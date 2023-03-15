量血壓前要做一個動作！血壓幾高屬正常？如何降低血壓？

量血壓｜根據醫管局資料，香港有近半數長者及兩至三成中年人士，為高血壓患者。高血壓可大可小，例如可能引致中風。《有線健康》邀請腦神經科專科朱炎培醫生講解血壓基本知識，以及如何可以降低血壓。服用血壓藥又有沒有甚麼需知呢？

腦神經科專科朱炎培醫生早前講解過中風知識以及與高血壓關係，詳看：

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從飲食習慣著手改善血壓

腦神經科專科朱炎培醫生表示，正常血壓水平為上壓130，下壓80。第一級高血壓為上壓130至140，下壓80至90，這時醫生通常會建議病人從改善飲食習慣著手，過量鹽分吸收也是高血壓的成因之一。此外，每星期亦應有150分鐘的中度帶氧運動，持之以恆便可以減低血壓5至10度；但如果高血壓情況未能改善或未回到正常水平，就需要服用降血壓藥。

朱醫生提醒：「每個病人的情況都不同，有些病人血管已有嚴重阻塞的情況，血壓便要小心處理，未必能控制得太緊，因為低血壓亦有機會使大腦出現供血不足的情況。」

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腦神經科專科朱炎培醫生指出，高血壓、高血脂、高血糖是中風的常見誘因。（資料圖片）

切忌自行停血壓藥

血壓不單要控制度數，更需要的是穩定性，藥物在這些層面很有效，可是病人往往不想長期服用藥物。朱醫生續說：「控制高血壓是以結果為本，如在服用藥物期間，病人能改善生活習慣，穩定地降低血壓，醫生會考慮調整或遞減藥量，當然最終以血壓的穩定性為準。」

朱醫生提醒，高血壓病人不應自行驟減或停藥，因控制不當有機會令血管病變增加。現今很多降血壓藥物都是長效性的，而且醫生可以按病人情況調校藥物，定期驗血，相對方便及安全。

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腦神經科專科朱炎培醫生指出，高血壓病人不應自行驟減或停藥。（資料圖片）

量血壓前先平靜10分鐘

事實上，血壓在日間和夜晚都會不同，重點是一天的血壓波幅不要太大。朱醫生建議病人初期量度次數多一些，掌握血壓高低的走勢，便能更有效地根據相關情況控制血壓。

正確量度血壓也十分重要：先要平靜10至15分鐘，不要做完運動和餐後量度，如發現血壓高的話，可以再量度多一次，以兩者的中位數為準，做好紀錄。初期開始量度血壓的患者，朱醫生建議早晚量度以得到更多數據給醫生參考，直至血壓回復穩定水平時，就可以適量調整量度次數。緊記保持健康的生活習慣，遵照醫生的服藥方案，中風風險自然會大大降低。

（全文完）