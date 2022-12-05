本年度財政赤字將逾千億　陳茂波料明年經濟仍受壓

【有線新聞】財政司司長陳茂波預期本年度財政赤字將逾1000億元，維持全年經濟收縮3.2%的預測不變，由於外圍增長動力減弱，預期明年本港經濟仍然受壓。

財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時指，經濟持續疲弱，股市和樓市下行，令印花稅、賣地收入少於預期，加上抗疫開支增加，預期本年度財政赤字將逾1000億元。

陳茂波：「本財政年度的財政狀況將會較預期差，估計會出現高達1000多億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元。財政儲備就會進一步下降至約8000億元水平，相當於11個月的政府開支。」

他指考慮到本港首三季經濟表現差，維持全年經濟收縮3.2%的預測不變。由於環球經濟增長動力持續減弱，繼續抑制外部需求，預期明年本港經濟仍然受壓。

陳茂波：「香港的貨物出口於2023年估計仍將面對巨大壓力，儘管內地經濟持續恢復將會抵消部分負面影響，但倘若先進經濟體的加息周期大致符合市場預期，在年中完結，下半年的外圍經濟情況或會穩定下來。」

至於新一年度財政預算案會否再派消費券，陳茂波指要密切注視經濟環境，因時制宜審慎理財，平衡政府財政及市民情況，對各種意見持開放態度。