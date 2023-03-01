一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出

近日有網民於社交平台發文，分享一次搭巴士經歷，內容指車上有一名婆婆因身體不適無法下車，需要召喚救護車到場，豈料引來數名乘客抱怨婆婆「阻人返工」，令婆婆非常難堪。事主聞言立即衝出來，以一招令怨聲載道的乘客「無聲出」。不少網民大讚事主充滿善心，壓力下仍見義勇為，更直斥有關乘客沒有同理心。

有網民於社交平台發文分享好人好事。（FB群組＠柴灣人柴灣事）

婆婆不適Call白車 遭抱怨阻返工

2月27日，有網民於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指自己乘搭82號巴士時，車上一名婆婆因身體不適無法下車：「婆婆去到東區醫院站想落車時，佢企唔到起身，落唔到車，向司機求救 」。婆婆向司機表示需要召喚救護車到場，隨即引來數名乘客抱怨：「我地（哋）要返工，你唔好阻住我返工」、「你明知自己身體咁樣就唔好搭巴士，坐的士」，令婆婆非常難堪。

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巴士上一名婆婆因身體不適無法下車。（FB群組＠柴灣人柴灣事）

事主一招「施壓」令乘客無聲出

眼見婆婆徬徨無助，該名女網民立即衝出來大聲說道：「婆婆你唔好郁，你坐喺到，司機叫緊白車嚟，我地（哋）遲咗返工唔緊要，但你咁樣落車，喺條街仆親郁唔到，我地（哋）成架車啲人會唔安樂，良心過意唔去」，然而婆婆敵不住眾人壓力表示：「我阻住佢地（哋）返工，我落車喇」，卻有心無力。於是，事主就像錄音機般不斷重複上述說話，向抱怨的乘客「施壓」，終令他們「無聲出」。

婆婆向司機表示需要召喚救護車到場，隨即引來數名乘客抱怨阻返工。（消防處圖片）

事主指：「明白你地（哋）要趕住返工，但你趕住返工就可以罔顧別人嘅生命安全？設身處地諗下，如果個婆婆係你屋企人或者係老去嘅你，當你需要別人援助時、需要Call白車時，其他人就抱怨你阻住佢，你會有咩感受？」

事主指明白大家趕住返工，但亦不應罔顧別人生命安全。（Unsplash圖片）

網民斥其他乘客：好過分！

帖文引起熱議，大批網民留言稱讚事主充滿善心：「樓主，好彩有妳＆其他好心人」、「多謝妳在群眾壓力下仍見義勇為」、「多謝妳為婆婆出聲！」

還有不少人批評埋怨的乘客沒有同理心：「呢啲只顧自己返工而不理別人生死嘅人真的很冷血。」、「大家屋企都會有老人家，係咪真係需要講啲咁涼薄嘅說話呢？再者講嗰句說話嘅將來自己都係會老，真係無言。」更有人直斥相關乘客「好過分」，「邊個話有事一定要坐的士，點解你咁急返工又唔搭的士？思想有問題」。

不少人批評埋怨的乘客沒有同理心。（Unsplash圖片）

事主分享帖文 冀喚起大眾同理心

事主於帖文中的最後提到：「每個人都會老去嘅一日，婆婆已經身體不便，佢想落車但無力，其實你哋不斷向佢抱怨，發泄怨氣喺婆婆身上，難道佢就會有力落到車？就會解決到成件事？」。她表示，分享事件的目的只有一個，就是希望大家有多些同理心。

（全文完）

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