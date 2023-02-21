一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女　網民質疑拍攝大腿不違法　律師拆解疑問

小巴男懷疑偷拍斷正！近日網上流傳一條短片，一名男子乘搭小巴時，懷疑以「扮自拍」方式，舉機偷拍身後短裙女子，女子發現後要求刪除相片。短片引來網民熱議，有網民大讚女子勇敢反擊，亦有網民討論拍攝大腿算不算犯法。律師梁永鏗接受《有線生活》訪問時就指，只要是有意圖及目的下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，即犯窺淫罪。至於拍攝大腿是否犯法，就要視乎拍攝角度及其他證據。

港男乘搭小巴時，以假裝自拍的方式舉機偷拍身後短裙女子。（影片截圖）

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女子取手機刪照片

近日有網上討論區流傳一條44秒影片，內容指身穿短裙的女子，發現被右前方男乘客，以假裝自拍方式偷拍：「影你自己？你認真咩？你頭先自拍對住我，我已經見到喇喎！」

面對質疑，男子繼續低頭玩手機不作回應，女子於是指着男子，要求他刪除偷拍照，但該男子並沒有理會。女子再拍拍男子手臂，對方才打開手機相簿刪除照片。由於照片刪除後仍能復原，女子於是取過手機，並在相簿垃圾筒內把照片永久刪除。照片可見，該名女子的大腿被清晰拍到。

照片清晰地拍攝到女子的大腿。（影片截圖）

有網民大讚女子面對偷拍事件沒啞忍；亦有網民討論該男子的行為是否違法，「咁樣犯唔犯法，又影唔到裙底」、「香港無肖像權。點解係條街唔比（俾）影。呢d（啲）影法，就算報警都告唔入」。

男子打開手機相簿刪除偷拍照片。（影片截圖）

律師：有意圖拍攝私密部位即屬犯法

律師梁永鏗表示，根據窺淫條例，任何人不理會事主是否同意，暗中觀察、偷窺、拍攝事主的私密部位或拍攝事主在進行私密行為，或發佈有關影像，即屬違法。他指，即使沒有偷拍成功，只要偷拍者行為及拍攝角度，能證明其偷拍意圖，就已經犯窺淫罪，最高刑罰為監禁5年。至於大腿是否屬私密部位？拍攝會否構成罪行？梁永鏗就指，需視乎拍攝角度及其他證據。

市民若不幸遇到類似情況，應否要求刪除照片？梁永鏗建議，事主應立即喝止該偷拍行為，並即時報警。在法律程序進行期間，法庭可以發出處置令，要求有關人士將涉案影像移除、刪除或銷毀，如果無視處置令，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁一年。他指，這樣做能有效阻止有關影像繼續在網絡上流通，保障受害人。

任何人作出嚴重違反公德的行為，屬刑事罪行。（Tingey Injury Law Firm＠unsplash）

梁永鏗強調，除了窺淫罪，有違公德罪同樣可防範有傷風化行為，當局可根據《刑事訴訟程序條例》 作檢控。任何人作出嚴重違反公德的行為，屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判囚7年或罰款。

（全文完）

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