洗床單｜調查揭近2成人隔月才換床單　專家警告可致肺炎、濕疹｜附消委會6招除蟎除菌

大家每隔多久才換一次床單？英國一項有關清洗床上用品習慣的調查發現，多達2成受訪者稱每隔一個月，才會洗一次床單。疏於洗清床單伴原來會帶來嚴重後果，灰塵不但會積聚，床單更加會大量滋生塵蟎和細菌，嚴重者可致肺炎、濕疹等疾病。

大家平時多久會換一次床單？（《The K2》劇照）

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英國市場調查公司YouGov一項調查發現，只有約28%受訪者會每周最少清洗一次床單被套；36%受訪者每兩周才清洗一次床上用品；18%受訪者、即約1,100萬人一個月才會清洗一次床單。

床上用品公司Bed Kingdom引述專家指，人們每周星期躺在床上時間約為56小時，建議應每周清洗床單一次，避免灰塵積聚，以及細菌滋生。Bed Kingdom又列出不頻密洗床單，可能會導致以下4種疾病。

18%受訪者、即約1,100萬人表示一個月才會清洗一次床單。（Unsplash圖片）

疏於清洗床單可致疾病1：濕疹

如果疏於清洗床單，布料便會滋生細菌，加上死皮積聚，每當與布料摩擦時，皮膚便容易受刺激，引發濕疹。

疏於清洗床單可致疾病2：暗瘡

若果無勤於清洗床單，細菌、死皮便會積聚，同時堵塞皮膚毛孔，隨時導致暗瘡形成，或者令暗瘡惡化。

疏於清洗床單可致疾病3：肺炎

污穢的床單帶有多種細菌，包括流感嗜血桿菌、金黃色葡萄球菌，以及引致肺炎的肺炎鏈球菌。

疏於清洗床單可致疾病4：哮喘

若無定時清潔床單，塵蟎和灰塵顆粒就會在床單、床墊和枕頭套積聚及繁殖，導致哮喘症狀惡化。

消委會洗床單6大注意位

本港消委會指，由於香港天氣溫暖潮濕，容易令床褥和床單存有濕氣，成為細菌及塵蟎滋生的溫床，可能令人產生過敏反應，建議市民應經常替換及根據護理標籤的指示清洗床單和床褥套。消委會提醒市民日常使用床單時，應注意以下6個事項：

每隔一至兩星期清洗一次床單、枕套等床具，以殺滅床具上的塵蟎及清除其排泄物 洗床單時，應按照床單護理標籤上的洗滌和乾衣指示清洗 每天清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應 可選用殺塵蟎專用的洗衣液清洗床單被舖 亦可於天氣晴朗時，把枕頭、被鋪、床單放置於室外晾曬數小時 盡量不要在床上放置毛公仔，或使用厚重的窗簾布和長毛的地氈，以減少滋生塵蟎

（全文完）