樓盤傳真 29/10/2022 第四節

設計廊：兩層複式連天台，採用黑白主題，顏色不多，主要靠材料的質感帶出層次。間隔改動為年輕夫婦及小狗提供收藏與活動空間。

裝修解密：裝修入住前最後一步執修，如何判斷傢俬能否合格收貨？裝修監工系列最後一集講解入住前最後一步。