漱口水每日用超傷牙　刺激口腔黏膜、牙齒染色　牙醫揭4大危害｜附正確使用次數

漱口水不可每天使用？不少人除了早晚刷牙，更會使用漱口水，保持口腔衞生、改善口氣問題等。不過有牙醫指出，每天使用漱口水有機會引發多個問題，例如會刺激口腔黏膜，甚至傷害牙齒等。牙醫亦建議每周理想使用次數，提醒大家不宜過度使用。

Closeup On Hand Holding Bottle Of Mouthwash

台灣牙醫黃文龍在Facebook專頁發文，題為「過度使用漱口水更傷牙」。他指出，牙線、牙刷及漱口水是很多人的潔牙三寶，當中牙線和牙刷可以早晚使用，但漱口水卻不行。若果每天使用漱口水，則會弄巧反拙，導致口腔情況惡化。

牙醫黃文龍指出，牙線和牙刷可以早晚使用。（freepik）

每天使用漱口水4大影響

黃文龍表示，每天使用漱口水可能會引發4大問題，當中包括容易刺激口腔黏膜、令牙齒、舌頭染色等。

1. 刺激口腔黏膜

黃文龍指，有些漱口水可能添加了酒精成分殺菌，這類漱口水容易刺激口腔黏膜，因此建議選用不含酒精成分的漱口水比較溫和安全。

2. 改變菌叢生態

若果過度使用漱口水，會令口中菌叢不平衡。當口腔內細菌的生態系改變後，反而會令壞菌增生更快。

3. 牙齒染色

黃文龍提到，部分漱口水成分，例如：Chlorhexidine，若果長期使用，有可能會令牙齒及舌頭染色。

4. 改變味覺

有些漱口水會刺激味覺，黃文龍指出，特別是含有Chlorhexidine成分的漱口水，會產生令味覺改變的風險。

黃文龍表示，每天使用漱口水可能會引發4大問題，當中包括容易刺激口腔黏膜、令牙齒、舌頭染色等。（Towfiqu barbhuiya＠unsplash）

黃文龍指出，漱口水只是輔助清潔牙齒，如果每天使用反而更傷牙。他建議一般每個星期使用1至2次漱口水，而且漱口水每次在口中停留30秒便已經足夠，提醒大家切勿過度使用。

消委會：漱口水成分或會令牙齒染上漬斑、短暫影響味覺

消委會早前測試了市面上32款漱口水產品，指出部分漱口水成分可能會導致牙齒染上漬斑、短暫影響味覺，或對特定人士可能構成健康影響。而且根據世界衞生組織的指引，酒精濃度需達到60％至80％才能夠有效殺死細菌和病毒，而一般漱口水中的酒精含量都不會達到此濃度，因此含有酒精成分的漱口水，未必一定有更好的殺菌功效。

消委會指出部分漱口水成分可能會導致牙齒染上漬斑、短暫影響味覺。（消委會）

另外，消委會亦指出，單靠使用漱口水，未必能根治蛀牙和口臭等口腔衞生問題，最好及最有效清潔牙齒是使用正確的刷牙方法，並配合牙線及在適當的情況下以牙縫刷一起使用，而漱口水則只是口腔護理的輔助產品，必須配合良好的清潔習慣才能達到理想的效果。

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（全文完）