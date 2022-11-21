疫情下兩地仍未通關　有移居內地長者指無法領取津貼

【有線財經】社會福利署2013年推出「廣東計劃」，讓移居到廣東的港人長者都可領取「生果金」或生活津貼。但疫情下兩地仍未通關，市民難以往返，有移居廣州的長者指無法領取相關津貼。

早前人行及銀保監會推出《個人養老金實施辦法》，其中工商銀行率先在廣州等五個城市推出養老儲蓄產品，方案涵蓋5年、10年、15年、20年四個期限。