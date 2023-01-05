大批市民一早排隊兌換新鈔 發鈔銀行：反應比過往熱烈
【有線財經】還有兩個多星期就到農曆新年，三間發鈔銀行今日起可兌換新鈔，大批市民一早到分行排隊，希望今年較以往兌換多些現鈔派利是。
農曆新年就到，今年的防疫限制放寬，有市民說會多些與親友相聚，派利是都會豪爽點。市民楊女士：「(兌換了)5000元，以往我都是兌換3000元，今年加多了2000元，補回去年，(去年)有很多沒有怎樣去拜年，哄小朋友開心一點。」
大批市民一早到銀行排隊換新鈔，希望今年新年比以往更開心。市民麥先生：「那麼多年都沒有與親戚朋友拜年，希望今年派多點利是，玩得開心點，子女封多點，(多少？)起碼100元，女兒當然要，愛錫女兒。」
大家想換新鈔的話，三間發鈔銀行即日起到星期六會提前一小時，即早上8時就開門，比市民換領新鈔，到今個月21日或之前都可以換領。
除了直接到銀行換錢，還可以在三間銀行的網站預約兌換，銀行指配合今年需要，增加新鈔數量。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞：「整體市面氣氛熾熱了，亦看到人流遞升了，反應比去年或過往一兩年提升了，所以我們亦配合之前已預備多了新鈔流量，希望可以滿足他們的需要。」渣打個人、私人及中小企業銀行部富裕客群主管羅倩兒：「今年網上預約情況比去年增加了30%，大家可能一兩年沒有親自派利是，希望今年表達多點心意，看到有個情況他們換多了利是錢。」銀行亦鼓勵市民用電子利是，方便派發予親友。