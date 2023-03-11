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曼谷夜市、市集5大推介　Jodd Fairs／JJ Market／Asiatique河濱夜市　火山排骨必試｜附交通方法　

  • Cory
  • 2023年03月11日
曼谷夜市、市集5大推介　Jodd Fairs／JJ Market／Asiatique河濱夜市　火山排骨必試｜附交通方法　

曼谷夜市2023｜來到物價低廉、充滿美食的曼谷旅遊，當然要逛夜市！曼谷不同夜市各具特色，售賣不同泰國傳統小食，例如椰子雪糕、泰式奶茶、燒海鮮等。小編下文為大家整理了曼谷5大必逛夜市，包括強勢回歸的Jodd Fairs、最有名的JJ Market、Asiatique河濱夜市、室內水上夜市SookSiam等，無論是美食、觀光、打卡、買手信，甚至尋寶，保護都能滿足你的要求！

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來到物價低廉、充滿美食的曼谷旅遊，當然要逛夜市！（Unsplash圖片）

曼谷5大必逛夜市＋市集

  1. Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！
  2. Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市
  3. Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景
  4. SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市
  5. JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！ Jodd Fairs前身為拉差達火車夜市。
Jodd Fairs前身為拉差達火車夜市。（IG＠mimimimi）

曼谷夜市2023｜【1】 Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！

曼谷曾經很熱門的拉差達火車夜市，2022年以新名字「Jodd Fairs夜市」回歸，一開幕立即成為新熱點！ Jodd Fairs主打文青路線，分為乾濕貨兩大區域，一面售賣服飾、雜貨等；另一面則是食物和飲品檔，主售泰式街頭小食。

Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！ Jodd Fairs主打文青路線
Jodd Fairs主打文青路線（IG＠weekweekbaking）
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！分為乾濕貨兩大區域
分為乾濕貨兩大區域（IG＠musa_bin_hamis）
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！人氣美食：火山排骨
人氣美食：火山排骨（IG＠weekweekbaking）
Klook.com

當中的人氣必食美食，必數The old Maeklong Noodles & Leng Zabb（เตี๋ยวแม่กลอง&เล้งแซ่บ）的火山排骨。火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）；最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元），排骨味道又酸又辣，超惹味。此外，夜市裡還有各種泰式小食例如椰子煎餅、章魚餅、海鮮、泰式奶茶等，保證食到捧腹而回！

Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！夜市裡還有各種泰式小食
夜市裡還有各種泰式小食（IG＠maikaishungry）
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！椰子雪糕
椰子雪糕（IG＠maikaishungry）
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！
串燒（IG＠weekweekbaking）
Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！海鮮
海鮮（IG＠weekweekbaking）

Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市）

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310
交通：MRT Phra Ram 9站 步行約5分鐘
營業時間：每日16:00－00:00

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Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市 席娜卡琳火車夜市是曼谷兩大火車夜市之一
席娜卡琳火車夜市是曼谷兩大火車夜市之一（IG＠66.onelys.plus.bkk）

曼谷夜市2023｜【2】Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市

席娜卡琳火車夜市是曼谷兩大火車夜市之一，比起普通吃買的夜市，這裡主打復古風，設有超過2000個古董和二手物品攤檔，喜歡收藏稀奇珍品的話不妨到此尋寶。夜市同樣設有各式各樣小吃攤販，遊客可以品嚐到當地傳統街頭美食。相較其他夜市，席娜卡琳火車夜市不靠近地鐵站，但這裡最特別之處，就是全場設置了多部古董車、飛機等大型裝置藝術，成為遊客打卡熱點。

Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市 設有超過2000個古董和二手物品攤檔
設有超過2000個古董和二手物品攤檔（IG＠66.onelys.plus.bkk）
Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市 同樣設有各式各樣小吃攤販
同樣設有各式各樣小吃攤販（IG＠66.onelys.plus.bkk）
Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市 遊客可以品嚐到當地傳統街頭美食。
遊客可以品嚐到當地傳統街頭美食。（IG＠tryxindian）
Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市 最特別之處，就是全場設置了多部古董車、飛機等大型裝置藝術，成為遊客打卡熱點。
最特別之處，就是全場設置了多部古董車、飛機等大型裝置藝術，成為遊客打卡熱點。（IG＠barry.parkes.75）

Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市）

地址：14 Srinakarin Rd, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
交通：於BTS On Nut站 轉乘的士 約15-20分鐘
營業時間：逢星期四至日 17:00－01:00

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Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景
Asiatique The Riverfront（IG＠anu_tourism）

曼谷夜市2023｜【3】Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景

Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊，遊客可以乘搭免費接駁船往來碼頭至夜市。這個夜市採用歐美和泰式融合風格設計，劃分成4個區域，從泰拳Show、人妖Show、酒吧區、服飾店等，應有盡有。而且大部分檔攤都設於室內，提供冷氣，完全不用怕受到天氣影響掃興。而且夜市戶外還設有旋轉木馬、摩天輪Asiatique Sky，相信不論大人、小朋友都會喜歡！

Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景 Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊
Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊（IG＠anu_tourism）
Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景 遊客可以乘搭免費接駁船往來碼頭至夜市。
遊客可以乘搭免費接駁船往來碼頭至夜市。（IG＠anu_tourism）
Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景 大部分檔攤都設於室內，提供冷氣
大部分檔攤都設於室內，提供冷氣（IG＠anu_tourism）
Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景 夜市戶外還設有旋轉木馬、摩天輪Asiatique Sky！
夜市戶外還設有旋轉木馬、摩天輪Asiatique Sky！（IG＠kennyg118）

Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120泰國
交通：BTS Saphan Taksin站2號出口 前往碼頭轉乘免費接駁船直達
營業時間：每日17:00－00:00

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SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市
SookSiam（IG＠carolkeroro）

曼谷夜市2023｜【4】SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市

眾所周知，泰國一年四季天氣炎熱，怕熱的話就一定要到這個SookSiam夜市！SookSiam是由大型購物商場，IconSiam打造的室內水上夜市。當泰國傳統水上市場移師到商場內，大家除了歎住冷氣品嚐泰式傳統美食外，記得要瘋狂打卡！

SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市 IconSiam打造的室內水上夜市
IconSiam打造的室內水上夜市（IG＠maharajah8）
SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市椰子雪糕
椰子雪糕（IG＠hungrypammy）
SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市 河的旁邊有各式美食攤檔
河的旁邊有各式美食攤檔（IG＠gyfooddiary）

商場於最底層建了一條河，檔販們會坐在小船上，售賣椰子雪糕等水上市集常見的小食。而河的旁邊，則有各式美食攤檔，例如泰式沙律、芒果糯米飯、串燒、燒海鮮、船麵等。此外，SookSiam夜市還設有手信和手作攤檔，吃盡美食、觀光打卡、買手信，一次過滿足你三個願望！

SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市 例如泰式沙律、芒果糯米飯、串燒、燒海鮮、船麵等
例如泰式沙律、芒果糯米飯、串燒、燒海鮮、船麵等（IG＠wheretotableaux）
SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市一次過滿足你三個願望！
一次過滿足你三個願望！（IG＠gyfooddiary）
SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市 炸雞
炸雞（IG＠gyfooddiary）

SookSiam（IconSiam商場）

地址：299 Charoen Nakhon Soi 5 , Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Sub District, Khlong San District, Bangkok 10600
交通：Sky Train金色線Charoen Nakorn站直達／於BTS Silom線Saphan Taksin站下車，步行至Sathorn Pier乘搭免費接駁船直達；IconSiam商場為客人提供多條免費接駁交通路線，遊客可以選擇最方便行程的位置乘搭交通工具到夜市。
營業時間：每日 10:00－22:00

官方交通👉🏻 詳情按此

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JJ Market又名Chatuchak Weekend Market JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市
JJ Market又名Chatuchak Weekend Market（IG＠ontheroadunexpected）

曼谷夜市2023｜【5】JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市

來到曼谷，怎可錯過鼎鼎大名的JJ Market！JJ Market又名Chatuchak Weekend Market（翟道翟週末市場），是全曼谷最大的市集兼夜市，這裡劃分成27個區域，包括美食、服飾、家品、手工藝、二手古玩、按摩攤檔等，花一整天都未必逛得完！記得要注意JJ Market的營業時間，不要摸門釘哦！

全曼谷最大的市集兼夜市 JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市
全曼谷最大的市集兼夜市（IG＠ontheroadunexpected）
JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市劃分成27個區域
（IG＠ontheroadunexpected）
JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市花一整天都未必逛得完！
（IG＠goma826）

而貪吃的你，一定不能錯過小編私心力推的Drumstick Duck Noodle！這家店以鴨腿麵出名，鴨腿滷得超級入味，肉質鮮香，湯底非常甘甜濃郁，還配上同樣入味的白蘿蔔和鴨血，小編忍不住把湯全喝光。此外，JJ Market內必食的還有椰子雪糕、大蝦炒金邊粉、蒜蓉包等等。

JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市 Drumstick Duck Noodle以鴨腿麵出名！
Drumstick Duck Noodle以鴨腿麵出名！（資料圖片）
JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市 椰子雪糕
椰子雪糕（資料圖片）

JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）

地址：สวนจตุจักร Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900
交通：BTS Mo Chit站 1號出口步行約5至10分鐘／MRT Chatuchak Park站 1號出口步行約3至5分鐘
營業時間：星期三、四（只限植物市集） 07:00－18:00／星期五（只限室內批發區） 18:00－00:00／星期六、日（全個市集） 09:00－18:00

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（全文完）

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有線生活
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問：Asiatique河濱夜市

答：Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊…詳情按此

問：曼谷的拉差達火車夜市現在還在嗎？

答：曼谷曾經很熱門的拉差達火車夜市，2022年以新名字「Jodd Fairs夜市」回歸…詳情按此

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