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2022年11月21日
灣區直送
財經資訊
灣區直送
疫情下兩地仍未通關 有移居內地長者指無法領取津貼
【有線財經】社會福利署2013年推出「廣東計劃」，讓移居到廣東的港人長者都可領取「生果金」或生活津貼。但疫情下兩地仍未通關，市民難以往返，有移居廣州的長者指無法領取相關津貼。
早前人行及銀保監會推出《個人養老金實施辦法》，其中工商銀行率先在廣州等五個城市推出養老儲蓄產品，方案涵蓋5年、10年、15年、20年四個期限。
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