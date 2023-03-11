曼谷夜市、市集5大推介　Jodd Fairs／JJ Market／Asiatique河濱夜市　火山排骨必試｜附交通方法　

曼谷夜市2023｜來到物價低廉、充滿美食的曼谷旅遊，當然要逛夜市！曼谷不同夜市各具特色，售賣不同泰國傳統小食，例如椰子雪糕、泰式奶茶、燒海鮮等。小編下文為大家整理了曼谷5大必逛夜市，包括強勢回歸的Jodd Fairs、最有名的JJ Market、Asiatique河濱夜市、室內水上夜市SookSiam等，無論是美食、觀光、打卡、買手信，甚至尋寶，保護都能滿足你的要求！

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來到物價低廉、充滿美食的曼谷旅遊，當然要逛夜市！（Unsplash圖片）

曼谷5大必逛夜市＋市集

Jodd Fairs前身為拉差達火車夜市。（IG＠mimimimi）

曼谷夜市2023｜【1】 Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市） －強勢回歸火山排骨！

曼谷曾經很熱門的拉差達火車夜市，2022年以新名字「Jodd Fairs夜市」回歸，一開幕立即成為新熱點！ Jodd Fairs主打文青路線，分為乾濕貨兩大區域，一面售賣服飾、雜貨等；另一面則是食物和飲品檔，主售泰式街頭小食。

Jodd Fairs主打文青路線（IG＠weekweekbaking）

分為乾濕貨兩大區域（IG＠musa_bin_hamis）

人氣美食：火山排骨（IG＠weekweekbaking）

當中的人氣必食美食，必數The old Maeklong Noodles & Leng Zabb（เตี๋ยวแม่กลอง&เล้งแซ่บ）的火山排骨。火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）；最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元），排骨味道又酸又辣，超惹味。此外，夜市裡還有各種泰式小食例如椰子煎餅、章魚餅、海鮮、泰式奶茶等，保證食到捧腹而回！

夜市裡還有各種泰式小食（IG＠maikaishungry）

椰子雪糕（IG＠maikaishungry）

串燒（IG＠weekweekbaking）

海鮮（IG＠weekweekbaking）

Jodd Fairs（前身為拉差達火車夜市）

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310

交通：MRT Phra Ram 9站 步行約5分鐘

營業時間：每日16:00－00:00

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席娜卡琳火車夜市是曼谷兩大火車夜市之一（IG＠66.onelys.plus.bkk）

曼谷夜市2023｜【2】Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市） －復古火車夜市

席娜卡琳火車夜市是曼谷兩大火車夜市之一，比起普通吃買的夜市，這裡主打復古風，設有超過2000個古董和二手物品攤檔，喜歡收藏稀奇珍品的話不妨到此尋寶。夜市同樣設有各式各樣小吃攤販，遊客可以品嚐到當地傳統街頭美食。相較其他夜市，席娜卡琳火車夜市不靠近地鐵站，但這裡最特別之處，就是全場設置了多部古董車、飛機等大型裝置藝術，成為遊客打卡熱點。

設有超過2000個古董和二手物品攤檔（IG＠66.onelys.plus.bkk）

同樣設有各式各樣小吃攤販（IG＠66.onelys.plus.bkk）

遊客可以品嚐到當地傳統街頭美食。（IG＠tryxindian）

最特別之處，就是全場設置了多部古董車、飛機等大型裝置藝術，成為遊客打卡熱點。（IG＠barry.parkes.75）

Train Night Market Srinakarin（席娜卡琳火車夜市）

地址：14 Srinakarin Rd, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

交通：於BTS On Nut站 轉乘的士 約15-20分鐘

營業時間：逢星期四至日 17:00－01:00

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Asiatique The Riverfront（IG＠anu_tourism）

曼谷夜市2023｜【3】Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）－巨型摩天輪欣賞夜景

Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊，遊客可以乘搭免費接駁船往來碼頭至夜市。這個夜市採用歐美和泰式融合風格設計，劃分成4個區域，從泰拳Show、人妖Show、酒吧區、服飾店等，應有盡有。而且大部分檔攤都設於室內，提供冷氣，完全不用怕受到天氣影響掃興。而且夜市戶外還設有旋轉木馬、摩天輪Asiatique Sky，相信不論大人、小朋友都會喜歡！

Asiatique河濱夜市位於昭披耶河旁邊（IG＠anu_tourism）

遊客可以乘搭免費接駁船往來碼頭至夜市。（IG＠anu_tourism）

大部分檔攤都設於室內，提供冷氣（IG＠anu_tourism）

夜市戶外還設有旋轉木馬、摩天輪Asiatique Sky！（IG＠kennyg118）

Asiatique The Riverfront（Asiatique河濱夜市）

地址：2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120泰國

交通：BTS Saphan Taksin站2號出口 前往碼頭轉乘免費接駁船直達

營業時間：每日17:00－00:00

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SookSiam（IG＠carolkeroro）

曼谷夜市2023｜【4】SookSiam（IconSiam商場）－特色室內水上夜市

眾所周知，泰國一年四季天氣炎熱，怕熱的話就一定要到這個SookSiam夜市！SookSiam是由大型購物商場，IconSiam打造的室內水上夜市。當泰國傳統水上市場移師到商場內，大家除了歎住冷氣品嚐泰式傳統美食外，記得要瘋狂打卡！

IconSiam打造的室內水上夜市（IG＠maharajah8）

椰子雪糕（IG＠hungrypammy）

河的旁邊有各式美食攤檔（IG＠gyfooddiary）

商場於最底層建了一條河，檔販們會坐在小船上，售賣椰子雪糕等水上市集常見的小食。而河的旁邊，則有各式美食攤檔，例如泰式沙律、芒果糯米飯、串燒、燒海鮮、船麵等。此外，SookSiam夜市還設有手信和手作攤檔，吃盡美食、觀光打卡、買手信，一次過滿足你三個願望！

例如泰式沙律、芒果糯米飯、串燒、燒海鮮、船麵等（IG＠wheretotableaux）

一次過滿足你三個願望！（IG＠gyfooddiary）

炸雞（IG＠gyfooddiary）

SookSiam（IconSiam商場）

地址：299 Charoen Nakhon Soi 5 , Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Sub District, Khlong San District, Bangkok 10600

交通：Sky Train金色線Charoen Nakorn站直達／於BTS Silom線Saphan Taksin站下車，步行至Sathorn Pier乘搭免費接駁船直達；IconSiam商場為客人提供多條免費接駁交通路線，遊客可以選擇最方便行程的位置乘搭交通工具到夜市。

營業時間：每日 10:00－22:00

官方交通 👉🏻 詳情按此

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JJ Market又名Chatuchak Weekend Market（IG＠ontheroadunexpected）

曼谷夜市2023｜【5】JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）－全曼谷最大市集兼夜市

來到曼谷，怎可錯過鼎鼎大名的JJ Market！JJ Market又名Chatuchak Weekend Market（翟道翟週末市場），是全曼谷最大的市集兼夜市，這裡劃分成27個區域，包括美食、服飾、家品、手工藝、二手古玩、按摩攤檔等，花一整天都未必逛得完！記得要注意JJ Market的營業時間，不要摸門釘哦！

全曼谷最大的市集兼夜市（IG＠ontheroadunexpected）



（IG＠ontheroadunexpected）

（IG＠goma826）

而貪吃的你，一定不能錯過小編私心力推的Drumstick Duck Noodle！這家店以鴨腿麵出名，鴨腿滷得超級入味，肉質鮮香，湯底非常甘甜濃郁，還配上同樣入味的白蘿蔔和鴨血，小編忍不住把湯全喝光。此外，JJ Market內必食的還有椰子雪糕、大蝦炒金邊粉、蒜蓉包等等。

Drumstick Duck Noodle以鴨腿麵出名！（資料圖片）

椰子雪糕（資料圖片）

JJ Market（Chatuchak Weekend Market 翟道翟週末市場）

地址：สวนจตุจักร Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900

交通：BTS Mo Chit站 1號出口步行約5至10分鐘／MRT Chatuchak Park站 1號出口步行約3至5分鐘

營業時間：星期三、四（只限植物市集） 07:00－18:00／星期五（只限室內批發區） 18:00－00:00／星期六、日（全個市集） 09:00－18:00

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（全文完）