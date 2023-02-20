一線搜查｜入台證網上申請教學　資格＋費用＋所需文件　台灣自由行必知｜附網站連結

入台證2023｜台灣陸委會2月20日重新開放港澳人士自由行赴台旅遊，並同步開放網絡申請簽證。即日起港人到台灣旅遊，可在網上辦理《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》（以下簡稱入台證）手續。《有線生活》整理了入台證申請資格、費用、審批時間、所需文件等詳情，即看下文了解。

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台灣陸委會2月20日重新開放港澳人士自由行赴台旅遊。（Unsplash圖片）

2月20重開港澳旅客自由行

台灣陸委會日前宣布，2月20日上午9時起，重新開放港澳旅客自由行申請。於香港出生並持有特區護照／英國BNO護照之永久居民，可以透過網上免費申請。完成申請後必須自行列印，以作入境台灣之用。

入台證申請懶人包

以往，港人到台灣旅遊，必須申請入台證。（Unsplash圖片）

入台證2023｜申請資格

預計在台灣地區停留不超過30天

持有香港特區護照／英國BNO護照之香港永久居民

非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台

入台證網上申辦👉🏻 按此申請

如非香港／澳門出生而又首次申請者，或預計在台灣地區停留超過30天的話，則需透過「境外人士線上申辦系統」（「雲端申請」）申請入台證，並需要付費。

雲端申請收費

單次入出境證：新台幣600元

一年多次入出境證：新台幣1000元

三年多次入出境證：新台幣2000元

雲端申請👉🏻 詳情按此

境外人士線上申辦系統（「雲端申請」）申請入台證。（台灣內政移民部）

入台證2023｜所需文件

符合網絡申請簽證（網簽）資格人士，須持有效期3個月以上之護照作申請入台證之用。

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須持有效期3個月以上之護照。（入境署圖片）

入台證2023｜入台證有效期

入台證的有效期為：自許可日起計3個月內。旅客須連同有效期三個月以上之港、澳特區護照、身份證正本及來回機票，於效期內入出境一次，每次停留30日，不得延期。

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入台證的有效期為：自許可日起計3個月內。（Unsplash圖片）

入台證2023｜申請費用

符合網絡申請簽證（網簽）資格人士，可免費申請入台證。

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入台證2023｜審批時間

入台證審批大約需要2至3分鐘。完成申請後，下一頁便會轉至查詢結果頁面，如顯示不成功可以嘗試重新提交申請。入台證申請經核准後，請以A4白色空白紙自行列印，並使用紙本入境。

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請以A4白色空白紙自行列印入台證，並使用紙本入境。（資料圖片）

入台證2023｜網上申辦教學

入台證網上申辦👉🏻 按此申請

首先，於港澳居民申請臨時停留許可（網簽）申請頁面，輸入有效電郵地址並驗證，下一步進入申請頁面開始填寫資料。選擇自己是否擁有外國護照，然後選擇所申請證件。乘搭飛機入境人士請選「一般單次入境許可證」。

首先，於申請頁面，輸入有效電郵地址並驗證。（台灣內政移民部截圖）

乘搭飛機入境人士請選「一般單次入境許可證」。（台灣內政移民部截圖）

然後輸入中英文姓名、護照號碼、生日等個人資料。身份證號碼一欄毋須輸入最後括號內數字（例如身份證號碼為Y123456(7)，只須輸入Y123456）

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然後輸入中英文姓名、護照號碼、生日等個人資料。（台灣內政移民部截圖）

之後輸入預定出入境日期、入境之航班班次等；自由行旅客請於旅行目的欄目選擇「觀光」；而台灣地址則輸入旅行期間入住之酒店、民宿等地址便可。完成填寫後按「確定」，再次核對資料並剔選「同意」，再按「確定」，最後輸入驗證碼便完成。

自由行旅客請於旅行目的欄目選擇「觀光」。（台灣內政移民部截圖）

完成填寫後按「確定」，再次核對資料並剔選「同意」。（台灣內政移民部截圖）

完成申請後便可查詢申請結果。於頁面再次輸入所須個人資料，如獲批准便會收到「核准通知」，請以A4白色空白紙自行列印入台證，並於簽名欄簽名，攜同紙本入台證以作入境台灣之用。

查詢申請結果👉🏻 按此

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完成申請後便可查詢申請結果。（台灣內政移民部截圖）

入台證2023｜注意事項

如果在提交申請後發現資料有誤，需要親身前往香港台灣經濟文化辦事處辦理更正，所以在提交申請前，緊記檢查資料清楚是否有誤。

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（全文完）

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