大批市民一早排隊兌換新鈔　發鈔銀行：反應比過往熱烈

【有線財經】還有兩個多星期就到農曆新年，三間發鈔銀行今日起可兌換新鈔，大批市民一早到分行排隊，希望今年較以往兌換多些現鈔派利是。

農曆新年就到，今年的防疫限制放寬，有市民說會多些與親友相聚，派利是都會豪爽點。市民楊女士：「(兌換了)5000元，以往我都是兌換3000元，今年加多了2000元，補回去年，(去年)有很多沒有怎樣去拜年，哄小朋友開心一點。」