任志剛：加快推進人民幣國際化助減少倚賴美元及應對制裁

【有線財經】行政會議成員任志剛接受本台訪問時指，中美兩大經濟體不可能脫鈎，但加快推進人民幣國際化，有助減少倚賴美元及應對制裁。

中美角力、俄烏戰事引伸的金融制裁，突顯「美元獨大」的客觀現實，行政會議成員任志剛接受本台《財智．商傳》訪問時指，作為世界兩大經濟體，中美兩國不可能完全脫鈎，人民幣國際化並非要取代美元，只是希望多一個選擇，行政會議成員任志剛：「與第三個國家有經濟來往時，要支付就用人民幣，不需太倚靠美元，這個方向很清楚，不是說要和她(美國)打過 ，而是要保障自己，萬一被人俗語說「砌得好辛苦」，我們也可以繼續去做國際金融活動。」

人民幣國際化在港起步超過20年，一向集中在貿易結算和銀行業務，任志剛指是時候踏前一步吸引更多投資者以人民幣買賣股票。他又指：「比如你看恒指成分股，很大部分已是中概股，作為海外投資者，如果想有中國的投資，來到香港可以買中概股，試想這投資者如要冒貨幣風險，讓他選擇，他可能選人民幣也不選港元。」