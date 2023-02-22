台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣　自由行、旅行團都有份

台灣自由行｜台灣繼日前（2月20日）正式開關，開放予港澳人士赴台自由行後，近日又再出招振興當地旅遊業。據台灣傳媒報道，交通部今日（2月22日）已擬定多項吸客方案，當中有機會向赴台的自由行旅客，補貼5,000元新台幣（折算約1,300港元）資助。

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交通部擬用「銀彈攻勢」搶旅客。（unsplash）

據台灣傳媒報道，台灣立法院會昨日（2月21日）三讀《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》。目的是因應疫情後全球經濟挑戰，減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質及維持經濟動能，遂制定《疫後特別條例》，經費上限為3,800億元新台幣，施行期間至2025年12月31日。

台灣交通部為達成今年赴台旅客達600萬人次的目標，積極研究將吸引觀光客方案的相關經費，納入《疫後特別條例》編列預算。

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台灣交通部長王國材接受傳媒訪問時表示，為推動旅客自由行、加速團客來台，以及穩定住宿服務等三大策略，當局擬為赴台的自由行旅客補貼5,000元新台幣消費金，而旅行社的入境團，每團亦可獲得1萬元至2萬元新台幣獎勵。按2月23日匯率計算，5,000元台幣節合約1,300港元。

（全文完）