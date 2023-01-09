螞蟻集團重組　創辧人馬雲正式交出控制權

【有線新聞】螞蟻集團重組架構，創辧人馬雲正式交出控制權，市場憧憬螞蟻有望再度上市，但螞蟻強調要專注整改，現階段沒有上市計劃。

螞蟻集團敲定新的股東架構，創辦人馬雲失去集團控制權。螞蟻與馬雲撇清關係，市場憧憬集團有望重啟上市，但螞蟻回覆傳媒查詢時指目前仍要專注整改及業務升級，沒有上市計劃。

由於螞蟻剛完成重大架構重組，根據滬港兩地監管要求，螞蟻一年後才合資格申請來港上市，內地科創板上市更要等至少2年，意味螞蟻如要再次申請AH股同步上市，在沒有任何豁免情況下可能要等到2025年。

根據螞蟻周六公布的重組方案，馬雲及一致行動人士的表決權持股將由原來超過五成，大幅縮減至6.2%。阿里巴巴則表示集團在螞蟻的33%股權維持不變，但重申阿里及其他股東在螞蟻都沒有絕對控制權。

官方媒體央視同日播放阿里主席張勇的訪問，指阿里今年要扎根實體經濟。張勇：「最大機遇還是扎根實體經濟，促進實體經濟和數字經濟的高度融合。其實今天數字化、智能化是全社會的共識，而不是幾間互聯網公司的想法。」

螞蟻原訂2020年滬港同步上市，但掛牌前夕突然被內地監管部門煞停。有傳因馬雲公開批評內地金融制度的言論，觸動中央神經，之後螞蟻及阿里的金融科技業務就不斷被要求整改。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪：「早幾年當時螞蟻想上市，但突然煞停，以致之後一連串監管各樣因素，大家覺得起因都是因為馬雲個人，因為他一些說話令大家有這些方向。就算螞蟻本身有上市計劃都好，現在的螞蟻與幾年前的螞蟻完全不同，對於阿里的估值不會有非常大的提振。」