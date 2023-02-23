生痱滋用鹽㨘超錯　醫生警告令潰瘍惡化　隨時變癌症｜附3招方法加速癒合

痱滋｜生痱滋雖然不是什麼大病，但讓人痛得難以忍受，嚴重時甚至連食飯、飲水和刷牙都會痛。坊間流傳用鹽㨘痱滋，加快傷口潰瘍可讓痱滋快點康復，但原來「傷口灑鹽」隨時令發炎問題更嚴重，引致細菌感染，甚至演變為癌症。以下3招正確處理方法，能有效加速痱滋痊癒，即看下文！

「痱滋」其實是一種反覆性口瘡或口腔炎（stomatitis），可以出現在面頰、口唇和喉嚨的黏膜、舌面，傷口呈現白色凹洞的潰瘍或紅腫。痱滋不具備傳染性，傷口受到刺激或摩擦時，患者會更感疼痛，唾液也會增多。

痱滋7大誘因 壓力大都出事

衛生署口腔健康教育事務科指，雖然生痱滋沒有明確的成因，但可能與以下因素有關：

口部創傷

很多時候，進食時刮傷、咬傷口腔，或過度刷牙等外力因素都會導致口腔黏膜或軟組織受傷，破損成了傷口，導致生痱滋。

過度刷牙等外力因素都會導致口腔黏膜或軟組織受傷。（SBS《皮諾丘》劇照）

精神壓力

除了一般人認為的熱氣及飲食習慣，原來情緒受壓都是生痱滋主因之一！在精神緊張、情緒波動、睡眠不佳時，生痱滋的機會都會更大。

內分泌失調

如果出現荷爾蒙分泌不平衡，內分泌失調的情況，亦會造成口腔唾液分泌減少，口腔黏膜變單薄，導致口腔黏膜容易受傷。特別是女性在月經期間雌激素下降，形成飛滋問題。

身體免疫系統失調

免疫力下降是生飛滋原因之一，免疫系統失調會導致人體免疫力下降，破壞身體正常組織，身體更容易遭到細菌或病毒攻擊，令人虛弱易病。口腔黏膜易受感染，生飛滋就更難痊癒了。

腸胃失調

腸胃失調也是生痱滋元兇！特別是慢性腸道炎「克隆氏症」的患者，由口腔、小腸至肛門出現炎症反應，將會形成口腔潰瘍。

營養不足

當身體缺乏某些營養，如維他命B（包括B1、2、6和12）、葉酸、鐵質、鋅等營養，生痱滋的機率都會變大，補充這些營養。有助增強免疫力及修復已潰瘍的口腔黏膜。

配戴不合適的假牙

配戴不合適的假牙會容易刮傷口腔和滋生細菌，引致傷口發炎。如果痱滋是因配戴不合適的假牙所致，就該請牙科醫生把假牙調校或因應情況改配另一副假牙。

用鹽㨘隨時令傷口惡化

很多痱滋患者傷口潰瘍愈來愈嚴重，就是因為不當的處理方法所致。台灣北醫附設醫院牙科部主任吳家佑醫師在《健康2.0－名醫觀點》頻道中提及，口腔黏膜可以抵禦大部分細菌進到身體內，如果用了錯誤比例的鹽水漱口，會加劇黏膜受損。

雖然鹽可以殺菌，但如果直接用鹽㨘傷口，或長時間使用濃度太高的鹽水漱口，有機會因過度刺激導致口腔黏膜發炎，破壞口腔黏膜的完整性，更有機會讓口腔長期發炎，甚至提高罹患癌症機率。

衛生署教3招正確處理方法

一般而言，痱滋會在1-2個星期内自然康復。若情況持續三星期以上或經常出現痱滋，發現口腔組織出現異常現象，就應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查，尋求適當治療。為免痱滋痛楚加劇，衛生署提供以下正確處理方法：

發現口腔組織出現異常現象，就應立即找醫生或牙科醫生作詳細檢查。(Markus Frieauff＠unsplash)

避免碰觸患處，特別是刷牙的時候。

避免進食粗硬、太熱或辛辣的食物，讓傷口受到刺激或磨擦。

在患處塗抹由醫生或牙科醫生處方的藥膏以紓緩痛楚，別誤信偏方，導致傷口惡化。

（全文完）