虛擬保險業內人士：本港醫療及人壽保險的保障缺口龐大

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線財經】虛擬保險在港「落地」逾四年，期間剛巧遇上疫情市民出行受阻，反而加速了行業的發展。

第一間在港取得虛擬保險牌照的Bowtie聯合行政總裁顏耀輝接受本台《財智．商傳》訪問時指，購買虛擬人壽保險的人數，短短四年間有三倍增長。

Bowtie聯合行政總裁顏耀輝：「我們當初拿到牌照即2018年時，我們看到人壽銷售上只有2.8%是直接渠道購買，大部分是用代理、銀行、經紀去買，但去年我們見到有8%至9%，很多客戶都追求方便，手機可否買到、可否看到所有資訊、報價，其實這是比較符合現在，甚至是年輕一代都會比較喜歡這個模式。」

相對於傳統保險公司，近年主攻內地客，虛擬保險受監管所限暫時未能夠接受內地人投保，不過顏耀輝認為本地市場的醫療和人壽保險保障缺口仍然龐大，平均每位成年人欠200萬元人壽保險，加上政府近年積極推動自願醫保，希望減輕公營醫療系統壓力，對業界而言亦是一個難得機遇。

Bowtie聯合行政總裁顏耀輝：「其實很多時基本自願醫保，35歲都只是百多元，一個標準計劃應該每份工種都能負擔得來，每個人都應能入私家醫院並非遙不可及，傳統我們不能比較保險，現時線上就容易比較，所以我們看到增加了人數，使用上網途徑尋找到簡單的保障，這方面我們認為是很大的商機。」