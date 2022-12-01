銀主減價盤勢增　君柏複式戶劈2成兼加佣金

【有線財經】經濟及樓市前景不明朗，因為斷供而被銀行或財務公司沒收回來的銀主盤有增無減。

有物業顧問表示，近期收到銀行通知，將銀主盤叫價減3%至5%，豪宅單位的調整幅度更大。例如樓齡約40年的何文田衛理苑，一個中低層連車位的銀主盤，銀行在10月委託放盤2250萬元，但一個月之後減價8%仍未賣出。

至於特色單位減價更厲害，在中半山樓齡只有八年的君柏，一個複式單位的銀主盤，在10月放盤叫價1億2千多萬元，近期劈價近兩成，甚至要出動加佣金來催谷買賣。

世紀21香港加盟商服務部(銀主部)經理張文威說：「之前四至六月的時候，樓市還算很活躍，當時沒有說特別需要調整(叫價)，反而十一及十月份，有些銀主盤等了不夠一個月，通知我們何時開始減價一些，目的都是想盡快賣出。」

不過淡市之中，銀主盤都未必容易賣得出。張文威續說：「我們近期做了兩次拍賣，但結果都不是很好，一來看樓的客人少了，二來拍賣法庭(頒令)的銀主盤，那些銀主盤其實在半年前已定好叫價，再拿來拍賣，買家會認為價錢貴。」

他預料再過一、兩個月後，銀主盤數量增加至250個左右。

目前市場有逾180個銀主盤，比起年初時多了三成幾，雖然及不上2003年沙士時高峰期的數千個銀主盤，不過市況疲弱，銀主都要跟隨減價散貨。