蘊泉庄（Yun Estate Hotel）－雲白及銀灰色調裝潢 有廚房及私人風呂

蘊泉庄以雲白及銀灰為主要色調，設計簡約典雅。共有78間客房，房間寬敞舒適，每間客房都設有養生溫泉及小型廚房。另外，酒店設有原木質感的北歐風兒童遊戲室、卡拉 OK、戲院，休閒設施充足，能夠在此享受美好親子時光。

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房間寬敞舒適，每間客房都設有養生溫泉及小型廚房。（yunestatehotel.com）

每間客房都設有養生溫泉。（yunestatehotel.com）

室外風呂，能夠澄淨疲憊、緊張的身心。（yunestatehotel.com）

設有卡啦ok房。（yunestatehotel.com）

設置「親子童玩間」，小朋友能在此放電。（yunestatehotel.com）

多項遊樂設施供小朋友選擇。（yunestatehotel.com）

蘊泉庄（Yun Estate Hotel）

地址： 新北市淡水區淡金路79巷18號

交通方式：搭淡海輕軌(綠山線或藍海線皆可)至V02竿蓁林站下車步行

價格：HK$3102起／晚（人均HK$1551）

親子入住：3歲以下不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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台北親子酒店｜8.白宮行館沙灘溫泉渡假村（White House Resort）－沙灘溫泉度假村、純白歐式風格、深層海底美肌溫泉

白宮行館沙灘溫泉渡假村是全台灣最鄰近沙灘，並擁有深海溫泉的休閒渡假村。酒店純白歐式風格的外觀，與碧海藍天相互映襯。住客能體驗美肌深層海底溫泉，在超美白沙灘打卡拍照，走進大自然的懷抱。酒店更設有兒童遊戲室，大人渡假放鬆身心靈的同時，也讓小朋友玩得盡興。酒店設7種房型，可供四人入住。有直通沙灘海岸的私人露台，寬敞衛浴空間，環境相當舒適。

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在房間都能感受大自然氣息。（Agoda.com）

有直通沙灘的私人露台，能在此盡情享受溫泉、海水、陽光、沙灘。（Agoda.com）

設室外游泳池。（Agoda.com）

設有兒童遊戲室，大人渡假放鬆身心靈的同時，也讓小朋友玩得盡興。（Agoda.com）

白宮行館沙灘溫泉渡假村（White House Resort）

地址： 新北市萬里區瑪鋉路264號

交通方式：國道 3 號下基隆萬里交流道，左轉基金一路，前行到基金三路與北部濱海公路交叉路口，右轉金山萬里方向，行駛北部濱海公路約10分鐘後即可抵達

價格：HK$1813起／晚（人均HK$906.5）

親子入住：120cm以下幼童不加床可免費住

提供嬰兒用品，如嬰兒推車/嬰兒床/澡盆/板凳/消毒鍋/床圍/馬桶坐墊／奶瓶消毒鍋，以上項目預約額滿為止。

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（全文完）