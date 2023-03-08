一線搜查｜內地銀行開戶口懶人包　申請方法＋文件　北上開戶有甚麼好處？哪間銀行最方便？

近年不少港人特意開設內地銀行戶口，以方便轉賬、開通支付寶或微信支付等電子錢包。《有線生活》早前介紹了在香港開設內地戶口的方法，今次則為大家整合前往內地開設銀行戶口的分別和所需文件等，並且集合了一些網民及YouTuber的分享，大家不妨參考一下。

近年不少港人特意開設內地銀行戶口，以方便轉賬、開通支付寶或微信支付等電子錢包。（freepik）

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親身到內地開設銀行戶口

除了在本地透過中銀開設內地銀行戶口，港人亦可以親身前往內地銀行分行開設內地銀行戶口，不過所需文件及賬戶限制則有所不同。

親身到內地開設銀行戶口．所需文件

香港身份證

回鄉證

已實名認證的內地電話號碼

內地住址證明、戶口簿、護照等（如有需要）

親身到內地開設銀行戶口，需要帶備香港身份證、回鄉證等。（有線新聞截圖）

內地開設銀行戶口．3大類別

內地銀行戶口有3類，分別為第I類、第II類、第III類，而每類賬戶的功能均不同。透過本地銀行進行的見證開戶服務，如：大灣區「開戶易」，則只能開設第II類及第III類賬戶，而親身前往內地銀行開設的內地銀行戶口，如申請人持有個人內地的住址證明等文件，則可選擇開設第I類賬戶。

內地銀行戶口：第I類／第II類／第III類

【第I類】 【第II類】 【第III類】 主要用途 現金存取、購買投資理財產品、轉賬、大額消費等 現金存取、轉賬、日常消費等 較少金額的轉賬、日常消費 交易限額 沒有限制 每日上限1萬元人民幣

每年上限20萬元人民幣 每日上限2,000元人民幣

每年上限5萬元人民幣 結餘上限 沒有限制 沒有限制 不多於2,000元人民幣 提款卡 ✔️ ✔️ ✖️ （資料更新至3月2日）

內地銀行戶口有3類，分別為第I類、第II類、第III類。（freepik）

香港開設內地銀行戶口 VS 內地開設銀行戶口

在香港開設的內地銀行戶口，與親身前往內地開設的銀行戶口，最大分別是前者不需內地電話號碼、只能開設第II類或第III類賬戶。而後者則有多間銀行選擇，申請人需有內地電話號碼，甚至提供更多證明文件，但可開設第I類賬戶，交易限額及結餘上限都不受限制。

在內地開設的銀行戶口有多間銀行選擇，並且可開設第I類賬戶。（freepik）

網民、YouTuber分享｜哪間內地銀行開戶較好？

不少網民及YouTuber都有在網上分享前往內地開設銀行戶口的資訊，當中提到哪間銀行開戶較好，以及建議在哪間分店辦理較快捷，大家不妨參考一下。

港人或未能符合2大銀行開戶要求

YouTuber「西DorSi」早前拍片分享港人開設內地銀行戶口攻略，提到不少人前往內地開銀行戶口，都偏向選擇規模較大的銀行，認為比較有保障。而內地主要有4大銀行，分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行及建設銀行。他表示，不建議大家花時間到農業銀行和建設銀行辦理開戶手續，因自己曾多次向上述2間銀行查詢，均發現大部分港人都無法達到它們的開戶要求，例如需要有內地住址證明，甚至要求提供內地繳社保的記錄。

內地主要有4大銀行，分別是工商銀行、農業銀行、中國銀行及建設銀行。（freepik）

中銀開戶最方便

「西DorSi」指出，中國銀行的開戶手續最簡單，只需2樣東西即可，包括回鄉證及內地實名手機號碼。另外，如想尋找內地中國銀行的地址，則可透過內地的地圖App去搜尋，例如高德地圖及百度地圖等。「西DorSi」又提到，位於福田高鐵站附近的時代金融中心分行，不但人流相對較少，而且旁邊便是深圳最大的聯通分行，可以一併辦理開通電話卡及開設戶口，十分方便。

中國銀行的開戶手續最簡單，只需回鄉證及內地實名手機號碼。（freepik）

另外，亦有網民在Facebook群組「深圳美食玩樂團（更新版）」分享，指如果不想排長龍開戶，可以考慮由福田口岸地鐵站出發，乘搭數個站前往「上梅林」站的中國銀行分行，直言「無咁多香港人排隊」，而且星期六亦會營業至下午4時。加上「上梅林」站有一個大型商場，內有近百間餐廳，開戶後可順道吃喝玩樂。

「上梅林」站有一個大型商場，內有近百間餐廳，開戶後可順道吃喝玩樂。（freepik）

如大家有興趣了解更多一眾網民及YouTuber對於在內地開設銀行戶口的分享，可以按以下連結查看更多：

「西DorSi」：

超簡單！🇭🇰港人開大陸銀行戶口攻略💳！連人民幣都唔駛帶🙈?! 點匯錢入大陸戶口？

深圳美食玩樂團（更新版）：按此

（全文完）

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