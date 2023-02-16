一線搜查｜綠的司機疑揀客　拒載旅客港珠澳橋去機場　遭同行鬧爆影片瘋傳：唔開就走！

的士拒載｜近日網上流傳一段影片，片中見到於港珠澳大橋的士站，有兩名外國旅客欲乘搭綠色的士前往機場，卻遭到司機拒載，樣子狀甚無奈。後來一名「站頭」的同行司機，得知綠的司機拒載後便責罵他，並要求他接載旅客，否則就離開。最終綠的司機只好死死氣地開門，讓旅客上車。

有兩名外國旅客欲乘搭綠色的士前往機場，卻遭到司機拒載。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

同行拍片鬧爆

近日，YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」轉載了一段影片，拍攝地點為港珠澳大橋香港口岸綠色的士車站。拍攝影片的男子疑似是的士站「站頭」（管理員），片段開端他就詢問的士站候車人士「去邊度啊？」

片段開端他詢問的士站候車人士「去邊度啊？」（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

揀客司機：頭先嗰個都唔開啦！

片中所見，當時有多輛的士正在排隊。男子一邊拍片，看到隊頭有兩名旅客與綠的司機溝通後，返回行人路上繼續等候，樣子狀甚失望。男子於是上前詢問她們目的地，對方回答：「Airport（機場）」，男子便著她們上車。

可是，隊頭綠的司機卻拒絕開門，男子疑惑地問司機：「（去）機場啊，機場唔開啊？」司機激動回應：「頭先嗰個都唔開啦！」男子隨即大聲表示：「唔開就走啊！唔開就走」。

隊頭有兩名旅客與綠的司機溝通後，返回行人路上繼續等候。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

男子於是上前詢問她們目的地，對方回答：「Airport（機場）」。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

司機激動回應：「頭先嗰個都唔開啦！」（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

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終開車載走旅客

綠的司機先是呆一呆，繼而開門讓乘客上車，另一邊廂卻下車向男子抱怨嚷道：「你早啲出嚟主持吖嘛，頭先嗰架又唔X上」。男子回覆：「走啦，唔想做就走啦，唔上（就）開車。我唔係主持，機場唔開車就走，就係咁簡單啫！」最終，綠的司機走回車上，並載旅客前往機場。

男子隨即大聲表示：「唔開就走啊！唔開就走」。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

綠的司機先是呆一呆，繼而開門讓乘客上車。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

另一邊廂卻下車向男子抱怨嚷道：「你早啲出嚟主持吖嘛，頭先嗰架又唔X上」。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

網民讚：業界典範

不少網民留言稱讚：「片主好波、業界典範」、「處理正確」；亦有人批評司機揀客：「無司機道德就唔好做司機」。有網民就提到，相信是由於港珠澳大橋香港口岸鄰近香港機場，路程較短，的士司機因此拒載。

有人批評：「無司機道德就唔好做司機」。（YouTube頻道《香港新聞突發時事合集》截圖）

拒載可監禁6個月

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示，不得拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

（全文完）

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