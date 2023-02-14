台灣自由行必知9條Q&A　港人入境要針卡、PCR？需要戴口罩？珍珠奶茶膠杯拜拜？

台灣入境自由行2023｜終於等到了！台灣陸委會今日（14日）宣佈，2月20日上午9時起，開放港澳人士自由行赴台旅遊，並會同步開放簽證申請（入台證）。3年沒有訪台，不少港人在計劃遊台時，心裡都可能會有疑問，入境需要持有PCR核酸檢測陰性結果嗎？旅行期間確診要隔離嗎？還有口罩令嗎？即看下文9條Q&A了解台灣旅遊最新資訊。

2月20日上午9時起，開放港澳人士自由行赴台旅遊。（Unsplash圖片）

2.20重開自由行

台灣陸委會今日（14日）宣佈，2月20日上午9時起，開放港澳人士自由行赴台旅遊。根據最新入境防疫安排，入境台灣的香港旅客，即使沒有接種疫苗亦可入境。港人入境，只需如疫情前，於出發前申請出入境許可證（入台證）即可，簽證申請將於2月20日上午9時同步開放。

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台灣自由行【Q1】到台灣自由行需要準備特別文件嗎？

不需要。港人只需於出發前申請出入境許可證（入台證）即可，簽證申請將於2月20日上午9時同步開放。

入台證申請將於2月20日上午9時同步開放。（FB＠臺灣觀光協會香港辦事處）

台灣自由行【Q2】到台灣旅遊，入境需要出示疫苗接種記錄嗎？

不需要。根據最新入境防疫安排，入境台灣的香港旅客，即使沒有接種疫苗亦可入境。

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台灣自由行【Q3】入境台灣需持有PCR核酸檢測陰性結果嗎？

不需要。現時，台灣向入境人士實施「0＋7」自主防疫，已取消旅客入境前進行PCR檢測的規定。2月7日後，抵台人士入境後毋須隔離，自主防疫期間若出現症狀，自行使用快測檢測便可。「0＋7」自主防疫下，入境人士在頭8天可以外出，除了進食外，其他時間都必須戴口罩。

現時，台灣向入境人士實施「0＋7」自主防疫。（FB＠台灣衛生福利部）

台灣自由行【Q4】若於台灣旅遊期間不幸確診，應該怎麼做？

外國旅客於自主防疫期間確診，可聯繫就近醫療院所進行遠距／視訊診療，或聯絡地方政府衛生局協助。

按此查看👉🏻 外籍人士視訊看診／就醫之醫療院所名單

台灣自由行【Q5】台灣旅行期間確診需要隔離嗎？

需要。外籍人士如在台灣無適合居家照護地點，將由地方政府衛生局協助安置於加強型防疫旅館／集中檢疫所，或其他指定處所隔離。

台灣旅行期間確診需要隔離。（Unsplash圖片）

台灣自由行【Q6】到台灣旅遊，戶外仍需要戴口罩嗎？

雖然2022年12月1日開始，台灣取消了戶外口罩令，所有室外空間、室外場所都可以不戴口罩。不過受限於「0＋7」自主防疫措施，旅客在入境頭8天外出時都必須戴口罩。

2022年12月1日開始，台灣取消了戶外口罩令（Unsplash圖片）

台灣自由行【Q7】到台灣旅遊，乘搭公共交通工具時需要戴口罩嗎？

需要。台灣衛生福利部亦宣佈，如疫情穩定，今年2月20日起亦會放寬室內戴口罩的規定，進入例如餐廳、戲院等場所都不用戴口罩。不過乘搭公共交通工具包括捷運、公車，則維持須全程戴口罩規定。

而受限於「0＋7」自主防疫措施，旅客在入境頭8天外出時都必須戴口罩。

2月20日起亦會放寬室內戴口罩的規定。（FB＠台灣衛生福利部）

台灣自由行【Q8】台灣喝手搖飲品，現在還提供一次性飲料杯嗎？

到台北的旅客注意，自去年12月1日起，台北市轄內的飲料店禁止提供塑膠一次性飲料杯，換成紙杯。同時，部分店舖亦提供「循環杯借用」服務，客人可以免費借用循環杯，歸還時清洗好便可。

自12月1日起，台北市轄內的飲料店禁止提供塑膠一次性飲料杯。（Unsplash圖片）

台灣自由行【Q9】事隔3年再訪台，還有甚麼需要特別注意嗎？

2022年1月1日起，台北車站周邊擴大了禁煙範圍，違例者可被罰款新台幣2,000元以上、1萬元以下，吸煙人士要小心誤觸法例！除了車站周邊的吸煙區外，實施禁煙範圍包括：

東側至公園路

南側至忠孝西路1段

西側至承德路1段

重慶北路1段

北側至市民大道1段

北平西路間之區域

台灣已禁絕吸食電子煙（Unsplash圖片）

（全文完）