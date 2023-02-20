一線搜查｜新冠檢測最新安排　3.1起停免費核酸檢測、自費PCR地點減至21個｜附地址

新冠檢測措施新安排！因應新冠疫情最新發展及核酸檢測整體需求，政府公佈由下周三（3月1日）起有3大新改動，包括停止提供免費核酸檢測服務、提供自費核酸檢測服務的社區檢測中心及檢測站減少至21個。另外，公立醫院、安老院和殘疾人士院舍的核酸檢測要求，亦會改以快速抗原測試取代。即睇下文了解詳情！

因應新冠疫情最新發展及核酸檢測整體需求，由3月1日起有3大新改動。（政府新聞處圖片）

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新冠檢測3大新安排

政府指出，隨着疫情進入新階段及疫情管控邁向新模式，3月1日（星期三）起將有以下3大新安排，大家要注意了！

新冠檢測新安排｜1. 停止提供免費核酸檢測服務

由於現時已全面取消強制性質的核酸檢測，因此由3月1日起，政府將會停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務，只維持自費核酸檢測服務。

3月1日起，將會停止於社區檢測中心及檢測站提供免費核酸檢測服務。（政府新聞處圖片）

新冠檢測措施新安排｜2. 提供自費核酸檢測服務地點減少至21個

政府表示，核酸檢測服務需求已大幅下降並將進一步減少，但因應部分國家及地區，仍要求由香港入境的人士進行出行前檢測，為了方便市民因出行或個人需要進行核酸檢測，因此仍會維持自費核酸檢測服務。

不過，提供自費核酸檢測服務的社區檢測中心及檢測站數目將減少，由現時的85個減至21個，開放時間亦會調整為每日早上10時至晚上8時，至於停止運作的相關場地，則會逐步回復至其原有用途。

3月1日後繼續運作的21個社區檢測中心及檢測站名單：按此

另外，除了以上21個社區檢測中心及檢測站，香港國際機場亦設有全日24小時運作的快速核酸檢測中心，並且在2小時內可獲取結果。詳情

提供自費核酸檢測服務的社區檢測中心及檢測站將會減少至21個。（政府新聞處圖片）

新冠檢測措施新安排｜3. 公立醫院探訪要求 以快測代替核酸

由3月1日起，公立醫院及安老院舍和殘疾人士院舍員工及探訪人士，以及院舍住客的核酸檢測要求，將改以快速抗原測試取代，即是院舍員工及住客繼續每日進行1次快速抗原測試，而前往公立醫院及院舍探訪的人士，則須於探訪前24小時內進行快速抗原測試，並且獲得陰性結果，才可探訪。

前往公院、院舍探訪的人士，將改以快測代替核酸。（freepik）

社區隔離設施2.22起不接受入住申請

除了3大檢測措施新安排，社區隔離設施亦將於2月22日（星期三）起停止接受申請。政府早前公佈確診人士不再需要接受隔離，但會提供過渡性安排。若確診人士自願入住隔離設施，仍可申請，而有關的過渡性安排將維持至2月28日供香港居民使用。由於入住隔離設施的人士最多可以逗留7天，因此最後申請入住日期為2月21日，以上安排同時適用於由社會福利署管理為檢測陽性院舍院友提供服務的暫託中心。

社區隔離設施亦將於2月22日起停止接受申請。（政府新聞處）

（全文完）

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