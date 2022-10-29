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2022年10月30日
樓盤傳真
財經資訊
樓盤傳真 29/10/2022 第四節
設計廊：兩層複式連天台，採用黑白主題，顏色不多，主要靠材料的質感帶出層次。間隔改動為年輕夫婦及小狗提供收藏與活動空間。
裝修解密：裝修入住前最後一步執修，如何判斷傢俬能否合格收貨？裝修監工系列最後一集講解入住前最後一步。
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梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
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