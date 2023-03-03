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一線搜查｜口罩令取消　剩餘太多存貨？5大回收機構＋口罩當錢用優惠　尖沙咀／大圍都有

  • JL
  • 2023年03月03日
一線搜查｜口罩令取消　剩餘太多存貨？5大回收機構＋口罩當錢用優惠　尖沙咀／大圍都有

口罩太多如何是好？政府日前宣佈由3月1日起解除口罩令，時隔3年，終於可以除下口罩。不過，相信各位家中一定仍有大量口罩存貨，如果已經用不著，又或是不想囤積太多，不妨考慮捐贈予有需要人士。有義工組織、商場、商店及餐廳等正進行回收口罩行動，甚至推出「口罩當錢用」的優惠，即睇下文了解。

一線搜查｜口罩令取消　剩餘太多存貨？5大回收機構＋口罩當錢用優惠　尖沙咀／大圍都有
不想囤積太多口罩，不妨考慮捐贈予有需要人士。（資料圖片）

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口罩回收｜1. The Loops 家居回收

家居回收公司The Loops與從事塑膠升級再造的Gaau1 Up合作，回收全新的口罩。市民需要先拆除口罩的鐵線及棉繩，便可交到The Loops新蒲崗回收點。The Loops表示，所有回收的口罩會交給Gaau1 Up熱溶加壓成膠板，以製作各款傢俱。

詳情：The Loops 家居回收

《有線新聞》相關報道：口罩令撤銷 回收公司收口罩製膠凳

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「The Loops 家居回收」回收口罩詳情。（The Loops 家居回收）

口罩回收｜2. The ONE

尖沙咀The ONE商場亦推出回收口罩活動，由即日起至3月31日，可以將全新未開封的口罩捐到The ONE顧客服務中心，再經劉鑾雄慈善基金，轉贈工業傷亡權益會以及其他有需要人士。每捐出1個口罩，可以獲贈The ONE Club會員積分10分，每名會員最多可獲5,000分。

詳情：The ONE

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「The ONE」商場回收口罩詳情。（The ONE）

口罩回收｜3. 同你派

醫護人員義工組織「同你派」正進行收集口罩行動。「同你派」向《有線生活》表示，即使口罩令撤銷，不少清潔工人因工作關係，每日仍然需要使用最少2個口罩，因此希望作為「中間人」角色，回收市民多出的口罩，再轉贈予觀塘區及北區垃圾站的清潔工人。若數量足夠，會再擴大轉贈範圍，例如其他區的清潔工人、老人院及有需要機構等。

口罩要求：成人外科口罩（包裝口罩、盒裝口罩亦可），不接受N95

回收方法：收集點位於尖東、大圍，詳情需透過FB／IG聯絡「同你派」

詳情：同你派

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「同你派」回收口罩詳情。（同你派FB）

口罩當錢用優惠｜1. 卓嘉單線滾軸溜冰學校

由3月1日解除口罩令後10日內，於嘉單線滾軸溜冰學校購買任何Micro Skate滾軸溜冰鞋，只要提供全新密封包裝口罩，每個可以當$2使用，每單交易上限為100個口罩（即$200）。而客人提供的口罩，將會回收轉贈至有需要機構。

詳情：卓嘉單線滾軸溜冰學校

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「卓嘉單線滾軸溜冰學校」口罩當錢用優惠詳情。（卓嘉單線滾軸溜冰學校）

口罩當錢用優惠｜2. 結他店舖 Guitar Concept

凡於Guitar Concept購買任何結他，客人每提供1個全新密封包裝的口罩，可當$5使用，每單交易最多可以使用500個口罩（即$2500）。所有回收口罩會轉贈予有需要機構。

詳情：Guitar Concept

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「Guitar Concept」口罩當錢用優惠詳情。（Guitar Concept）

（全文完）

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什麼地方可以回收口罩？

義工組織、商場、商店及餐廳等正進行回收口罩行動…詳情

哪些商店提供口罩當錢用的優惠？

卓嘉單線滾軸溜冰學校、Guitar Concept都提供口罩當錢用…詳情

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