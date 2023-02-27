一線搜查｜內地電話號碼申請　一卡兩號／內地副號／內地電話卡邊款好？3途徑優缺點看清

內地電話號碼申請2023｜想申請內地電話號碼，到底應該選擇「一卡兩號」、「內地副號」還是「內地電話卡」？各種方法又有甚麼分別？除了可以參考《有線生活》早前整合的「內地電話號碼開通懶人包」，過往亦有不少YouTuber曾拍片分享有關資訊，當中提到各種方法的優點、缺點及注意事項，下文將為大家列出一些重點資訊，各位不妨參考一下。

想申請內地電話號碼，到底應該選擇「一卡兩號」、「內地副號」還是「內地電話卡」？（freepik）

申請內地電話號碼3大途徑

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種，分別是「一卡兩號」、「內地副號」及「內地電話卡」，不過各種方法的服務和收費均有很大差異，大家宜因應個人需要而選擇。如大家想了解各種方法的分別，以及三者價錢，可以參閱：內地電話號碼開通懶人包。

港人申請內地電話號碼的途徑主要有3種。（freepik）

申請內地電話號碼．注意事項／優點／缺點

此外，YouTuber「西DorSi」及「珈羲Kathy」早前亦曾拍片分享申請內地電話號碼的方法，當中更列舉出不少實質例子，讓大家能更清楚了解各種方法的優點、缺點及注意事項。以下為一些重點資訊，大家不妨參考一下。

一卡兩號．優點

「西DorSi」建議，如果並非經常前往內地的人士，最好透過香港電訊商申請內地電話號碼。他提出3大原因：第一，不必轉換SIM卡；第二，繳費較為方便；第三，部分香港電訊商更會提供漫遊接聽電話優惠。

透過香港電訊商申請內地電話號碼，不必轉換SIM卡。（freepik）

一卡兩號．缺點

不過「西DorSi」指出，有些香港電訊商所提供的內地電話號碼，其實並非真正內地電話號碼。因此如想使用該號碼申請一些內地服務時，步驟可能會相對繁複一點。

以開設內地銀行戶口為例，正常程序需要掃描一個二維碼（QR Code）去查核有否實名登記，如有則可直接開戶。惟有部分香港電訊商所提供的內地電話號碼，並不能以此方法進行實名查核。因此，申請人需要另外向香港電訊商索取實名認證的紙本證明文件，方可到內地銀行開設戶口，需時大約1星期。此外，亦有部分內地流動應用程式，不能以香港電訊商的內地號碼直接註冊，需特別聯絡人工客服辦理。

開設內地銀行戶口時，有部分香港電訊商所提供的內地電話號碼，並不能以掃描QR Code方法進行實名查核。（freepik）

內地副號．優點

「珈羲Kathy」表示，內地副號最主要是方便港人在內地開設銀行戶口，又或是使用一些內地流動應用程式時，需要用到內地電話號碼接收驗證碼。而由於內地副號的服務只供收取短訊之用，因此收費相對較便宜。

內地副號的服務只供收取短訊之用，因此收費相對較便宜。（freepik）

內地副號．缺點

大部分內地副號的服務，僅供接收短訊之用，如需發送短訊、通話及上網等，則有機會額外收費，申請時必須了解清楚服務內容。

大部分內地副號的服務，僅供接收短訊之用，如需發送短訊、通話及上網等，則有機會額外收費。（freepik）

內地電話卡．優點

「珈羲Kathy」提到，內地電話卡比較適合需要在內地長時間逗留，又或是在內地使用流動數據特別多的人。因為內地電話卡的計劃相比香港便宜很多，而且有不少套餐組合選擇。

內地電話卡的計劃相比香港便宜很多，而且有不少套餐組合選擇。（淘寶網截圖）

內地電話卡．缺點

不過，內地電話卡雖然相對便宜，但在使用上有較多注意事項。第一，「珈羲Kathy」指出，在內地申請電話卡，每個地方的收費和計劃都不同，而且有些計劃所提供的流量，有部分為「定向流量」，即是只限於使用指定的流動應用程式，若不使用指定流動應用程式，變相便不太划算，因此要小心選擇。

有些計劃所提供的流量，有部分為「定向流量」，即是只限於使用指定的流動應用程式。（Solen Feyissa＠unsplash）

第二，不能跨區處理電話卡問題。舉例，在中山申請的電話卡，如需處理該卡的任何問題，都必須回到中山的電訊商門市辦理，因內地電訊商在每個城市的系統數據都是不連通。因此最好選擇在自己常去的城市申請電話卡，即使日後遇上問題時，亦較為方便處理。

內地電訊商在每個城市的系統數據都是不連通。（freepik）

第三，在內地申請的電話卡，是無法使用WhatsApp、Facebook、Instagram及Google等應用程式，對港人而言，相對較為不便。

在內地申請的電話卡，是無法使用Facebook、Instagram及Google等應用程式。（piotr＠unsplash）

第四，「西DorSi」提醒，一般內地電話卡若2個月沒有繳費，號碼便會被凍結，再過3個月仍未繳費，號碼更有機會被取消，甚至被其他新用戶使用了。而由於銀行戶口是必須綁定內地電話號碼，所以若果號碼被他人使用了，便相當麻煩，因此必須準時繳費。

一般內地電話卡若2個月沒有繳費，號碼便會被凍結。（freepik）

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如大家有興趣了解更多2位YouTuber對於申請內地電話卡的分享，可以按以下連結觀看全片：

「西DorSi」：

大陸號碼點申請？📲一卡兩號可否開大陸銀行戶口？📡大陸申請嘅號碼喺香港點交錢？

「珈羲Kathy」：

各種申請內地電話號碼方法！避坑？最優惠？最麻煩？留意這些細節～

（全文完）